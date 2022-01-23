Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
11' Желтая карточкаПихлер Бенедикт
1:0
12' ГолКеннеди Скотт
1:1
35' ГолКорб Юлиан
40' Желтая карточкаМюлинг Александер
1:1
42' Не забитый пенальтиБезушков Макс
58' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
1:2
59' ПенальтиМюлинг Александер
77' Желтая карточкаРезе Фабиан
90' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
Ход матча
11'
12'
1:0
35'
1:1
42'
1:1
58'
59'
77'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
45 Владение мячом, % 55
20
Гувара
Леон
11
Фабер
Конрад
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
23
Корб
Юлиан
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
31 Бартельс ФинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Ян
Хольштайн Киль
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Сарприт
|5
|0.25
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.25
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.15
|Брайткройц Стив
|3
|0.15
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.15
|Макридис Хараламбос
|3
|0.15
|Бухальфа Карло
|3
|0.15
|Альберс Андреас
|2 (1)
|0.1
|Отто Давид
|2
|0.1
|Кеннеди Скотт
|2
|0.1
|Калисканер Каан
|2
|0.1
|Звартс Йоэл
|2
|0.1
|Векессер Эрик
|1
|0.05
|Саллер Бенедикт
|1
|0.05
|Гувара Леон
|1
|0.05
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|6 (1)
|0.3
|Мюлинг Александер
|4 (2)
|0.2
|Меес Джошуа
|4
|0.2
|Бартельс Фин
|3
|0.15
|Порат Финн
|3
|0.15
|Скрибски Стивен
|2
|0.1
|Корб Юлиан
|2
|0.1
|Резе Фабиан
|1
|0.05
|Арп Янн-Фите
|1
|0.05
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Стернер Йонас
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|6
|0
|Саллер Бенедикт
|5
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Бухальфа Карло
|4
|0
|Брайткройц Стив
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Векессер Эрик
|2
|0
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|5
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
5
20%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
4
16%
3
23%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
8
32%
4
31%
76-90
Пропущено
19
16
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
5%
5
31%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
8
42%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Забито
13
14
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
3
25%
6
40%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
38
27
20 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
8
21%
3
11%
1-15
5
13%
4
15%
16-30
7
18%
5
19%
31-45
5
13%
4
15%
46-60
5
13%
5
19%
61-75
8
21%
6
22%
76-90
Пропущено
31
31
9 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
1
3%
6
19%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
6
19%
9
29%
29%
31-45
9
29%
29%
2
6%
46-60
4
13%
5
16%
61-75
9
29%
29%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3
Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1
Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Ян 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|45 - 22
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|Вердер
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|39 - 28
|35
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 25
|34
|5.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 24
|34
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 23
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|39 - 30
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 26
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 32
|25
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 27
|24
|14.
|Ганза
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 37
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|15 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|7.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 25
|4