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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
0:0
Перерыв

Стадион:
Антверпен
0'
23' Желтая карточка
Наингголан Раджа

Ход матча

23'
 
Наингголан Раджа
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Антверпен
5.90
3.94
1.92
Все Коэффициенты
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
15
Якель
Фредерик
3
Медли
Зех
4
Данкан
Кайл
8
Макгихан
Кэмерон
34
Бэтцнер
Ник
7
Матам
Тео
Ндика
29
Д'Хасе
Робби
68
Амброз
Тьерри
18
Сакамото
Тацухиро
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
3
Энгельс
Бьорн
24
Дессолей
Дорьян
34
Батай
Йелле
4
Наингголан
Раджа
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
10
Баликвиша
Мишель-Анже
14
Бенсон
Манюэль
99
Фрай
Микаэль
Остенде
3-4-3
Антверпен
4-3-1-2

История личных встреч

Остенде
Антверпен

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
3:1
ПДА
3:3
ПДА
0:0
ПДА
3:4
К
0:2
ТМК
2:3
К
0:2
БВЛ
0:2
БВЛ
2:1
2ЙК
1:0
2ЙК
1:1
2ЙК
1:3
2ЙК
1:0
2ЙК
1:2
2ЙК
0:3
2ЙК
3:1
2ЙК
2:1
2ЙК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.5
Амброз Тьерри 4 0.18
Бэтцнер Ник 2 0.09
Якель Фредерик 2 0.09
Амаде Альфонс 2 0.09
Квасина Марко 1 0.05
Капон Брехт 1 0.05
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 15 (2) 0.68
Бенсон Манюэль 5 0.23
Фишер Виктор 3 0.14
Саматта Мбвана 2 0.09
Верстрате Биргер 2 0.09
Наингголан Раджа 2 0.09
Энгельс Бьорн 2 0.09
Геркенс Питер 1 0.05
Де Лат Ричи 1 0.05
Миёши Коджи 1 0.05
Юсуф Альхассан 1 0.05
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.05
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 3 2
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Амброз Тьерри 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Козьелло Венсан 2 1
Квасина Марко 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Танье Антон 3 0
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Капон Брехт 1 0
Макгихан Кэмерон 1 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 6 1
Верстрате Биргер 5 0
Энгельс Бьорн 2 1
Батай Йелле 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Геркенс Питер 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Сек Абдулай 1 1
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Верстрате Луи 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бутез Жан 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
8%
6
35%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Пропущено

27
11
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
6
22%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
19%
4
36%
31-45
3
11%
3
27%
46-60
4
15%
3
27%
61-75
7
26%
1
9%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
17 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
30%
5
25%
31-45
4
40%
2
10%
46-60
2
20%
5
25%
61-75
1
10%
6
30%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
6
46%
76-90

Забито

23
37
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 12
10 Не забивали 2
3
13%
1
3%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
3
13%
7
19%
31-45
5
22%
8
22%
46-60
6
26%
8
22%
61-75
4
17%
9
24%
76-90

Пропущено

43
24
18 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 14
6
14%
1
4%
1-15
5
12%
0
0%
16-30
7
16%
7
29%
29%
31-45
7
16%
6
25%
46-60
6
14%
3
13%
61-75
12
28%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0
Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2
Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3
Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 22 16 2 4 56 - 20 50
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Антверпен 0:0 22 12 5 5 40 - 24 41
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 22 10 5 7 38 - 32 35
6. Гент 22 10 5 7 35 - 24 35
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Генк 22 9 5 8 44 - 34 32
9. Кортрейк 21 8 8 5 28 - 24 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
12. Эйпен 22 7 4 11 30 - 38 25
13. Остенде 0:0 22 7 3 12 23 - 43 24
14. Сент-Трейден 22 7 3 12 22 - 33 24
15. Стандард 21 6 6 9 23 - 35 24
16. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
17. Серен Юнайтед 22 6 1 15 23 - 48 19
18. Беерсхот-Вильрейк 21 2 3 16 16 - 46 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 0:0 11 7 2 2 24 - 12 23
2. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
3. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
4. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
5. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 0:0 12 4 2 6 13 - 27 14
12. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
13. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 11 3 2 6 14 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 2 0 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
5. Антверпен 0:0 11 5 3 3 16 - 12 18
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
10. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
11. Эйпен 11 4 1 6 17 - 19 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 0:0 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Матам Тео Ндика бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Наингголан Раджа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Антверпен
5.90
3.94
1.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 0:0 Антверпен онлайн


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