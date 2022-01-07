Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Лацио
Аталанта
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
29 матчей
44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|17 (3)
|0.77
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.32
|Педро Родригес
|7
|0.32
|Альберто Луис
|3
|0.14
|Андерсон Фелипе
|3
|0.14
|Ачерби Франческо
|3
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0.09
|Лаццари Мануэль
|2
|0.09
|Катальди Данило
|1
|0.05
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.05
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.43
|Пашалич Марио
|8
|0.38
|Малиновский Руслан
|5
|0.24
|Муриэль Луис
|4
|0.19
|Иличич Йосип
|3
|0.14
|Коопмейнерс Теун
|2
|0.1
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.05
|Миранчук Алексей
|1
|0.05
|Толой Рафаэл
|1
|0.05
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|Демирал Мерих
|1
|0.05
|Де Рон Мартен
|1
|0.05
|Фройлер Ремо
|1
|0.05
|Госенс Робин
|1
|0.05
|Пессина Маттео
|1
|0.05
|Пикколи Роберто
|1
|0.05
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Катальди Данило
|5
|0
|Патрик
|3
|1
|Альберто Луис
|4
|0
|Марушич Адам
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Лукас Лейва
|3
|0
|Педро Родригес
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Раду Стефан
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|6
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Де Рон Мартен
|4
|0
|Демирал Мерих
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
25
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
4
14%
4
16%
1-15
1
4%
6
24%
16-30
6
21%
4
16%
31-45
4
14%
1
4%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
7
25%
6
24%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
25%
2
17%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Забито
18
17
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
6
33%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
17%
3
19%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
5
22%
4
25%
76-90
Забито
46
42
23 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
10
22%
7
17%
1-15
3
7%
7
17%
16-30
10
22%
8
19%
31-45
6
13%
3
7%
46-60
8
17%
6
14%
61-75
9
20%
11
26%
76-90
Пропущено
39
28
21 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
8
21%
5
18%
1-15
7
18%
6
21%
16-30
6
15%
5
18%
31-45
1
3%
3
11%
46-60
9
23%
3
11%
61-75
8
21%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3
Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0
Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 16
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|47 - 25
|48
|3.
|Наполи
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|39 - 15
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|44 - 26
|42
|5.
|Ювентус
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|46 - 39
|35
|7.
|Рома
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|36 - 28
|35
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|40 - 29
|35
|9.
|Торино
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|29 - 20
|31
|10.
|Верона
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|41 - 37
|30
|11.
|Эмполи
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 43
|29
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|38 - 37
|28
|13.
|Болонья
|Заявка
|21
|8
|3
|10
|28 - 35
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 42
|22
|15.
|Удинезе
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|28 - 36
|20
|16.
|Сампдория
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|29 - 40
|20
|17.
|Венеция
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|19 - 38
|18
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|21 - 43
|16
|19.
|Дженоа
|Заявка
|22
|1
|9
|12
|20 - 45
|12
|20.
|Салернитана
|Заявка
|20
|3
|2
|15
|13 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|27 - 7
|26
|2.
|Рома
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|17 - 12
|23
|3.
|Торино
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 10
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 7
|22
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|29 - 12
|22
|6.
|Милан
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|20 - 11
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|28 - 16
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 16
|17
|10.
|Болонья
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 16
|16
|11.
|Аталанта
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 15
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 19
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|14.
|Эмполи
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 29
|10
|15.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 20
|10
|16.
|Сампдория
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|16 - 25
|9
|17.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|18.
|Венеция
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 11
|29
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 14
|26
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 9
|24
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 8
|24
|5.
|Ювентус
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 13
|21
|6.
|Эмполи
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|23 - 18
|15
|8.
|Лацио
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 23
|14
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 17
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|20 - 21
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 28
|13
|12.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|19 - 16
|12
|13.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|14.
|Сампдория
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 18
|9
|16.
|Венеция
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 17
|9
|17.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 10
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|19.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 22
|7
|20.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
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Прогнозы на матч Лацио - Аталанта
Исход игры
Лацио
30.6% (15)
Ничья
38.8% (19)
Аталанта
30.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
95.74% (45)
Нет
4.26% (2)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
22.4% (11)
1:1 Ничья
22.4% (11)
2:1 Лацио
18.4% (9)
2:2 Ничья
14.3% (7)
2:3 Аталанта
4.1% (2)
1:0 Лацио
4.1% (2)
3:2 Лацио
4.1% (2)
1:3 Аталанта
4.1% (2)
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