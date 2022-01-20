Голландия: Кубок 2021-2022
5:0
Перерыв
1:0
9' ГолТальяфико Николас
2:0
21' ПенальтиПерейра Данило
3:0
26' ГолПерейра Данило
31' Желтая карточкаGijs Abbas
4:0
37' ГолПерейра Данило
5:0
41' ГолРегер Юри
Ход матча
9'
1:0
21'
2:0
26'
31'
37'
4:0
41'
5:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
70 Владение мячом, % 30
16
Гортер
Джей
15
Ренсх
Девайн
44
Регер
Юри
11
Антони
- Основной состав
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Регер ЮриПолузащитник
-
11 АнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Вратарь
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
37 Юнювар НаджиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Kevin DercksПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блей ДанНападающий
- Нападающий
-
12 Kaylan Muis
-
-
-
27 Devin Plank
-
-
-
-
Главный тренер: Dogan Corneille
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|5 (2)
|2.5
|Тальяфико Николас
|1
|0.5
|Тейлор Кеннет
|1
|0.5
|Регер Юри
|1
|0.5
|Хлинссон Кристиан
|1 (1)
|0.5
|Антони
|0
|0
|Ван Аксел Донген Амурришьо
|0
|0
Эксельсиор Масслёйс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabri Urbanus
|2 (1)
|0.67
|Omar El Baad
|1
|0.33
|Хёвелман Дарвин
|1
|0.33
|Kaylan Muis
|1
|0.33
|Bram Wennekers
|1
|0.33
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Эксельсиор Масслёйс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gijs Abbas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5
Эксельсиор Масслёйс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эммен - Эксельсиор Масслёйс 0:1 Харденберг - Эксельсиор Масслёйс 1:0 Катвийк - Эксельсиор Масслёйс 2:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам-2 3:2
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Гелдерс Венендалсе - Эксельсиор Масслёйс 0:2 Вестландия - Эксельсиор Масслёйс 2:5 Эксельсиор Масслёйс - Козаккен Бойз 2:0 Спакенбург - Эксельсиор Масслёйс 4:2 Эксельсиор Масслёйс - Де Трефферс 1:2 Схевенинген - Эксельсиор Масслёйс 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Квик Бойс 2:1 ТЕК - Эксельсиор Масслёйс 1:0 Эксельсиор Масслёйс - Конинклейке 3:2 Рейнбургс Бойс - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Эйсселмервогелс 2:2 Эксельсиор Масслёйс - Волендам-2 1:3 ТЕК - Эксельсиор Масслёйс 3:1 Эксельсиор Масслёйс - Рейнбургс Бойс 2:2 Гелдерс Венендалсе - Эксельсиор Масслёйс 0:2