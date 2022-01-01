Франция: Кубок 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
Ванн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastien Persico
|2
|0.5
|Alexis Ebrard
|1
|0.25
|Diedry Kouassi
|1
|0.25
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|2
|Икарди Мауро
|1 (1)
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ванн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Васкеаль - Ванн 0:4 Пуасси - Ванн 1:3 Ergue Gaberic PD - Ванн 1:2 Лорьян-2 - Ванн 1:0
Philbert De Grandlieu - Ванн 0:2 Ванн - Блуа 2:2 Breteil Talensac - Ванн 1:1 Сен-Приве Сен-Илер - Ванн 1:1 Ванн - Плабеннек 1:1 Сен-Мало - Ванн 2:2 Ванн - Версаль 0:1 Витре - Ванн 0:1 Ванн - Руан 1:2 Роморантен - Ванн 1:2 Ванн - Гранвиль 0:0 Кан-2 - Ванн 0:0 Вольтижёр - Ванн 1:3 Бриёшен - Ванн 3:0 Plougastel FC - Ванн 0:0 Ванн - Кан-2 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1
Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1
Прогнозы на матч Ванн - ПСЖ
Исход игры
Ванн
0% (0)
Ничья
1.5% (1)
ПСЖ
98.5% (64)
Тотал 2.5
Больше
72.58% (45)
Меньше
27.42% (17)
Обе команды забьют
Да
17.74% (11)
Нет
82.26% (51)
Популярный счёт
0:3 ПСЖ
27.7% (18)
0:2 ПСЖ
26.2% (17)
0:4 ПСЖ
23.1% (15)
1:3 ПСЖ
6.2% (4)
1:2 ПСЖ
6.2% (4)
1:4 ПСЖ
3.1% (2)
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