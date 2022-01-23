Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Морис Дюфран
1:0
10' ГолКафаро Матьё
23' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
30' Желтая карточкаРитс Матс
1:1
40' ГолДост Бас
Ход матча
10'
1:0
23'
30'
40'
1:1
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
24
Кафаро
Матьё
18
Эмон
Рено
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
-
18 Эмон РеноНападающий
- Запасные игроки
-
14 Нкунку НильсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Стандард
Брюгге
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
48 матчей
29.2%
29.2%
41.6%
14 побед 14 ничьих 20 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
15 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.1%
33.3%
39.6%
13 побед 16 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|4
|0.18
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.09
|Доннум Арон
|2
|0.09
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.09
|Тапсоба Абдул
|2
|0.09
|Лайфис Константинос
|2
|0.09
|Мулека Джексон
|2
|0.09
|Карсела-Гонсалес Мехди
|1
|0.05
|Фаи Коллинс
|1
|0.05
|Николя Гавори
|1
|0.05
|Бастьен Самюэль
|1
|0.05
|Бокади Мервей
|1
|0.05
|Кафаро Матьё
|1
|0.05
|Дюссенн Ноэ
|1 (1)
|0.05
|Раскин Николас
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|10
|0.43
|Дост Бас
|9 (2)
|0.39
|Ланг Ноа
|6
|0.26
|Ванакен Ханс
|6
|0.26
|Вормер Руд
|5
|0.22
|Ритс Матс
|2
|0.09
|Соболь Эдуард
|1
|0.04
|Баланта Эдер
|1
|0.04
|Мата Клинтон
|1
|0.04
|Рикка Федерико
|1
|0.04
|Персин Тибо
|1
|0.04
|Сандра Сиссе
|1
|0.04
|Сова Камаль
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаусс Жоао
|6
|0
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Фаи Коллинс
|2
|2
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Раскин Николас
|5
|0
|Сике Уго
|5
|0
|Сиссако Мусса
|3
|1
|Бастьен Самюэль
|4
|0
|Амалла Селим
|4
|0
|Павлович Дамьян
|2
|1
|Петерс Дауда
|3
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Нкунку Нильс
|3
|0
|Рафья Хамза
|3
|0
|Лестьенн Максим
|2
|0
|Цимирот Гойко
|2
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Тапсоба Абдул
|2
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Эмон Рено
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Бодар Арно
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|7
|0
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|4
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
20
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
25%
3
15%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
7
35%
61-75
3
38%
5
25%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
2
12%
5
33%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
Забито
15
24
3 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
1
7%
4
17%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
1
7%
5
21%
31-45
4
27%
4
17%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
6
40%
4
17%
76-90
Пропущено
18
12
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
5
42%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
1
6%
4
33%
76-90
Забито
23
44
5 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
1
4%
6
14%
1-15
1
4%
6
14%
16-30
3
13%
8
18%
31-45
6
26%
6
14%
46-60
3
13%
9
20%
61-75
9
39%
9
20%
76-90
Пропущено
35
27
18 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 15
6
17%
2
7%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
7
20%
7
26%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
6
17%
6
22%
61-75
5
14%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1
Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0
Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0
Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|22
|16
|2
|4
|56 - 20
|50
|2.
|Брюгге
|1:2
|23
|12
|7
|4
|44 - 30
|43
|3.
|Антверпен
|22
|13
|4
|5
|42 - 25
|43
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|23
|10
|6
|7
|38 - 32
|36
|6.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|35 - 24
|36
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Кортрейк
|22
|8
|9
|5
|29 - 25
|33
|9.
|Генк
|22
|9
|5
|8
|44 - 34
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|Сент-Трейден
|23
|8
|3
|12
|25 - 34
|27
|12.
|Стандард
|2:1
|22
|7
|6
|9
|25 - 36
|27
|13.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|14.
|АХ Лёвен
|22
|6
|8
|8
|30 - 37
|26
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|22
|7
|2
|13
|24 - 45
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|23
|6
|1
|16
|24 - 51
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|22
|3
|3
|16
|19 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|2.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|3.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|4.
|Брюгге
|1:2
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|7
|1
|3
|23 - 11
|22
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|12.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|14.
|Стандард
|2:1
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|15.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|16.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|17.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|3.
|Брюгге
|1:2
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|4.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|2:1
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|11
|4
|2
|5
|20 - 18
|14
|11.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|11
|2
|5
|4
|16 - 20
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3