  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
0:0
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
39' Желтая карточка
Стураро Стефано
41' Желтая карточка
Макенго Жан-Виктор
71' Желтая карточка
Камбьясо Андреа
72' Желтая карточка
Делофеу Херард
73' Желтая карточка
Портанова Маноло
74' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
79' Вторая желтая карточка
Камбьясо Андреа
86' Желтая карточка
Перес Неуэн
90'+5

Ход матча

39'
Стураро Стефано
 
41'
 
Макенго Жан-Виктор
54'
Камбьясо Андреа
Васкес Хоан
 
67'
Кайседо Фелипе
Дестро Маттиа
 
68'
 
Удоги Дестини
Соппи Брэндон
71'
Камбьясо Андреа
 
72'
 
Делофеу Херард
73'
 
Саксесс Исаак
Гомеш Бету
73'
Портанова Маноло
 
74'
 
Арслан Толгай-Али
79'
Камбьясо Андреа
 
84'
Калафьори Рикардо
Экубан Калеб
 
86'
 
Перес Неуэн
90'
 
Яяло Мато
Арслан Толгай-Али

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 28 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 136
Дженоа 14.7% (20)
X 45.6% (62)
Удинезе 39.7% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
3
Ванхесден
Зиньо
15
Васкес
Хоан
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
90
Портанова
Маноло
20
Экубан
Калеб
23
Дестро
Маттиа
45
Йебоа
Келвин
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
93
Соппи
Брэндон
9
Гомеш
Бету
10
Делофеу
Херард
Дженоа
4-3-3
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Удинезе

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

28 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

14.3%
53.6%
32.1%
4 победы 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:4
СA
3:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 8 0.35
Кришито Доменико 5 (5) 0.22
Фарес Мохамед 2 0.09
Камбьясо Андреа 1 0.04
Кайседо Фелипе 1 0.04
Васкес Хоан 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Бьянки Флавио 1 0.04
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Экубан Калеб 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Каллон Яя 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 8 0.38
Делофеу Херард 6 0.29
Молина Науэль 3 0.14
Форестьери Фернандо 2 0.1
Перейра Роберто 2 (1) 0.1
Саксесс Исаак 1 0.05
Макенго Жан-Виктор 1 0.05
Арслан Толгай-Али 1 0.05
Пуссетто Игнасио 1 0.05
Самарджич Лазар 1 0.05
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Бекао Родриго 0 0
Удоги Дестини 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Васкес Хоан 5 0
Бираски Давиде 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Дестро Маттиа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Ровелла Николо 3 0
Портанова Маноло 3 0
Каллон Яя 3 0
Бадель Милан 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 4 1
Перейра Роберто 4 1
Молина Науэль 4 1
Самир Каэтано 5 0
Делофеу Херард 5 0
Бекао Родриго 5 0
Макенго Жан-Виктор 3 1
Арслан Толгай-Али 4 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Соппи Брэндон 3 0
Зеегелаар Марвин 2 0
Перес Неуэн 2 0
Саксесс Исаак 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Удоги Дестини 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
1 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
6
67%
5
31%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
24%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
3
18%
8
47%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
5
29%
29%
3
18%
76-90

Забито

13
11
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
15%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
6
46%
4
36%
76-90

Пропущено

26
20
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
19%
2
10%
1-15
1
4%
6
30%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
6
23%
6
30%
76-90

Забито

22
27
3 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
11 Не забивали 7
2
9%
4
15%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
5
23%
2
7%
61-75
12
55%
9
33%
76-90

Пропущено

43
37
18 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
9
21%
3
8%
1-15
3
7%
7
19%
16-30
6
14%
5
14%
31-45
7
16%
10
27%
46-60
7
16%
3
8%
61-75
11
26%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1
Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1 Торино - Дженоа 3:2 Дженоа - Сассуоло 2:2 Салернитана - Дженоа 1:0 Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2
Удинезе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4
Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2 Интер Милан - Удинезе 2:0 Удинезе - Верона 1:1 Аталанта - Удинезе 1:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Табор Сежана 2:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 16 5 1 53 - 17 53
2. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
3. Наполи Заявка 22 14 4 4 39 - 15 46
4. Аталанта Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 21 11 2 8 40 - 29 35
9. Верона Заявка 23 9 6 8 43 - 38 33
10. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 22 8 3 11 29 - 37 27
14. Специя Заявка 22 6 4 12 23 - 42 22
15. Удинезе Заявка 21 4 9 8 28 - 36 21
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
17. Венеция Заявка 22 4 6 12 20 - 40 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 23 1 10 12 20 - 45 13
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 11 9 2 0 29 - 8 29
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
6. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
7. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
8. Верона Заявка 12 6 2 4 23 - 17 20
9. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
19. Дженоа Заявка 11 0 5 6 8 - 18 5
20. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
13. Болонья Заявка 11 3 2 6 13 - 21 11
14. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
15. Удинезе Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
16. Венеция Заявка 11 2 3 6 7 - 19 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Дженоа 14.7% (20)
X 45.6% (62)
Удинезе 39.7% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Дженоа 0:0 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Удинезе

Исход игры
Дженоа
14.7% (20)
Ничья
45.6% (62)
Удинезе
39.7% (54)
Тотал 2.5
Больше
29.1% (39)
Меньше
70.9% (95)
Обе команды забьют
Да
69.4% (93)
Нет
30.6% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (55)
0:1 Удинезе
16.9% (23)
1:2 Удинезе
16.9% (23)
2:1 Дженоа
6.6% (9)
1:0 Дженоа
6.6% (9)
0:2 Удинезе
3.7% (5)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 