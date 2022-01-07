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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Венеция

История личных встреч

Интер Милан
Венеция

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 11 (3) 0.52
Джеко Эдин 8 0.38
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.29
Корреа Хоакин 4 0.19
Перишич Иван 4 (1) 0.19
Дюмфрис Дензел 3 0.14
Шкриньяр Милан 3 0.14
Санчес Алексис 2 0.1
Димарко Федерико 2 0.1
Гальярдини Роберто 2 0.1
Барелла Николо 1 0.05
Бастони Алессандро 1 0.05
Видаль Артуро 1 0.05
Дармиан Маттео 1 0.05
Д'Амброзио Данило 1 0.05
Весино Матиас 1 0.05
Брозович Марсело 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араму Маттиа 5 (2) 0.24
Окереке Давид 5 0.24
Анри Тома 3 0.14
Чеккарони Пьетро 2 0.1
Бузио Джанлука 1 0.05
Чрнигой Домен 1 0.05
Форте Франческо 1 0.05
Кальдара Маттиа 1 0.05
Ампаду Этан 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Йонсен Деннис 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 6 0
Барелла Николо 5 0
Брозович Марсело 4 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Дармиан Маттео 2 0
Перишич Иван 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Ханданович Самир 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 7 1
Чеккарони Пьетро 4 1
Кальдара Маттиа 5 0
Араму Маттиа 4 0
Хейманс Дан 4 0
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Вакка Антонио 3 0
Кийине Софиан 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Тессманн Таннер 1 1
Занетти Паоло 2 0
Ромеро Серхио 2 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Анри Тома 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Свобода Михаэль 0 1
Маенпяя Ники 1 0
Модоло Марко 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Окереке Давид 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
7
13 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 16
4
15%
1
14%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
3
11%
1
14%
31-45
4
15%
1
14%
46-60
9
33%
2
29%
61-75
1
4%
2
29%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
3
43%
3
19%
76-90

Забито

25
14
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
4
16%
3
21%
1-15
3
12%
3
21%
16-30
5
20%
1
7%
31-45
5
20%
3
21%
46-60
1
4%
3
21%
61-75
7
28%
1
7%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
13%
3
15%
1-15
2
25%
1
5%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
1
13%
4
20%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
2
25%
5
25%
76-90

Забито

52
21
25 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
8
15%
4
19%
1-15
9
17%
3
14%
16-30
8
15%
2
10%
31-45
9
17%
4
19%
46-60
10
19%
5
24%
61-75
8
15%
3
14%
76-90

Пропущено

15
36
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 18
1
7%
6
17%
1-15
4
27%
3
8%
16-30
3
20%
5
14%
31-45
1
7%
5
14%
46-60
1
7%
9
25%
61-75
5
33%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1
Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Шахтёр Донецк 2:0 Интер Милан - Наполи 3:2 Милан - Интер Милан 1:1 Шериф - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Удинезе 2:0 Эмполи - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Интер Милан - Шериф 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1
Венеция
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3
Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2 Дженоа - Венеция 0:0 Венеция - Салернитана 1:2 Сассуоло - Венеция 3:1 Венеция - Фиорентина 1:0 Кальяри - Венеция 1:1 Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
3. Наполи Заявка 22 14 4 4 39 - 15 46
4. Аталанта Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 21 11 2 8 40 - 29 35
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Верона Заявка 22 8 6 8 41 - 37 30
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 21 8 3 10 28 - 35 27
14. Специя Заявка 22 6 4 12 23 - 42 22
15. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 22 1 9 12 20 - 45 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
6. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
7. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
8. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
13. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
14. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Венеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Интер Милан 95.8% (46)
    X 4.2% (2)
    Венеция 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Венеция
    1.14
    9.63
    24.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Интер Милан - Венеция онлайн


    Прогнозы на матч Интер Милан - Венеция

    Исход игры
    Интер Милан
    95.7% (45)
    Ничья
    4.3% (2)
    Венеция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.3% (18)
    Меньше
    61.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    25.53% (12)
    Нет
    74.47% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    57.4% (27)
    3:0 Интер Милан
    14.9% (7)
    2:1 Интер Милан
    14.9% (7)
    3:1 Интер Милан
    4.3% (2)
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