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Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
ПСВ
2:1
Конец матча
Телстар
0'
0:1
17' Гол
Акташ Эзгюр
1:1
32' Гол
Брума Арминду
2:1
61' Гол
Верман Йоэй
90'+4
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
18
Боскальи
Оливье
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
23
Верман
Йоэй
27
Гётце
Марио
32
Вертессен
Йорбе
42
Фофана
Фоде
19
Брума
Арминду
16
Куман
Роналд
25
Тугаринов
Роман
4
Акташ
Эзгюр
3
Моленар
Йип
7
Фернандес
Рашаан
23
Дейкстра
Кас
26
Коку
Озан
10
Ван
Вельзен
Джилиано
24
Yassine
Zakir
8
Ван
Дорм
Свен
9
Плет
Глейнор
ПСВ
4-3-3
Телстар
3-5-2

История личных встреч

ПСВ
Телстар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
4:1
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доан Рицу 2 1
Верман Йоэй 1 0.5
Брума Арминду 1 0.5
Мвене Филипп 0 0
Телстар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дорм Свен 1 (1) 0.33
Овертом Том 1 0.33
Ван Вельзен Джилиано 1 0.33
Блаксон Делвехио 1 0.33
Акташ Эзгюр 1 0.33
Фернандес Рашаан 1 0.33
Моленар Йип 1 0.33
Yassine Zakir 1 0.33

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Телстар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плет Глейнор 0 1
Доорнбюс Тревор 0 1

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
38%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
3
38%
91-120

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0
НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2
Телстар
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Телстар - Маастрихт 2:1 Волендам - Телстар 2:1 Телстар - ПСВ-2 0:0 Телстар - Спакенбург 5:3
Эйндховен - Телстар 1:1 Телстар - ВВВ-Венло 1:3 Осс - Телстар 1:1 Телстар - АДО Ден Хааг 0:2 Де Графсхап - Телстар 1:1 Телстар - Эксельсиор 2:5 Аякс-2 - Телстар 3:0 Козаккен Бойз - Телстар 1:2 Телстар - Хелмонд Спорт 2:2 ПСВ-2 - Телстар 2:3 Телстар - Волендам 1:5 Ден Босх - Телстар 0:1 Телстар - АЗ-2 Алкмаар 1:0 Дордрехт - Телстар 0:1 Телстар - Алмере Сити 1:1 Маастрихт - Телстар 3:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Брума Арминду бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Акташ Эзгюр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ПСВ 2:1 Телстар онлайн


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