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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Анортосис
2:1
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
14' Желтая карточка
Амбарцумян Оганес
1:0
30' Гол
Араюури Паулус
41' Желтая карточка
Варда Амр
1:1
60' Гол
Щепович Стефан
81' Желтая карточка
Щепович Стефан
2:1
82' Гол
Араюури Паулус
90'+13
Анортосис
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Анортосис
АЕЛ Лимаcсол

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
73.3%
6 побед 11 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

30 матчей

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
4:3
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варда Амр 7 (1) 0.47
Артиматас Костакис 3 0.2
Делетич Милош 3 0.2
Христодулопулос Лазарос 3 (2) 0.2
Араюури Паулус 2 0.13
Калцас Никос 2 0.13
Амбарцумян Оганес 1 0.07
Качарава Ника 1 0.07
Коррейя Андерсон 1 0.07
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепович Стефан 5 (1) 0.33
Масурек Франко 3 0.2
Майдевац Андрия 3 0.2
Euller II 2 0.13
Бруно Араужо 1 0.07
Андреу Эвангелос 1 0.07

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гушбауэр Йозеф 4 0
Рисванис Спирос 4 0
Делетич Милош 2 1
Артиматас Костакис 3 0
Варда Амр 3 0
Попович Денис 2 0
Лафферти Кайл 1 0
Араюури Паулус 1 0
Авраам Андреас 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Качарава Ника 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Нинуа Ника 1 0
Корреа Павлос 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Араужо 5 1
Медоевич Слободан 4 0
Ристевски Кирче 4 0
Euller II 4 0
Риера Лоренцо 3 0
Мазань Роберт 3 0
Пеле Брайан 3 0
Здравковски Давор 3 0
Чавес Андрес 2 0
Торрес Мануэль 2 0
Возинья Жозимар 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Майдевац Андрия 2 0
Креванос Антреас 0 1
Щепович Стефан 1 0
Рейнолдс Аластер 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Масурек Франко 1 0
Антониу Минас 1 0
Давервелд Тейн 1 0
Георгиу Энтони 1 0
Сотериу Костас 1 0
Themistoklis Themistokleous 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
9%
2
25%
1-15
4
36%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

24
15
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 8
2
8%
3
20%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
6
25%
4
27%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Пропущено

18
18
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
11%
3
17%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
17%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1
Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1
АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Влазния Шкодер - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Влазния Шкодер 1:0 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 16 10 3 3 19 - 11 33
2. АЕК Ларнака 16 9 5 2 27 - 14 32
3. Аполлон 16 10 2 4 25 - 15 32
4. Анортосис 15 8 1 6 23 - 19 25
5. Пафос 16 6 7 3 21 - 15 25
6. Омония 17 7 3 7 18 - 17 24
7. АПОЭЛ 15 6 5 4 21 - 17 23
8. Докса Катокопия 16 4 5 7 14 - 21 17
9. Олимпиакос Никосия 16 4 4 8 11 - 18 16
10. АЕЛ Лимаcсол 15 4 3 8 16 - 17 15
11. ПАЕЕК 15 3 4 8 13 - 24 13
12. Этникос Ахна 17 2 2 13 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 8 6 0 2 17 - 10 18
2. Омония 8 5 2 1 10 - 4 17
3. Арис Лимассол 9 5 2 2 9 - 6 17
4. АЕК Ларнака 8 5 2 1 11 - 6 17
5. Анортосис 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Пафос 8 4 4 0 14 - 4 16
7. АПОЭЛ 7 4 2 1 12 - 6 14
8. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 9 - 10 11
9. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 9 - 6 9
10. Докса Катокопия 7 2 3 2 8 - 9 9
11. ПАЕЕК 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Этникос Ахна 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 8 4 3 1 16 - 8 15
3. Аполлон 8 4 2 2 8 - 5 14
4. Анортосис 7 3 0 4 10 - 10 9
5. Пафос 8 2 3 3 7 - 11 9
6. АПОЭЛ 8 2 3 3 9 - 11 9
7. Докса Катокопия 9 2 2 5 6 - 12 8
8. ПАЕЕК 7 2 1 4 8 - 13 7
9. Омония 9 2 1 6 8 - 13 7
10. АЕЛ Лимаcсол 8 1 3 4 7 - 11 6
11. Олимпиакос Никосия 8 1 2 5 2 - 8 5
12. Этникос Ахна 8 1 1 6 7 - 14 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Варда Амр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Араюури Паулус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Анортосис 2:1 АЕЛ Лимаcсол онлайн


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