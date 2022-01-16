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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Аполлон
2:0
Конец матча
Омония
0'
1:0
26' Гол в свои ворота
Губочан Томаш
2:0
64' Гол
Янга Рангело
90'+5
Аполлон
Омония

История личных встреч

Аполлон
Омония

32 матча

78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.1%
37.5%
9.4%
17 побед 12 ничьих 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

55 матчей

45.5%
25.5%
29%
25 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

41.8%
34.5%
23.7%
23 победы 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.9%
40%
29.1%
17 побед 22 ничьи 16 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:1
К
1:1
ПД
2:1
К
1:0
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
0:2
К
3:0
К
2:2
ПД
1:2
ПД
2:1
К
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
2:1
ПД
2:4
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:5
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:0
ПД
3:1
С
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:3
К
1:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабо Багали 5 0.31
Питтас Яннис 5 (2) 0.31
Янга Рангело 3 0.19
Жради Бассель 3 (1) 0.19
Илиев Илиан 1 0.06
Албанис Христос 1 0.06
Психас Петрос 1 0.06
Wellington XVI 1 0.06
Штор Лука 1 0.06
Шполярич Данило 1 0.06
Хаммас Амин 1 (1) 0.06
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папулис Фотис 5 (1) 0.29
Лекьякс Ян 2 0.12
Ланг Адам 2 0.12
Ционис Маринос 2 0.12
Щепович Марко 2 (1) 0.12
Дюриш Михал 2 (2) 0.12
Гомес Хорди 1 0.06
Лойзу Лойзос 1 0.06

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панайоту Антреас 3 1
Кателарис Фанос 4 0
Роберж Валентин 2 1
Жради Бассель 3 0
Хаммас Амин 3 0
Сутчин-Джюм Арно 2 0
Коль Исраэль 2 0
Wellington XVI 2 0
Шполярич Данило 2 0
Кириаку Хараламбос 0 1
Илиев Илиан 1 0
Дабо Багали 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йованович Александар II 1 0
Питтас Яннис 1 0
Giorgios Malekkides 1 0
Психас Петрос 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Хорди 4 1
Папулис Фотис 5 0
Дискеруд Миккел 4 0
Ланг Адам 3 0
Губочан Томаш 2 0
Лекьякс Ян 2 0
Щепович Марко 2 0
Баширу Фуад 2 0
Ционис Маринос 2 0
Абдуллахи Шеху 0 1
Кику Франсишку 1 0
Узохо Фрэнсис 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Псалтис Парис 1 0
Панайоту Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
25%
1
9%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
5
45%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

24
19
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
5
21%
0
0%
1-15
1
4%
5
26%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
5
21%
3
16%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
25%
6
38%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
1
6%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1
Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2
Омония
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0
Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 16 10 3 3 19 - 11 33
2. АЕК Ларнака 16 9 5 2 27 - 14 32
3. Аполлон 16 10 2 4 25 - 15 32
4. Анортосис 15 8 1 6 23 - 19 25
5. Пафос 16 6 7 3 21 - 15 25
6. Омония 17 7 3 7 18 - 17 24
7. АПОЭЛ 15 6 5 4 21 - 17 23
8. Докса Катокопия 16 4 5 7 14 - 21 17
9. Олимпиакос Никосия 16 4 4 8 11 - 18 16
10. АЕЛ Лимаcсол 15 4 3 8 16 - 17 15
11. ПАЕЕК 15 3 4 8 13 - 24 13
12. Этникос Ахна 17 2 2 13 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 8 6 0 2 17 - 10 18
2. Омония 8 5 2 1 10 - 4 17
3. Арис Лимассол 9 5 2 2 9 - 6 17
4. АЕК Ларнака 8 5 2 1 11 - 6 17
5. Анортосис 8 5 1 2 13 - 9 16
6. Пафос 8 4 4 0 14 - 4 16
7. АПОЭЛ 7 4 2 1 12 - 6 14
8. Олимпиакос Никосия 8 3 2 3 9 - 10 11
9. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 9 - 6 9
10. Докса Катокопия 7 2 3 2 8 - 9 9
11. ПАЕЕК 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Этникос Ахна 9 1 1 7 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 7 5 1 1 10 - 5 16
2. АЕК Ларнака 8 4 3 1 16 - 8 15
3. Аполлон 8 4 2 2 8 - 5 14
4. Анортосис 7 3 0 4 10 - 10 9
5. Пафос 8 2 3 3 7 - 11 9
6. АПОЭЛ 8 2 3 3 9 - 11 9
7. Докса Катокопия 9 2 2 5 6 - 12 8
8. ПАЕЕК 7 2 1 4 8 - 13 7
9. Омония 9 2 1 6 8 - 13 7
10. АЕЛ Лимаcсол 8 1 3 4 7 - 11 6
11. Олимпиакос Никосия 8 1 2 5 2 - 8 5
12. Этникос Ахна 8 1 1 6 7 - 14 4
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Губочан Томаш уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аполлон 2:0 Омония онлайн


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