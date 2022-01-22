Турция: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
15' Желтая карточкаАлтынай Корай
0:1
18' ГолЗайц Миха
34' Желтая карточкаАзиз Сердар
65' Желтая карточкаСангаре Назим
73' Желтая карточкаКреспо Мигель
1:1
74' ГолЭнрике Педро
83' Желтая карточкаОгюз Ахмет
Ход матча
15'
18'
0:1
34'
65'
73'
74'
1:1
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 19
-
48 Владение мячом, % 52
77
Огюз
Ахмет
16
Энрике
Педро
35
Озер
Берке
37
Новак
Филип
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
-
30 Эгри ВолканПолузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
История личных встреч
Сивасспор
Фенербахче
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 17 побед
33 матча
24.2%
21.2%
54.6%
8 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.2%
33.3%
51.5%
5 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ятабаре Мустафа
|7
|0.3
|Энрике Педро
|5 (4)
|0.22
|Гутас Димитрис
|4
|0.17
|Кайоде Оларенваджу
|3
|0.13
|Градель Макс-Ален
|2
|0.09
|Фахир Файсал
|2
|0.09
|Джеймс Леке
|2
|0.09
|Кофи Исаак
|1
|0.04
|Османпаша Джанер
|1
|0.04
|Феликс Хорхе
|1
|0.04
|Кесгин Керем
|1
|0.04
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Чифтчи Угюр
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Озил Месут
|7 (3)
|0.3
|Дурсун Сердар
|6
|0.26
|Зайц Миха
|4
|0.17
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.13
|Бериша Мергим
|3
|0.13
|Росси Диего
|2
|0.09
|Кавечи Ирфан
|2
|0.09
|Новак Филип
|2
|0.09
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.09
|Соса Хосе
|1
|0.04
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.04
|Густаво Диас
|1
|0.04
|Пелкас Димитрис
|1
|0.04
|Креспо Мигель
|1
|0.04
|Салаи Аттила
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро
|6
|1
|Чифтчи Угюр
|3
|2
|Ятабаре Мустафа
|5
|0
|Огюз Ахмет
|5
|0
|Кесгин Керем
|4
|0
|Кофи Исаак
|3
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0
|Кайоде Оларенваджу
|1
|1
|Градель Макс-Ален
|2
|0
|Фахир Файсал
|2
|0
|Вурал Али Шашал
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Османпаша Джанер
|1
|0
|Алтынай Корай
|1
|0
|Йилдирим Муаммер
|1
|0
|Гутас Димитрис
|1
|0
|Окечукву Азубуйке
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
|Ozkan Yigiter
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Новак Филип
|4
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|5
|0
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Ким Мин-Чжэ
|3
|1
|Азиз Сердар
|4
|0
|Зайц Миха
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|0
|Салаи Аттила
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Сангаре Назим
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
22%
1
7%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
4
40%
4
25%
76-90
Забито
12
21
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
4
19%
61-75
2
17%
7
33%
76-90
Пропущено
14
12
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
6
43%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Забито
30
36
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
4
13%
5
14%
1-15
3
10%
8
22%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
7
23%
6
17%
61-75
4
13%
9
25%
76-90
Пропущено
24
28
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
2
8%
4
14%
1-15
9
38%
4
14%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
2
8%
5
18%
61-75
5
21%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гёзтепе - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Анкарагюджю 2:1
Кайсериспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Касымпаша - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Галатасарай 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 4:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 2:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Гиресунспор 0:0 Алтай - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Бешикташ - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 4:0 Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Газиантеп 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0
Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|22
|15
|6
|1
|39 - 16
|51
|2.
|Коньяспор
|21
|12
|6
|3
|33 - 16
|42
|3.
|Адана Демирспор
|23
|10
|7
|6
|35 - 25
|37
|4.
|Фенербахче
|23
|10
|7
|6
|36 - 28
|37
|5.
|Бешикташ
|23
|10
|6
|7
|35 - 31
|36
|6.
|Аланьяспор
|22
|10
|5
|7
|38 - 32
|35
|7.
|Хатайспор
|22
|11
|2
|9
|32 - 34
|35
|8.
|Истанбул Башакшехир
|21
|10
|4
|7
|30 - 21
|34
|9.
|Газиантеп
|0:0
|22
|9
|5
|8
|27 - 28
|32
|10.
|Кайсериспор
|22
|8
|7
|7
|30 - 29
|31
|11.
|Сивасспор
|23
|7
|10
|6
|30 - 24
|31
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|23
|8
|6
|9
|29 - 36
|30
|13.
|Галатасарай
|22
|7
|6
|9
|27 - 31
|27
|14.
|Гиресунспор
|22
|7
|5
|10
|21 - 22
|26
|15.
|Гёзтепе
|22
|6
|6
|10
|26 - 30
|24
|16.
|Касымпаша
|22
|6
|6
|10
|27 - 30
|24
|17.
|Антальяспор
|22
|6
|5
|11
|23 - 34
|23
|18.
|Ризеспор
|22
|6
|3
|13
|21 - 39
|21
|19.
|Алтай
|22
|5
|3
|14
|24 - 37
|18
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|23
|4
|5
|14
|18 - 38
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газиантеп
|0:0
|11
|8
|3
|0
|21 - 8
|27
|2.
|Коньяспор
|12
|8
|3
|1
|18 - 7
|27
|3.
|Трабзонспор
|11
|7
|4
|0
|19 - 7
|25
|4.
|Бешикташ
|11
|8
|1
|2
|22 - 14
|25
|5.
|Кайсериспор
|11
|7
|3
|1
|17 - 5
|24
|6.
|Истанбул Башакшехир
|10
|7
|1
|2
|17 - 8
|22
|7.
|Адана Демирспор
|11
|6
|3
|2
|18 - 6
|21
|8.
|Фенербахче
|11
|6
|3
|2
|21 - 12
|21
|9.
|Ризеспор
|12
|6
|2
|4
|16 - 13
|20
|10.
|Хатайспор
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|11.
|Антальяспор
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|12.
|Аланьяспор
|11
|5
|3
|3
|23 - 15
|18
|13.
|Сивасспор
|12
|3
|8
|1
|18 - 10
|17
|14.
|Галатасарай
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|15.
|Фатих Карагюмрюк
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|16.
|Касымпаша
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|17.
|Гиресунспор
|11
|4
|2
|5
|11 - 11
|14
|18.
|Гёзтепе
|12
|4
|2
|6
|12 - 13
|14
|19.
|Алтай
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|12
|2
|3
|7
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|11
|8
|2
|1
|20 - 9
|26
|2.
|Аланьяспор
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|3.
|Адана Демирспор
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|4.
|Фенербахче
|12
|4
|4
|4
|15 - 16
|16
|5.
|Хатайспор
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|6.
|Коньяспор
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|7.
|Сивасспор
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|9.
|Истанбул Башакшехир
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|10.
|Гиресунспор
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|11.
|Бешикташ
|12
|2
|5
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Галатасарай
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|13.
|Гёзтепе
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|14.
|Касымпаша
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|15.
|Малатьяспор
|0:0
|11
|2
|2
|7
|3 - 11
|8
|16.
|Алтай
|12
|2
|2
|8
|13 - 22
|8
|17.
|Кайсериспор
|11
|1
|4
|6
|13 - 24
|7
|18.
|Газиантеп
|0:0
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Антальяспор
|11
|1
|2
|8
|6 - 21
|5
|20.
|Ризеспор
|10
|0
|1
|9
|5 - 26
|1