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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Лацио
 
Позже

Стадион:
Аталанта

История личных встреч

Лацио
Аталанта

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

29 матчей

44.8%
17.2%
38%
13 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31%
48.3%
20.7%
9 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:3
К
3:2
СA
1:4
СA
3:2
СA
3:3
К
0:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
3:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
К
2:0
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 17 (3) 0.77
Милинкович-Савич Сергей 7 0.32
Педро Родригес 7 0.32
Альберто Луис 3 0.14
Андерсон Фелипе 3 0.14
Ачерби Франческо 3 0.14
Дзакканьи Маттиа 2 0.09
Лаццари Мануэль 2 0.09
Катальди Данило 1 0.05
Хюсай Эльсейд 1 0.05
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.43
Пашалич Марио 8 0.38
Малиновский Руслан 5 0.24
Муриэль Луис 4 0.19
Иличич Йосип 3 0.14
Коопмейнерс Теун 2 0.1
Дзаппакоста Давиде 1 0.05
Миранчук Алексей 1 0.05
Толой Рафаэл 1 0.05
Меле Йоаким 1 0.05
Демирал Мерих 1 0.05
Де Рон Мартен 1 0.05
Фройлер Ремо 1 0.05
Госенс Робин 1 0.05
Пессина Маттео 1 0.05
Пикколи Роберто 1 0.05
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Катальди Данило 5 0
Патрик 3 1
Альберто Луис 4 0
Марушич Адам 4 0
Рейна Пепе 3 0
Лукас Лейва 3 0
Педро Родригес 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Иммобиле Чиро 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Раду Стефан 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Малиновский Руслан 5 0
Де Рон Мартен 4 0
Демирал Мерих 4 0
Джимсити Берат 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Сапата Дуван 2 0
Дзаппакоста Давиде 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Муссо Хуан 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
25
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
4
14%
4
16%
1-15
1
4%
6
24%
16-30
6
21%
4
16%
31-45
4
14%
1
4%
46-60
6
21%
4
16%
61-75
7
25%
6
24%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
4
25%
2
17%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Забито

18
17
12 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
6
33%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
17%
3
19%
1-15
5
22%
2
13%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
5
22%
4
25%
76-90

Забито

46
42
23 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
10
22%
7
17%
1-15
3
7%
7
17%
16-30
10
22%
8
19%
31-45
6
13%
3
7%
46-60
8
17%
6
14%
61-75
9
20%
11
26%
76-90

Пропущено

39
28
21 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
8
21%
5
18%
1-15
7
18%
6
21%
16-30
6
15%
5
18%
31-45
1
3%
3
11%
46-60
9
23%
3
11%
61-75
8
21%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3
Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4 Наполи - Лацио 4:0 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Марсель - Лацио 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Лацио - Фиорентина 1:0 Верона - Лацио 4:1 Лацио - Марсель 0:0 Лацио - Интер Милан 3:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0
Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3 Аталанта - Венеция 4:0 Ювентус - Аталанта 0:1 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 21 15 5 1 51 - 16 50
2. Милан Заявка 22 15 3 4 47 - 25 48
3. Наполи Заявка 22 14 4 4 39 - 15 46
4. Аталанта Заявка 21 12 6 3 44 - 26 42
5. Ювентус Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
6. Лацио Заявка 22 10 5 7 46 - 39 35
7. Рома Заявка 22 11 2 9 36 - 28 35
8. Фиорентина Заявка 21 11 2 8 40 - 29 35
9. Торино Заявка 21 9 4 8 29 - 20 31
10. Верона Заявка 22 8 6 8 41 - 37 30
11. Эмполи Заявка 22 8 5 9 35 - 43 29
12. Сассуоло Заявка 22 7 7 8 38 - 37 28
13. Болонья Заявка 21 8 3 10 28 - 35 27
14. Специя Заявка 22 6 4 12 23 - 42 22
15. Удинезе Заявка 20 4 8 8 28 - 36 20
16. Сампдория Заявка 22 5 5 12 29 - 40 20
17. Венеция Заявка 21 4 6 11 19 - 38 18
18. Кальяри Заявка 22 3 7 12 21 - 43 16
19. Дженоа Заявка 22 1 9 12 20 - 45 12
20. Салернитана Заявка 20 3 2 15 13 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 10 8 2 0 27 - 7 26
2. Рома Заявка 12 7 2 3 17 - 12 23
3. Торино Заявка 11 7 2 2 23 - 10 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 18 - 7 22
5. Фиорентина Заявка 10 7 1 2 29 - 12 22
6. Милан Заявка 11 7 1 3 20 - 11 22
7. Лацио Заявка 10 6 3 1 28 - 16 21
8. Ювентус Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
9. Верона Заявка 11 5 2 4 21 - 16 17
10. Болонья Заявка 11 5 1 5 16 - 16 16
11. Аталанта Заявка 10 3 4 3 18 - 15 13
12. Сассуоло Заявка 12 3 4 5 15 - 19 13
13. Удинезе Заявка 10 2 5 3 13 - 18 11
14. Эмполи Заявка 11 3 1 7 17 - 29 10
15. Кальяри Заявка 11 2 4 5 14 - 20 10
16. Сампдория Заявка 12 2 3 7 16 - 25 9
17. Специя Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
18. Венеция Заявка 11 2 3 6 13 - 21 9
19. Салернитана Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
20. Дженоа Заявка 10 0 4 6 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 11 9 2 0 26 - 11 29
2. Милан Заявка 11 8 2 1 27 - 14 26
3. Интер Милан Заявка 11 7 3 1 24 - 9 24
4. Наполи Заявка 11 7 3 1 21 - 8 24
5. Ювентус Заявка 11 6 3 2 20 - 13 21
6. Эмполи Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
7. Сассуоло Заявка 10 4 3 3 23 - 18 15
8. Лацио Заявка 12 4 2 6 18 - 23 14
9. Фиорентина Заявка 11 4 1 6 11 - 17 13
10. Верона Заявка 11 3 4 4 20 - 21 13
11. Специя Заявка 12 4 1 7 12 - 28 13
12. Рома Заявка 10 4 0 6 19 - 16 12
13. Болонья Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
14. Сампдория Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 15 - 18 9
16. Венеция Заявка 10 2 3 5 6 - 17 9
17. Торино Заявка 10 2 2 6 6 - 10 8
18. Дженоа Заявка 12 1 5 6 12 - 27 8
19. Салернитана Заявка 10 2 1 7 8 - 22 7
20. Кальяри Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2022, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Лацио 30.6% (15)
    X 38.8% (19)
    Аталанта 30.6% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Аталанта
    3.42
    3.85
    2.28
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лацио - Аталанта онлайн


    Прогнозы на матч Лацио - Аталанта

    Исход игры
    Лацио
    30.6% (15)
    Ничья
    38.8% (19)
    Аталанта
    30.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    95.74% (45)
    Нет
    4.26% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    22.4% (11)
    1:1 Ничья
    22.4% (11)
    2:1 Лацио
    18.4% (9)
    2:2 Ничья
    14.3% (7)
    2:3 Аталанта
    4.1% (2)
    1:0 Лацио
    4.1% (2)
    3:2 Лацио
    4.1% (2)
    1:3 Аталанта
    4.1% (2)
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