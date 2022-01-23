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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Стандард
2:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Брюгге
0'
1:0
10' Гол
Кафаро Матьё
23' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
30' Желтая карточка
Ритс Матс
1:1
40' Гол
Дост Бас
49'

Ход матча

10'
Кафаро Матьё
(Доннум Арон)
1:0
23'
Дюссенн Ноэ
 
30'
 
Ритс Матс
40'
1:1
Дост Бас
(Ванакен Ханс)
46'
 
Бушанан Тажон
Ритс Матс
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Брюгге
6.05
4.20
1.79
Все Коэффициенты
16
Бодар
Арно
2
Девале
Жиль
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
31
Раскин
Николас
11
Доннум
Арон
4
Павлович
Дамьян
26
Калут
Александро
24
Кафаро
Матьё
7
Драгус
Денис
18
Эмон
Рено
22
Миньоле
Симон
44
Мехеле
Брэндон
5
Хендри
Джек
4
Нсоки
Стенли
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
90
Де
Кетеларе
Шарль
Стандард
4-4-2
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Стандард
Брюгге

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

48 матчей

29.2%
29.2%
41.6%
14 побед 14 ничьих 20 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
15 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.1%
33.3%
39.6%
13 побед 16 ничьих 19 побед

История матчей

ПДА
2:2
К
1:0
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
4:0
ПДА
3:0
ПДА
3:1
С
2:1
ПДА
1:1
ПДА
4:4
ПДА
1:1
К
3:2
К
4:1
ПДА
4:0
ЛП
0:3
ЛП
2:2
С
2:1
К
1:2
ЛП
2:0
ЛП
7:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:3
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
4:2
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 4 0.18
Клаусс Жоао 2 (1) 0.09
Доннум Арон 2 0.09
Амалла Селим 2 (1) 0.09
Тапсоба Абдул 2 0.09
Лайфис Константинос 2 0.09
Мулека Джексон 2 0.09
Карсела-Гонсалес Мехди 1 0.05
Фаи Коллинс 1 0.05
Николя Гавори 1 0.05
Бастьен Самюэль 1 0.05
Бокади Мервей 1 0.05
Кафаро Матьё 1 0.05
Дюссенн Ноэ 1 (1) 0.05
Раскин Николас 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Сике Уго 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 10 0.43
Дост Бас 9 (2) 0.39
Ланг Ноа 6 0.26
Ванакен Ханс 6 0.26
Вормер Руд 5 0.22
Ритс Матс 2 0.09
Соболь Эдуард 1 0.04
Баланта Эдер 1 0.04
Мата Клинтон 1 0.04
Рикка Федерико 1 0.04
Персин Тибо 1 0.04
Сандра Сиссе 1 0.04
Сова Камаль 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаусс Жоао 6 0
Аль-Дахиль Амин 4 1
Фаи Коллинс 2 2
Дюссенн Ноэ 5 0
Раскин Николас 5 0
Сике Уго 5 0
Сиссако Мусса 3 1
Бастьен Самюэль 4 0
Амалла Селим 4 0
Павлович Дамьян 2 1
Петерс Дауда 3 0
Доннум Арон 3 0
Мулека Джексон 3 0
Нкунку Нильс 3 0
Рафья Хамза 3 0
Лестьенн Максим 2 0
Цимирот Гойко 2 0
Лайфис Константинос 2 0
Тапсоба Абдул 2 0
Николя Гавори 1 0
Эмон Рено 1 0
Бокади Мервей 1 0
Бодар Арно 1 0
Драгус Денис 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 7 0
Нсоки Стенли 3 2
Соболь Эдуард 4 1
Баланта Эдер 4 0
Мата Клинтон 4 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Ритс Матс 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Рикка Федерико 1 0
Хендри Джек 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
20
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
25%
3
15%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
1
13%
7
35%
61-75
3
38%
5
25%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
5
29%
29%
2
13%
46-60
2
12%
5
33%
61-75
4
24%
3
20%
76-90

Забито

15
24
3 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
11 Не забивали 11
1
7%
4
17%
1-15
1
7%
5
21%
16-30
1
7%
5
21%
31-45
4
27%
4
17%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
6
40%
4
17%
76-90

Пропущено

18
12
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
4
22%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
4
22%
5
42%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
1
6%
4
33%
76-90

Забито

23
44
5 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 18
5 Не забивали 1
1
4%
6
14%
1-15
1
4%
6
14%
16-30
3
13%
8
18%
31-45
6
26%
6
14%
46-60
3
13%
9
20%
61-75
9
39%
9
20%
76-90

Пропущено

35
27
18 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 4
18 Не пропускали 15
6
17%
2
7%
1-15
5
14%
1
4%
16-30
7
20%
7
26%
31-45
6
17%
4
15%
46-60
6
17%
6
22%
61-75
5
14%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Андерлехт - Стандард 1:1 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Гент - Стандард 3:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1
Антверпен - Стандард 2:3 Стандард - Шарлеруа 0:3 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Эйпен 1:0 Брюгге - Стандард 2:2 Стандард - Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 Мехелен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Стандард - Андерлехт 0:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Стандард - Остенде 1:0
Брюгге
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 2:0 Брюгге - Пушкаш-Академия 1:0 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0
Брюгге - АХ Лёвен 4:1 Брюгге - Андерлехт 2:2 АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 22 16 2 4 56 - 20 50
2. Брюгге 1:2 23 12 7 4 44 - 30 43
3. Антверпен 22 13 4 5 42 - 25 43
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 23 10 6 7 38 - 32 36
6. Гент 23 10 6 7 35 - 24 36
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Кортрейк 22 8 9 5 29 - 25 33
9. Генк 22 9 5 8 44 - 34 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. Сент-Трейден 23 8 3 12 25 - 34 27
12. Стандард 2:1 22 7 6 9 25 - 36 27
13. Эйпен 23 7 5 11 31 - 39 26
14. АХ Лёвен 22 6 8 8 30 - 37 26
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 22 7 2 13 24 - 45 23
17. Серен Юнайтед 23 6 1 16 24 - 51 19
18. Беерсхот-Вильрейк 22 3 3 16 19 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
2. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
3. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
4. Брюгге 1:2 11 6 5 0 24 - 12 23
5. Унион Сент-Жиллуаз 11 7 1 3 23 - 11 22
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
12. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
13. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
14. Стандард 2:1 11 3 3 5 11 - 17 12
15. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
16. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
17. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
3. Брюгге 1:2 12 6 2 4 20 - 18 20
4. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 2:1 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 11 4 2 5 20 - 18 14
11. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 11 2 5 4 16 - 20 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Ритс Матс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Кафаро Матьё бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Ланг Ноа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Брюгге
6.05
4.20
1.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 2:1 Брюгге онлайн


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Стандард
Брюгге

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