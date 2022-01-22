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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
0:0
Второй тайм: 67'

Стадион:
Удинезе
0'
39' Желтая карточка
Стураро Стефано
40' Желтая карточка
Макенго Жан-Виктор
67'

Ход матча

39'
Стураро Стефано
 
40'
 
Макенго Жан-Виктор
55'
Камбьясо Андреа
Васкес Хоан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 136
Дженоа 14.7% (20)
X 45.6% (62)
Удинезе 39.7% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Удинезе
3.80
3.34
3.52
Все Коэффициенты
Новости
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
3
Ванхесден
Зиньо
15
Васкес
Хоан
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
90
Портанова
Маноло
20
Экубан
Калеб
23
Дестро
Маттиа
45
Йебоа
Келвин
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
93
Соппи
Брэндон
9
Гомеш
Бету
10
Делофеу
Херард
Дженоа
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Удинезе

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

28 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
53.6%
32.1%
4 победы 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:4
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 8 0.35
Кришито Доменико 5 (5) 0.22
Фарес Мохамед 2 0.09
Камбьясо Андреа 1 0.04
Кайседо Фелипе 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Экубан Калеб 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 8 0.38
Делофеу Херард 6 0.29
Молина Науэль 3 0.14
Форестьери Фернандо 2 0.1
Перейра Роберто 2 (1) 0.1
Саксесс Исаак 1 0.05
Макенго Жан-Виктор 1 0.05
Арслан Толгай-Али 1 0.05
Пуссетто Игнасио 1 0.05
Самарджич Лазар 1 0.05
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 7 0
Васкес Хоан 5 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ровелла Николо 3 0
Камбьясо Андреа 3 0
Каллон Яя 3 0
Бадель Милан 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Портанова Маноло 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Бекао Родриго 5 0
Макенго Жан-Виктор 3 1
Делофеу Херард 4 0
Арслан Толгай-Али 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Соппи Брэндон 3 0
Зеегелаар Марвин 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Перес Неуэн 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
17 Не забивали 13
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
6
67%
5
31%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
3
18%
8
47%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Забито

13
11
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
15%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
6
46%
4
36%
76-90

Пропущено

26
20
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
19%
2
10%
1-15
1
4%
6
30%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
6
23%
6
30%
76-90

Забито

22
27
3 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
10 Не забивали 6
2
9%
4
15%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
5
23%
2
7%
61-75
12
55%
9
33%
76-90

Пропущено

43
37
18 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
9
21%
3
8%
1-15
3
7%
7
19%
16-30
6
14%
5
14%
31-45
7
16%
10
27%
46-60
7
16%
3
8%
61-75
11
26%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1
Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2
Удинезе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4
Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
3. Наполи Заявка 22 14 4 4 39 - 15 46
4. Аталанта Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 21 11 2 8 40 - 29 35
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 22 6 4 12 23 - 42 22
15. Удинезе 0:0 Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа 0:0 Заявка 23 1 10 12 20 - 45 13
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
6. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
7. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе 0:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
19. Дженоа 0:0 Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
15. Удинезе 0:0 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа 0:0 Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Дженоа 14.7% (20)
X 45.6% (62)
Удинезе 39.7% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Удинезе
3.80
3.34
3.52
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Где смотреть матч Дженоа 0:0 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Удинезе

Исход игры
Дженоа
14.7% (20)
Ничья
45.6% (62)
Удинезе
39.7% (54)
Тотал 2.5
Больше
29.1% (39)
Меньше
70.9% (95)
Обе команды забьют
Да
69.4% (93)
Нет
30.6% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (55)
1:2 Удинезе
16.9% (23)
0:1 Удинезе
16.9% (23)
2:1 Дженоа
6.6% (9)
1:0 Дженоа
6.6% (9)
0:2 Удинезе
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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