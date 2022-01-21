Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
23' Желтая карточкаНаингголан Раджа
1:0
48' ГолМедли Зех
1:1
61' ГолФрай Микаэль
1:2
70' ГолБаликвиша Мишель-Анже
88' Желтая карточкаКозьелло Венсан
90' Желтая карточкаВерстрате Биргер
Ход матча
23'
48'
1:0
61'
1:1
70'
88'
90'
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
34
Бэтцнер
Ник
29
Д'Хасе
Робби
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
-
36 Siebe Wylin
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
Остенде
Антверпен
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
25 матчей
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.5
|Амброз Тьерри
|4
|0.18
|Бэтцнер Ник
|2
|0.09
|Якель Фредерик
|2
|0.09
|Амаде Альфонс
|2
|0.09
|Квасина Марко
|1
|0.05
|Капон Брехт
|1
|0.05
|Медли Зех
|1
|0.05
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|16 (2)
|0.73
|Бенсон Манюэль
|5
|0.23
|Фишер Виктор
|3
|0.14
|Саматта Мбвана
|2
|0.09
|Наингголан Раджа
|2
|0.09
|Верстрате Биргер
|2
|0.09
|Энгельс Бьорн
|2
|0.09
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0.09
|Геркенс Питер
|1
|0.05
|Миёши Коджи
|1
|0.05
|Де Лат Ричи
|1
|0.05
|Юсуф Альхассан
|1
|0.05
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Козьелло Венсан
|3
|1
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Квасина Марко
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|6
|1
|Верстрате Биргер
|6
|0
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
3
21%
1
5%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
14%
6
32%
46-60
4
29%
5
26%
61-75
3
21%
3
16%
76-90
Пропущено
29
12
13 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
6
21%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
17%
4
33%
31-45
3
10%
4
33%
46-60
6
21%
3
25%
61-75
7
24%
1
8%
76-90
Забито
10
20
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 5
18 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
30%
5
25%
31-45
4
40%
2
10%
46-60
2
20%
5
25%
61-75
1
10%
6
30%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
6
46%
76-90
Забито
24
39
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 27
5 Забивали первыми 12
10 Не забивали 2
3
13%
1
3%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
3
13%
7
18%
31-45
6
25%
8
21%
46-60
6
25%
10
26%
61-75
4
17%
9
23%
76-90
Пропущено
45
25
18 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
6
13%
1
4%
1-15
5
11%
0
0%
16-30
7
16%
7
28%
31-45
7
16%
7
28%
46-60
8
18%
3
12%
61-75
12
27%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - Генк 0:4 Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0
Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2
Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Шарлеруа 3:0 Генк - Антверпен 1:1 Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3
Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|22
|16
|2
|4
|56 - 20
|50
|2.
|Брюгге
|22
|12
|7
|3
|43 - 28
|43
|3.
|Антверпен
|22
|13
|4
|5
|42 - 25
|43
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|22
|10
|5
|7
|38 - 32
|35
|6.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|35 - 24
|35
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Генк
|22
|9
|5
|8
|44 - 34
|32
|9.
|Кортрейк
|21
|8
|8
|5
|28 - 24
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|АХ Лёвен
|21
|6
|8
|7
|29 - 34
|26
|12.
|Эйпен
|22
|7
|4
|11
|30 - 38
|25
|13.
|Сент-Трейден
|22
|7
|3
|12
|22 - 33
|24
|14.
|Стандард
|21
|6
|6
|9
|23 - 35
|24
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|22
|7
|2
|13
|24 - 45
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|22
|6
|1
|15
|23 - 48
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|21
|2
|3
|16
|16 - 46
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|2.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|3.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|4.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|10
|4
|2
|4
|13 - 12
|14
|11.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|12.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|13.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|14.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Сент-Трейден
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|17.
|Стандард
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|2
|0
|9
|5 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|3.
|Брюгге
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|4.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|10.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|11.
|Эйпен
|11
|4
|1
|6
|17 - 19
|13
|12.
|Гент
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|10
|2
|5
|3
|15 - 17
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|11
|2
|0
|9
|10 - 26
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3