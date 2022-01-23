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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
1:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
11' Желтая карточка
Пихлер Бенедикт
1:0
12' Гол
Кеннеди Скотт
1:1
35' Гол
Корб Юлиан
40' Желтая карточка
Мюлинг Александер
1:1
42' Не забитый пенальти
Безушков Макс
47'

Ход матча

11'
 
Пихлер Бенедикт
12'
Кеннеди Скотт
(Брайткройц Стив)
1:0
35'
1:1
Корб Юлиан
40'
 
Мюлинг Александер
42'
Безушков Макс
1:1
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Хольштайн Киль
2.63
3.50
3.60
Все Коэффициенты
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
24
Кеннеди
Скотт
20
Гувара
Леон
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
11
Фабер
Конрад
22
Бухальфа
Карло
13
Векессер
Эрик
19
Альберс
Андреас
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
5
Тескер
Штефан
3
Коменда
Марко
23
Корб
Юлиан
8
Мюлинг
Александер
16
Зандер
Филипп
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
17
Пихлер
Бенедикт
31
Бартельс
Фин
Ян
4-2-3-1
Хольштайн Киль
3-5-2

История личных встреч

Ян
Хольштайн Киль

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:3
Б2
3:2
Б2
2:3
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б3
0:3
Б3
2:1
Б3
1:0
Б3
0:2
Б3
0:0
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Сарприт 5 0.25
Безушков Макс 5 (1) 0.25
Бесте Ян-Никлас 3 0.15
Брайткройц Стив 3 0.15
Гимбер Бенедикт 3 0.15
Макридис Хараламбос 3 0.15
Бухальфа Карло 3 0.15
Альберс Андреас 2 (1) 0.1
Отто Давид 2 0.1
Кеннеди Скотт 2 0.1
Калисканер Каан 2 0.1
Звартс Йоэл 2 0.1
Векессер Эрик 1 0.05
Саллер Бенедикт 1 0.05
Гувара Леон 1 0.05
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 6 (1) 0.3
Меес Джошуа 4 0.2
Мюлинг Александер 3 (1) 0.15
Бартельс Фин 3 0.15
Порат Финн 3 0.15
Скрибски Стивен 2 0.1
Корб Юлиан 2 0.1
Резе Фабиан 1 0.05
Арп Янн-Фите 1 0.05
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Стернер Йонас 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 5 0
Сингх Сарприт 5 0
Саллер Бенедикт 4 0
Бухальфа Карло 4 0
Брайткройц Стив 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Отто Давид 1 1
Векессер Эрик 2 0
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 5 0
Холтби Льюис 4 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Нойман Фил 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Валь Хауке 1 0
Порат Финн 1 0
Лоренц Симон 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
11
10 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
17%
2
18%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
2
8%
2
18%
61-75
8
33%
4
36%
76-90

Пропущено

17
15
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
4
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
7
41%
1
7%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
29%
29%
4
27%
76-90

Забито

13
14
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
3
25%
6
40%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

37
25
19 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
7
19%
3
12%
1-15
5
14%
4
16%
16-30
7
19%
4
16%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
5
14%
5
20%
61-75
8
22%
6
24%
76-90

Пропущено

29
30
8 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
1
3%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
5
17%
9
30%
31-45
8
28%
2
7%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
9
31%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3
Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1
Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 20 12 3 5 45 - 22 39
2. Санкт-Паули Заявка 20 11 4 5 40 - 27 37
3. Вердер Заявка 20 10 5 5 39 - 28 35
4. Хайденхайм Заявка 20 10 4 6 25 - 25 34
5. Гамбург Заявка 20 8 10 2 34 - 20 34
6. Шальке 04 Заявка 20 10 4 6 40 - 24 34
7. Нюрнберг Заявка 20 9 6 5 29 - 23 33
8. Ян 1:1 Заявка 20 9 5 6 39 - 29 32
9. Падерборн Заявка 20 8 6 6 36 - 26 30
10. Карлсруэ Заявка 19 6 8 5 33 - 30 26
11. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
12. Ганновер 96 0:0 Заявка 20 6 6 8 15 - 27 24
13. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 20 5 8 7 25 - 32 23
14. Ганза Заявка 20 5 6 9 21 - 32 21
15. Фортуна Заявка 20 5 5 10 23 - 29 20
16. Зандхаузен Заявка 19 4 5 10 20 - 39 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 20 3 6 11 17 - 37 15
18. Ингольштадт Заявка 20 2 4 14 15 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 8 1 0 26 - 7 25
2. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Дармштадт Заявка 9 6 1 2 23 - 8 19
5. Ян 1:1 Заявка 11 5 3 3 25 - 18 18
6. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 24 - 15 17
7. Нюрнберг Заявка 10 5 2 3 15 - 9 17
8. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 9 5 1 3 13 - 7 16
9. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
10. Вердер Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
11. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
12. Ганновер 96 0:0 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 9 0 3 6 6 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Ян 1:1 Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
8. Фортуна Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Гамбург Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
10. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
11. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
12. Ганновер 96 0:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 16 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Карлсруэ Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 10 1 6 3 12 - 16 9
16. Динамо Дрезден 0:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
18. Ингольштадт Заявка 10 1 1 8 7 - 25 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Безушков Макс пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    40'
    Мюлинг Александер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Корб Юлиан бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Кеннеди Скотт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Пихлер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Хольштайн Киль
2.63
3.50
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ян 1:1 Хольштайн Киль онлайн


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Хольштайн Киль

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