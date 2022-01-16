Кипр: Первый дивизион 2021-2022
2:1
Конец матча
14' Желтая карточкаАмбарцумян Оганес
1:0
30' ГолАраюури Паулус
41' Желтая карточкаВарда Амр
1:1
60' ГолЩепович Стефан
81' Желтая карточкаЩепович Стефан
2:1
82' ГолАраюури Паулус
Ход матча
30'
1:0
41'
60'
1:1
81'
82'
2:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Варда АмрНападающий
-
86 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Euller II
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
История личных встреч
Анортосис
АЕЛ Лимаcсол
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
73.3%
6 побед 11 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
30 матчей
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.3%
50%
26.7%
7 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
53.3%
26.7%
6 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варда Амр
|7 (1)
|0.47
|Артиматас Костакис
|3
|0.2
|Делетич Милош
|3
|0.2
|Христодулопулос Лазарос
|3 (2)
|0.2
|Араюури Паулус
|2
|0.13
|Калцас Никос
|2
|0.13
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.07
|Качарава Ника
|1
|0.07
|Коррейя Андерсон
|1
|0.07
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепович Стефан
|5 (1)
|0.33
|Масурек Франко
|3
|0.2
|Майдевац Андрия
|3
|0.2
|Euller II
|2
|0.13
|Бруно Араужо
|1
|0.07
|Андреу Эвангелос
|1
|0.07
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гушбауэр Йозеф
|4
|0
|Рисванис Спирос
|4
|0
|Делетич Милош
|2
|1
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Варда Амр
|3
|0
|Попович Денис
|2
|0
|Лафферти Кайл
|1
|0
|Араюури Паулус
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Качарава Ника
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Нинуа Ника
|1
|0
|Корреа Павлос
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Араужо
|5
|1
|Медоевич Слободан
|4
|0
|Ристевски Кирче
|4
|0
|Euller II
|4
|0
|Риера Лоренцо
|3
|0
|Мазань Роберт
|3
|0
|Пеле Брайан
|3
|0
|Здравковски Давор
|3
|0
|Чавес Андрес
|2
|0
|Торрес Мануэль
|2
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Майдевац Андрия
|2
|0
|Креванос Антреас
|0
|1
|Щепович Стефан
|1
|0
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Масурек Франко
|1
|0
|Антониу Минас
|1
|0
|Давервелд Тейн
|1
|0
|Георгиу Энтони
|1
|0
|Сотериу Костас
|1
|0
|Themistoklis Themistokleous
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
2
18%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
9%
2
25%
1-15
4
36%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
3
33%
2
29%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
24
15
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 8
2
8%
3
20%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
6
25%
4
27%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Пропущено
18
18
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
11%
3
17%
1-15
4
22%
3
17%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
17%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПАЕЕК - Анортосис 0:2 Этникос Ахна - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса Катокопия 2:0 Партизан - Анортосис 1:1
Анортосис - ПАЕЕК 2:3 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Гент 1:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 3:2 Анортосис - Пафос 1:0 Флора Таллин - Анортосис 2:2 Омония - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:2 Анортосис - Флора Таллин 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 2:1 Гент - Анортосис 2:0 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Анортосис - Партизан 0:2 Докса Катокопия - Анортосис 2:0
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 3:0 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1
АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 0:2 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 2:2 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 2:1 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 1:3 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Пафос 4:0 Карабах - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Карабах 1:1 Влазния Шкодер - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Влазния Шкодер 1:0 Динамо Москва - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|16
|10
|3
|3
|19 - 11
|33
|2.
|АЕК Ларнака
|16
|9
|5
|2
|27 - 14
|32
|3.
|Аполлон
|16
|10
|2
|4
|25 - 15
|32
|4.
|Анортосис
|15
|8
|1
|6
|23 - 19
|25
|5.
|Пафос
|16
|6
|7
|3
|21 - 15
|25
|6.
|Омония
|17
|7
|3
|7
|18 - 17
|24
|7.
|АПОЭЛ
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|8.
|Докса Катокопия
|16
|4
|5
|7
|14 - 21
|17
|9.
|Олимпиакос Никосия
|16
|4
|4
|8
|11 - 18
|16
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|15
|4
|3
|8
|16 - 17
|15
|11.
|ПАЕЕК
|15
|3
|4
|8
|13 - 24
|13
|12.
|Этникос Ахна
|17
|2
|2
|13
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|8
|6
|0
|2
|17 - 10
|18
|2.
|Омония
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|3.
|Арис Лимассол
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|4.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|5.
|Анортосис
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Пафос
|8
|4
|4
|0
|14 - 4
|16
|7.
|АПОЭЛ
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|9 - 6
|9
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|ПАЕЕК
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Этникос Ахна
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Аполлон
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|4.
|Анортосис
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|5.
|Пафос
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|6.
|АПОЭЛ
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|7.
|Докса Катокопия
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|ПАЕЕК
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|Омония
|9
|2
|1
|6
|8 - 13
|7
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|8
|1
|2
|5
|2 - 8
|5
|12.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4