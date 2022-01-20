Голландия: Кубок 2021-2022
0:1
17' ГолАкташ Эзгюр
1:1
32' ГолБрума Арминду
Ход матча
17'
0:1
32'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
57 Владение мячом, % 43
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
31
Макс
Филипп
23
Верман
Йоэй
27
Гётце
Марио
42
Фофана
Фоде
16
Куман
Роналд
23
Дейкстра
Кас
26
Коку
Озан
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
-
42 Фофана ФодеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
58 Селт ЙенсонЗащитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
-
16 Куман РоналдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Дейкстра КасПолузащитник
-
26 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
65 Акой СтэнлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
68 ДжованниНападающий
-
29 Смит РейнНападающий
-
20 Баккер ЛеслиНападающий
-
-
Главный тренер: Йонкер Андрис
История личных встреч
ПСВ
Телстар
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доан Рицу
|2
|1
|Брума Арминду
|1
|0.5
|Верман Йоэй
|0
|0
Телстар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дорм Свен
|1 (1)
|0.33
|Овертом Том
|1
|0.33
|Ван Вельзен Джилиано
|1
|0.33
|Блаксон Делвехио
|1
|0.33
|Акташ Эзгюр
|1
|0.33
|Фернандес Рашаан
|1
|0.33
|Моленар Йип
|1
|0.33
|Yassine Zakir
|1
|0.33
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Телстар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плет Глейнор
|0
|1
|Доорнбюс Тревор
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
43%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0
НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Телстар
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Телстар - Маастрихт 2:1 Волендам - Телстар 2:1 Телстар - ПСВ-2 0:0 Телстар - Спакенбург 5:3
Эйндховен - Телстар 1:1 Телстар - ВВВ-Венло 1:3 Осс - Телстар 1:1 Телстар - АДО Ден Хааг 0:2 Де Графсхап - Телстар 1:1 Телстар - Эксельсиор 2:5 Аякс-2 - Телстар 3:0 Козаккен Бойз - Телстар 1:2 Телстар - Хелмонд Спорт 2:2 ПСВ-2 - Телстар 2:3 Телстар - Волендам 1:5 Ден Босх - Телстар 0:1 Телстар - АЗ-2 Алкмаар 1:0 Дордрехт - Телстар 0:1 Телстар - Алмере Сити 1:1 Маастрихт - Телстар 3:0