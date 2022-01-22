Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
39' Желтая карточкаСтураро Стефано
41' Желтая карточкаМакенго Жан-Виктор
71' Желтая карточкаКамбьясо Андреа
72' Желтая карточкаДелофеу Херард
73' Желтая карточкаПортанова Маноло
74' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
79' Вторая желтая карточкаКамбьясо Андреа
86' Желтая карточкаПерес Неуэн
Ход матча
39'
71'
72'
73'
79'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
28 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
13
Бани
Маттиа
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
20
Экубан
Калеб
45
Йебоа
Келвин
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
45 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Дженоа
Удинезе
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
28 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
14.3%
53.6%
32.1%
4 победы 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|8
|0.35
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.22
|Фарес Мохамед
|2
|0.09
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Кайседо Фелипе
|1
|0.04
|Васкес Хоан
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Бьянки Флавио
|1
|0.04
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Экубан Калеб
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|8
|0.38
|Делофеу Херард
|6
|0.29
|Молина Науэль
|3
|0.14
|Форестьери Фернандо
|2
|0.1
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.1
|Саксесс Исаак
|1
|0.05
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.05
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.05
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.05
|Самарджич Лазар
|1
|0.05
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Бекао Родриго
|0
|0
|Удоги Дестини
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Васкес Хоан
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолас Соуза
|4
|1
|Перейра Роберто
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Делофеу Херард
|5
|0
|Бекао Родриго
|5
|0
|Макенго Жан-Виктор
|3
|1
|Арслан Толгай-Али
|4
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Соппи Брэндон
|3
|0
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|Перес Неуэн
|2
|0
|Саксесс Исаак
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Удоги Дестини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
16
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
6
67%
5
31%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
3
18%
8
47%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90
Забито
13
11
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
15%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
6
46%
4
36%
76-90
Пропущено
26
20
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
19%
2
10%
1-15
1
4%
6
30%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
6
23%
6
30%
76-90
Забито
22
27
3 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
2
9%
4
15%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
5
23%
2
7%
61-75
12
55%
9
33%
76-90
Пропущено
43
37
18 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
9
21%
3
8%
1-15
3
7%
7
19%
16-30
6
14%
5
14%
31-45
7
16%
10
27%
46-60
7
16%
3
8%
61-75
11
26%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1
Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2
Удинезе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4
Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 17
|53
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|47 - 25
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 15
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|44 - 26
|42
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|36 - 28
|35
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|40 - 29
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|43 - 38
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|11.
|Эмполи
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 43
|29
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 37
|28
|13.
|Болонья
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|29 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 42
|22
|15.
|Удинезе
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|28 - 36
|21
|16.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|20 - 40
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|21 - 43
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|23
|1
|10
|12
|20 - 45
|13
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|29 - 8
|29
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|6.
|Милан
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 17
|20
|9.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|19.
|Дженоа
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 18
|5
|20.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 21
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|16.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 19
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Удинезе
Исход игры
Дженоа
14.7% (20)
Ничья
45.6% (62)
Удинезе
39.7% (54)
Тотал 2.5
Больше
29.1% (39)
Меньше
70.9% (95)
Обе команды забьют
Да
69.4% (93)
Нет
30.6% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (55)
0:1 Удинезе
16.9% (23)
1:2 Удинезе
16.9% (23)
2:1 Дженоа
6.6% (9)
1:0 Дженоа
6.6% (9)
0:2 Удинезе
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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