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Голландия: Кубок 2021-2022

2021-2022
Аякс
5:0
Перерыв
Эксельсиор Масслёйс
0'
1:0
9' Гол
Тальяфико Николас
2:0
21' Пенальти
Перейра Данило
3:0
26' Гол
Перейра Данило
31' Желтая карточка
Gijs Abbas
4:0
37' Гол
Перейра Данило
5:0
41' Гол
Регер Юри

Ход матча

9'
Тальяфико Николас
(Антони)
1:0
21'
Перейра Данило
2:0
22'
 
Ван Делфт Дэйв
Винсент ван ден Берг
26'
Перейра Данило
(Ван Аксел Донген Амурришьо)
3:0
31'
 
Gijs Abbas
37'
Перейра Данило
(Антони)
4:0
41'
Регер Юри
(Тейлор Кеннет)
5:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 70 Владение мячом, % 30
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Эксельсиор Масслёйс
1.01
28.00
78.00
Все Коэффициенты
16
Гортер
Джей
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
31
Тальяфико
Николас
25
Тейлор
Кеннет
6
Классен
Дэви
44
Регер
Юри
11
Антони
9
Перейра
Данило
II
56
Ван
Аксел
Донген
Амурришьо
1
Jean-Paul
van
Leeuwen
2
Omar
El
Baad
22
Gabri
Urbanus
3
Kevin
Ringeling
4
Gijs
Abbas
5
Luivienna
Statia
17
Kevin
Dercks
7
Redouan
Omar
Ouali
6
Nino
van
den
Beemt
8
Bram
Wennekers
11
Винсент
ван
ден
Берг
Аякс
4-3-3
Эксельсиор Масслёйс
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 5 (2) 2.5
Тальяфико Николас 1 0.5
Тейлор Кеннет 1 0.5
Регер Юри 1 0.5
Хлинссон Кристиан 1 (1) 0.5
Антони 0 0
Ван Аксел Донген Амурришьо 0 0
Эксельсиор Масслёйс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabri Urbanus 2 (1) 0.67
Omar El Baad 1 0.33
Хёвелман Дарвин 1 0.33
Kaylan Muis 1 0.33
Bram Wennekers 1 0.33

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эксельсиор Масслёйс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gijs Abbas 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
50%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5
Эксельсиор Масслёйс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эммен - Эксельсиор Масслёйс 0:1 Харденберг - Эксельсиор Масслёйс 1:0 Катвийк - Эксельсиор Масслёйс 2:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам-2 3:2
Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Гелдерс Венендалсе - Эксельсиор Масслёйс 0:2 Вестландия - Эксельсиор Масслёйс 2:5 Эксельсиор Масслёйс - Козаккен Бойз 2:0 Спакенбург - Эксельсиор Масслёйс 4:2 Эксельсиор Масслёйс - Де Трефферс 1:2 Схевенинген - Эксельсиор Масслёйс 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Квик Бойс 2:1 ТЕК - Эксельсиор Масслёйс 1:0 Эксельсиор Масслёйс - Конинклейке 3:2 Рейнбургс Бойс - Эксельсиор Масслёйс 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Эйсселмервогелс 2:2 Эксельсиор Масслёйс - Волендам-2 1:3 ТЕК - Эксельсиор Масслёйс 3:1 Эксельсиор Масслёйс - Рейнбургс Бойс 2:2 Гелдерс Венендалсе - Эксельсиор Масслёйс 0:2
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Аякс
Ничья
Эксельсиор Масслёйс
1.01
28.00
78.00
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