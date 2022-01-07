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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Норвич
Прогнозы 52
Уотфорд 80.8% (42)
X 11.5% (6)
Норвич 7.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Норвич
2.14
3.67
3.78
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уотфорд
Норвич

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
Ч
0:1
Ч
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
Ч
0:3
Ч
3:0
КЛ
2:3
Ч
2:2
Ч
2:3
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.42
Кинг Джошуа 5 (1) 0.26
Сарр Исмаила 5 0.26
Педро Жоао 2 0.11
Эрнандес Хуан 2 0.11
Куцка Юрай 1 0.05
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.24
Норманн Матиас 1 0.05
Хэнли Грант 1 0.05
Айда Адам 1 0.05
Омобамиделе Эндрю 1 0.05
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Уильямс Брендон 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Луза Имран 2 0
Самир Каэтано 1 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронс Макс 5 0
Гибсон Бен 3 1
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Уильямс Брендон 4 0
Норманн Матиас 4 0
Пукки Теэму 3 0
Байрам Сэм 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Сарджент Джош 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Плахета Пшемыслав 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
2
17%
2
40%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
10%
3
13%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
3
14%
5
22%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
14 Не забивали 16
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
1
17%
76-90

Пропущено

15
21
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
5
33%
2
10%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
2
13%
5
24%
76-90

Забито

24
11
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 12
3
13%
3
27%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
6
25%
1
9%
61-75
8
33%
2
18%
76-90

Пропущено

36
44
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 18
4
11%
6
14%
1-15
7
19%
6
14%
16-30
7
19%
6
14%
31-45
6
17%
5
11%
46-60
5
14%
10
23%
61-75
7
19%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0
Норвич
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Норвич - Эвертон 2:1 Вест Хэм - Норвич 2:0 Чарльтон - Норвич 0:1 Кристал Пэлас - Норвич 3:0
Норвич - Арсенал 0:5 Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Вест Хэм Заявка 22 11 4 7 41 - 30 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 21 6 5 10 24 - 33 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Лидс Заявка 20 5 7 8 24 - 39 22
16. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
15. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
16. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
17. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2022, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Уотфорд 80.8% (42)
    X 11.5% (6)
    Норвич 7.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Норвич
    2.14
    3.67
    3.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уотфорд - Норвич онлайн


    Прогнозы на матч Уотфорд - Норвич

    Исход игры
    Уотфорд
    80.8% (42)
    Ничья
    11.5% (6)
    Норвич
    7.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.38% (21)
    Меньше
    59.62% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (26)
    Нет
    50% (26)
    Популярный счёт
    1:0 Уотфорд
    38.5% (20)
    2:1 Уотфорд
    30.8% (16)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    2:0 Уотфорд
    9.6% (5)
    1:2 Норвич
    5.8% (3)
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    Уотфорд
    Норвич

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