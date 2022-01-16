Кипр: Первый дивизион 2021-2022
1:0
26' Гол в свои воротаГубочан Томаш
2:0
64' ГолЯнга Рангело
Ход матча
26'
1:0
64'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
32 Янга РангелоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Дурин ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Аполлон
Омония
32 матча
78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.1%
37.5%
9.4%
17 побед 12 ничьих 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
55 матчей
45.5%
25.5%
29%
25 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
41.8%
34.5%
23.7%
23 победы 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.9%
40%
29.1%
17 побед 22 ничьи 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабо Багали
|5
|0.31
|Питтас Яннис
|5 (2)
|0.31
|Янга Рангело
|3
|0.19
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.19
|Илиев Илиан
|1
|0.06
|Албанис Христос
|1
|0.06
|Психас Петрос
|1
|0.06
|Wellington XVI
|1
|0.06
|Штор Лука
|1
|0.06
|Шполярич Данило
|1
|0.06
|Хаммас Амин
|1 (1)
|0.06
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папулис Фотис
|5 (1)
|0.29
|Лекьякс Ян
|2
|0.12
|Ланг Адам
|2
|0.12
|Ционис Маринос
|2
|0.12
|Щепович Марко
|2 (1)
|0.12
|Дюриш Михал
|2 (2)
|0.12
|Гомес Хорди
|1
|0.06
|Лойзу Лойзос
|1
|0.06
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панайоту Антреас
|3
|1
|Кателарис Фанос
|4
|0
|Роберж Валентин
|2
|1
|Жради Бассель
|3
|0
|Хаммас Амин
|3
|0
|Сутчин-Джюм Арно
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Wellington XVI
|2
|0
|Шполярич Данило
|2
|0
|Кириаку Хараламбос
|0
|1
|Илиев Илиан
|1
|0
|Дабо Багали
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йованович Александар II
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Giorgios Malekkides
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Хорди
|4
|1
|Папулис Фотис
|5
|0
|Дискеруд Миккел
|4
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Щепович Марко
|2
|0
|Баширу Фуад
|2
|0
|Ционис Маринос
|2
|0
|Абдуллахи Шеху
|0
|1
|Кику Франсишку
|1
|0
|Узохо Фрэнсис
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
25%
1
9%
1-15
4
33%
1
9%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
5
45%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
24
19
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
5
21%
0
0%
1-15
1
4%
5
26%
16-30
3
13%
4
21%
31-45
5
21%
3
16%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
5
31%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
25%
6
38%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
1
6%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 0:1
Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - ПАЕЕК 3:1 Аполлон - Докса Катокопия 3:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 0:2 Аполлон - Пафос 2:0 Омония - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 1:4 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:1 Аполлон - Олимпиас Лимпион 3:1 Аполлон - АПОЭЛ 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Жилина - Аполлон 2:2 Аполлон - Жилина 1:3 Омония - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:2
Омония
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Омония - Олимпиакос Никосия 1:0 Пафос - Омония 1:1 АПОЭЛ - Омония 4:2 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0
Докса Катокопия - Омония 2:1 Омония - АЕК Ларнака 1:1 Омония - Кайрат 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Карабах - Омония 2:2 Омония - Арис Лимассол 3:0 Этникос Ахна - Омония 0:2 Омония - Базель 1:1 Омония - Анортосис 0:1 ПАЕЕК - Омония 1:0 Базель - Омония 3:1 Омония - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 1:0 Омония - Карабах 1:4 Омония - Пафос 1:1 Омония - Докса Катокопия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|16
|10
|3
|3
|19 - 11
|33
|2.
|АЕК Ларнака
|16
|9
|5
|2
|27 - 14
|32
|3.
|Аполлон
|16
|10
|2
|4
|25 - 15
|32
|4.
|Анортосис
|15
|8
|1
|6
|23 - 19
|25
|5.
|Пафос
|16
|6
|7
|3
|21 - 15
|25
|6.
|Омония
|17
|7
|3
|7
|18 - 17
|24
|7.
|АПОЭЛ
|15
|6
|5
|4
|21 - 17
|23
|8.
|Докса Катокопия
|16
|4
|5
|7
|14 - 21
|17
|9.
|Олимпиакос Никосия
|16
|4
|4
|8
|11 - 18
|16
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|15
|4
|3
|8
|16 - 17
|15
|11.
|ПАЕЕК
|15
|3
|4
|8
|13 - 24
|13
|12.
|Этникос Ахна
|17
|2
|2
|13
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|8
|6
|0
|2
|17 - 10
|18
|2.
|Омония
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|3.
|Арис Лимассол
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|4.
|АЕК Ларнака
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|5.
|Анортосис
|8
|5
|1
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Пафос
|8
|4
|4
|0
|14 - 4
|16
|7.
|АПОЭЛ
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Олимпиакос Никосия
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|9 - 6
|9
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|ПАЕЕК
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Этникос Ахна
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|АЕК Ларнака
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Аполлон
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|4.
|Анортосис
|7
|3
|0
|4
|10 - 10
|9
|5.
|Пафос
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|6.
|АПОЭЛ
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|7.
|Докса Катокопия
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|8.
|ПАЕЕК
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|Омония
|9
|2
|1
|6
|8 - 13
|7
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|11.
|Олимпиакос Никосия
|8
|1
|2
|5
|2 - 8
|5
|12.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|7 - 14
|4