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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сивасспор
1:1
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
15' Желтая карточка
Алтынай Корай
0:1
18' Гол
Зайц Миха
34' Желтая карточка
Азиз Сердар
65' Желтая карточка
Сангаре Назим
73' Желтая карточка
Креспо Мигель
1:1
74' Гол
Энрике Педро
83' Желтая карточка
Огюз Ахмет
90'+5
35
Вурал
Али
Шашал
77
Огюз
Ахмет
6
Гутас
Димитрис
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
62
Ozkan
Yigiter
17
Ешильюрт
Эрдоган
21
Алтынай
Корай
5
Кофи
Исаак
16
Энрике
Педро
9
Ятабаре
Мустафа
35
Озер
Берке
30
Сангаре
Назим
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
37
Новак
Филип
21
Осайи-Самуэль
Брайт
26
Зайц
Миха
27
Креспо
Мигель
13
Валенсия
Эннер
17
Кавечи
Ирфан
19
Дурсун
Сердар
Сивасспор
4-1-4-1
Фенербахче
4-4-2

История личных встреч

Сивасспор
Фенербахче

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 17 побед

33 матча

24.2%
21.2%
54.6%
8 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.2%
33.3%
51.5%
5 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
1:1
ТМС
1:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
4:1
С
2:2
С
2:1
ТМК
2:3
С
2:3
С
4:1
С
2:0
С
5:2
С
1:2
КТ
0:0
КТ
2:0
С
0:0
С
4:2
С
2:0
С
3:4
С
1:0
С
1:5
С
3:0
К
0:0
К
3:1
С
4:2
С
2:1
С
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ятабаре Мустафа 7 0.3
Энрике Педро 5 (4) 0.22
Гутас Димитрис 4 0.17
Кайоде Оларенваджу 3 0.13
Градель Макс-Ален 2 0.09
Фахир Файсал 2 0.09
Джеймс Леке 2 0.09
Кофи Исаак 1 0.04
Османпаша Джанер 1 0.04
Феликс Хорхе 1 0.04
Кесгин Керем 1 0.04
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Чифтчи Угюр 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 7 (3) 0.3
Дурсун Сердар 6 0.26
Зайц Миха 4 0.17
Валенсия Эннер 3 (1) 0.13
Бериша Мергим 3 0.13
Росси Диего 2 0.09
Кавечи Ирфан 2 0.09
Новак Филип 2 0.09
Кадыоглу Ферди 2 0.09
Соса Хосе 1 0.04
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.04
Густаво Диас 1 0.04
Пелкас Димитрис 1 0.04
Креспо Мигель 1 0.04
Салаи Аттила 0 0
Сангаре Назим 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Гюлер Арда 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро 6 1
Чифтчи Угюр 3 2
Ятабаре Мустафа 5 0
Огюз Ахмет 5 0
Кесгин Керем 4 0
Кофи Исаак 3 0
Ешильюрт Эрдоган 3 0
Кайоде Оларенваджу 1 1
Градель Макс-Ален 2 0
Фахир Файсал 2 0
Вурал Али Шашал 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Османпаша Джанер 1 0
Алтынай Корай 1 0
Йилдирим Муаммер 1 0
Гутас Димитрис 1 0
Окечукву Азубуйке 1 0
Камара Самба 1 0
Ozkan Yigiter 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Новак Филип 4 1
Яндаш Мерт Хакан 5 0
Тиссеран Марсель 3 1
Ким Мин-Чжэ 3 1
Азиз Сердар 4 0
Зайц Миха 4 0
Густаво Диас 3 0
Кавечи Ирфан 3 0
Салаи Аттила 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Креспо Мигель 3 0
Сангаре Назим 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Пелкас Димитрис 1 0
Росси Диего 1 0
Озер Берке 1 0
Байиндыр Алтай 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
22%
1
7%
1-15
3
17%
4
27%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
30%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Забито

12
21
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
3
25%
4
19%
61-75
2
17%
7
33%
76-90

Пропущено

14
12
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
14%
1
8%
1-15
6
43%
1
8%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Забито

30
36
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 14
4 Не забивали 1
4
13%
5
14%
1-15
3
10%
8
22%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
7
23%
6
17%
61-75
4
13%
9
25%
76-90

Пропущено

24
28
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 18
2
8%
4
14%
1-15
9
38%
4
14%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
2
8%
5
18%
61-75
5
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гёзтепе - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Трабзонспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Анкарагюджю 2:1
Кайсериспор - Сивасспор 3:0 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Касымпаша - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Галатасарай 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Хатайспор 4:0 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 2:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Гиресунспор 0:0 Алтай - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 2:2 Бешикташ - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 4:0 Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Газиантеп 1:1
Фенербахче
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0
Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Гёзтепе - Фенербахче 1:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 Галатасарай - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 2:2 Антверпен - Фенербахче 0:3 Коньяспор - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Аланьяспор 1:2 Фенербахче - Антверпен 2:2 Трабзонспор - Фенербахче 3:1 Фенербахче - Касымпаша 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 22 15 6 1 39 - 16 51
2. Коньяспор 21 12 6 3 33 - 16 42
3. Адана Демирспор 23 10 7 6 35 - 25 37
4. Фенербахче 23 10 7 6 36 - 28 37
5. Бешикташ 23 10 6 7 35 - 31 36
6. Аланьяспор 22 10 5 7 38 - 32 35
7. Хатайспор 22 11 2 9 32 - 34 35
8. Истанбул Башакшехир 21 10 4 7 30 - 21 34
9. Газиантеп 0:0 22 9 5 8 27 - 28 32
10. Кайсериспор 22 8 7 7 30 - 29 31
11. Сивасспор 23 7 10 6 30 - 24 31
12. Фатих Карагюмрюк 23 8 6 9 29 - 36 30
13. Галатасарай 22 7 6 9 27 - 31 27
14. Гиресунспор 22 7 5 10 21 - 22 26
15. Гёзтепе 22 6 6 10 26 - 30 24
16. Касымпаша 22 6 6 10 27 - 30 24
17. Антальяспор 22 6 5 11 23 - 34 23
18. Ризеспор 22 6 3 13 21 - 39 21
19. Алтай 22 5 3 14 24 - 37 18
20. Малатьяспор 0:0 23 4 5 14 18 - 38 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Газиантеп 0:0 11 8 3 0 21 - 8 27
2. Коньяспор 12 8 3 1 18 - 7 27
3. Трабзонспор 11 7 4 0 19 - 7 25
4. Бешикташ 11 8 1 2 22 - 14 25
5. Кайсериспор 11 7 3 1 17 - 5 24
6. Истанбул Башакшехир 10 7 1 2 17 - 8 22
7. Адана Демирспор 11 6 3 2 18 - 6 21
8. Фенербахче 11 6 3 2 21 - 12 21
9. Ризеспор 12 6 2 4 16 - 13 20
10. Хатайспор 10 6 1 3 20 - 14 19
11. Антальяспор 11 5 3 3 17 - 13 18
12. Аланьяспор 11 5 3 3 23 - 15 18
13. Сивасспор 12 3 8 1 18 - 10 17
14. Галатасарай 11 5 2 4 14 - 12 17
15. Фатих Карагюмрюк 11 4 4 3 16 - 13 16
16. Касымпаша 11 4 3 4 17 - 15 15
17. Гиресунспор 11 4 2 5 11 - 11 14
18. Гёзтепе 12 4 2 6 12 - 13 14
19. Алтай 10 3 1 6 11 - 15 10
20. Малатьяспор 0:0 12 2 3 7 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 11 8 2 1 20 - 9 26
2. Аланьяспор 11 5 2 4 15 - 17 17
3. Адана Демирспор 12 4 4 4 17 - 19 16
4. Фенербахче 12 4 4 4 15 - 16 16
5. Хатайспор 12 5 1 6 12 - 20 16
6. Коньяспор 9 4 3 2 15 - 9 15
7. Сивасспор 11 4 2 5 12 - 14 14
8. Фатих Карагюмрюк 12 4 2 6 13 - 23 14
9. Истанбул Башакшехир 11 3 3 5 13 - 13 12
10. Гиресунспор 11 3 3 5 10 - 11 12
11. Бешикташ 12 2 5 5 13 - 17 11
12. Галатасарай 11 2 4 5 13 - 19 10
13. Гёзтепе 10 2 4 4 14 - 17 10
14. Касымпаша 11 2 3 6 10 - 15 9
15. Малатьяспор 0:0 11 2 2 7 3 - 11 8
16. Алтай 12 2 2 8 13 - 22 8
17. Кайсериспор 11 1 4 6 13 - 24 7
18. Газиантеп 0:0 11 1 2 8 6 - 20 5
19. Антальяспор 11 1 2 8 6 - 21 5
20. Ризеспор 10 0 1 9 5 - 26 1
Где смотреть матч Сивасспор 1:1 Фенербахче онлайн


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