Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Удинезе

44' Васкес Хоан из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

44' Плохо сыграл Перес Неуэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Портанова Маноло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Стураро Стефано получил желтую карточку от судьи

39' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Удинезе

33' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' О, нет. Из многообещающей позиции Дестро Маттиа из команды Дженоа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

31' Удар от ворот произведет Удинезе

30' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Дженоа

29' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Сиригу Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Портанова Маноло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Делофеу Херард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Удинезе выполняет удар от ворот.

23' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Портанова Маноло наказан за толчок Брэндон Соппи

17' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

16' Игрок Йебоа Келвин из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

15' Стураро Стефано наказан за толчок Брэндон Соппи

12' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Дженоа выполняет удар от ворот.

9' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Портанова Маноло из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Арслан Толгай-Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Арслан Толгай-Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Арслан Толгай-Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Перес Неуэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Стураро Стефано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Йебоа Келвин нанес удар, мяч был парирован, но Марко Сильвестри не удержал его в руках.

3' Экубан Калеб нанес удар, мяч был парирован, но Марко Сильвестри не удержал его в руках.

2' Гомеш Бету предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ванхесден Зиньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Удинезе начинает с центра поля