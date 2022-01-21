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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
1:2
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
23' Желтая карточка
Наингголан Раджа
1:0
48' Гол
Медли Зех
1:1
61' Гол
Фрай Микаэль
1:2
70' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
88' Желтая карточка
Козьелло Венсан
90' Желтая карточка
Верстрате Биргер
90'+5
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
15
Якель
Фредерик
3
Медли
Зех
4
Данкан
Кайл
8
Макгихан
Кэмерон
34
Бэтцнер
Ник
7
Матам
Тео
Ндика
29
Д'Хасе
Робби
68
Амброз
Тьерри
18
Сакамото
Тацухиро
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
3
Энгельс
Бьорн
24
Дессолей
Дорьян
34
Батай
Йелле
4
Наингголан
Раджа
6
Верстрате
Биргер
8
Юсуф
Альхассан
10
Баликвиша
Мишель-Анже
14
Бенсон
Манюэль
99
Фрай
Микаэль
Остенде
3-4-3
Антверпен
4-3-1-2

История личных встреч

Остенде
Антверпен

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
3:1
ПДА
3:3
ПДА
0:0
ПДА
3:4
К
0:2
ТМК
2:3
К
0:2
БВЛ
0:2
БВЛ
2:1
2ЙК
1:0
2ЙК
1:1
2ЙК
1:3
2ЙК
1:0
2ЙК
1:2
2ЙК
0:3
2ЙК
3:1
2ЙК
2:1
2ЙК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.5
Амброз Тьерри 4 0.18
Бэтцнер Ник 2 0.09
Якель Фредерик 2 0.09
Амаде Альфонс 2 0.09
Квасина Марко 1 0.05
Капон Брехт 1 0.05
Медли Зех 1 0.05
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 16 (2) 0.73
Бенсон Манюэль 5 0.23
Фишер Виктор 3 0.14
Саматта Мбвана 2 0.09
Наингголан Раджа 2 0.09
Верстрате Биргер 2 0.09
Энгельс Бьорн 2 0.09
Баликвиша Мишель-Анже 2 0.09
Геркенс Питер 1 0.05
Миёши Коджи 1 0.05
Де Лат Ричи 1 0.05
Юсуф Альхассан 1 0.05
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 3 2
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Козьелло Венсан 3 1
Амброз Тьерри 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Квасина Марко 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Танье Антон 3 0
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Капон Брехт 1 0
Макгихан Кэмерон 1 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 6 1
Верстрате Биргер 6 0
Энгельс Бьорн 2 1
Батай Йелле 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Геркенс Питер 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Сек Абдулай 1 1
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Верстрате Луи 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бутез Жан 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
3
21%
1
5%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
4
29%
5
26%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Пропущено

29
12
13 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
6
21%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
3
10%
4
33%
46-60
6
21%
3
25%
61-75
7
24%
1
8%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
18 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
30%
5
25%
31-45
4
40%
2
10%
46-60
2
20%
5
25%
61-75
1
10%
6
30%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
6
46%
76-90

Забито

24
39
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 12
10 Не забивали 2
3
13%
1
3%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
6
25%
8
21%
46-60
6
25%
10
26%
61-75
4
17%
9
23%
76-90

Пропущено

45
25
18 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
6
13%
1
4%
1-15
5
11%
0
0%
16-30
7
16%
7
28%
31-45
7
16%
7
28%
46-60
8
18%
3
12%
61-75
12
27%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0
Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2
Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3
Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 22 16 2 4 56 - 20 50
2. Брюгге 22 12 7 3 43 - 28 43
3. Антверпен 22 13 4 5 42 - 25 43
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 22 10 5 7 38 - 32 35
6. Гент 22 10 5 7 35 - 24 35
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Генк 22 9 5 8 44 - 34 32
9. Кортрейк 21 8 8 5 28 - 24 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. АХ Лёвен 21 6 8 7 29 - 34 26
12. Эйпен 22 7 4 11 30 - 38 25
13. Сент-Трейден 22 7 3 12 22 - 33 24
14. Стандард 21 6 6 9 23 - 35 24
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 22 7 2 13 24 - 45 23
17. Серен Юнайтед 22 6 1 15 23 - 48 19
18. Беерсхот-Вильрейк 21 2 3 16 16 - 46 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
2. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
3. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
4. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
5. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 10 4 2 4 13 - 12 14
11. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
12. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
13. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
14. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
15. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
16. Сент-Трейден 11 3 2 6 14 - 18 11
17. Стандард 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Беерсхот-Вильрейк 11 2 0 9 5 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
3. Брюгге 11 6 2 3 19 - 16 20
4. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
10. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
11. Эйпен 11 4 1 6 17 - 19 13
12. Гент 11 3 3 5 11 - 11 12
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 10 2 5 3 15 - 17 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 11 2 0 9 10 - 26 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Матам Тео Ндика бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Наингголан Раджа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Остенде 1:2 Антверпен онлайн


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