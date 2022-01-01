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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ванн
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 65
Ванн 0% (0)
X 1.5% (1)
ПСЖ 98.5% (64)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ванн
Ничья
ПСЖ
45.00
17.25
1.04
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ванн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastien Persico 2 0.5
Alexis Ebrard 1 0.25
Diedry Kouassi 1 0.25
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 (1) 2
Икарди Мауро 1 (1) 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ванн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Васкеаль - Ванн 0:4 Пуасси - Ванн 1:3 Ergue Gaberic PD - Ванн 1:2 Лорьян-2 - Ванн 1:0
Philbert De Grandlieu - Ванн 0:2 Ванн - Блуа 2:2 Breteil Talensac - Ванн 1:1 Сен-Приве Сен-Илер - Ванн 1:1 Ванн - Плабеннек 1:1 Сен-Мало - Ванн 2:2 Ванн - Версаль 0:1 Витре - Ванн 0:1 Ванн - Руан 1:2 Роморантен - Ванн 1:2 Ванн - Гранвиль 0:0 Кан-2 - Ванн 0:0 Вольтижёр - Ванн 1:3 Бриёшен - Ванн 3:0 Plougastel FC - Ванн 0:0 Ванн - Кан-2 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1
Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1 Бордо - ПСЖ 2:3 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ванн - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2022, осталось 2 дня 15 часов 28 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Ванн 0% (0)
    X 1.5% (1)
    ПСЖ 98.5% (64)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ванн
    Ничья
    ПСЖ
    45.00
    17.25
    1.04
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ванн - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Ванн - ПСЖ

    Исход игры
    Ванн
    0% (0)
    Ничья
    1.5% (1)
    ПСЖ
    98.5% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.58% (45)
    Меньше
    27.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    17.74% (11)
    Нет
    82.26% (51)
    Популярный счёт
    0:3 ПСЖ
    27.7% (18)
    0:2 ПСЖ
    26.2% (17)
    0:4 ПСЖ
    23.1% (15)
    1:3 ПСЖ
    6.2% (4)
    1:2 ПСЖ
    6.2% (4)
    1:4 ПСЖ
    3.1% (2)
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    ПСЖ

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