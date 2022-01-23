Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
33' Желтая карточкаКёнигсдёрффер Рансфорд
Ход матча
25
Дем
Янник
23
Крайнц
Лука
31
Бёрнер
Юлиан
35
Димерс
Марк
29
Ондуа
Гаэль
11
Майна
Линтон
39
Элерс
Кевин
27
Дрхал
Вацлав
30
Каде
Юлиус
15
Лёв
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
-
27 Дрхал ВацлавПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Лёв КрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Беккер РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сео Джон-МинПолузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
История личных встреч
Ганновер 96
Динамо Дрезден
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|5
|0.25
|Майна Линтон
|4
|0.2
|Дукш Марвин
|2
|0.1
|Эрнст Себастьян
|1
|0.05
|Кайзер Доминик
|1
|0.05
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.05
|Муслия Флоран
|1
|0.05
|Бейер Максимилиан
|1
|0.05
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|9 (1)
|0.45
|Мершель Хайнц
|3
|0.15
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0.15
|Шретер Моррис
|1
|0.05
|Каде Юлиус
|1
|0.05
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.05
|Книппинг Тим
|1
|0.05
|Май Себастиан
|1
|0.05
|Лёв Крис
|1
|0.05
|Штарк Янник
|0
|0
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|4
|1
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Ондуа Гаэль
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Кайзер Доминик
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Штольце Себастьян
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Бейер Максимилиан
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золльбауэр Михаэль
|5
|0
|Беккер Робин
|3
|1
|Лёв Крис
|4
|0
|Дафернер Кристоф
|4
|0
|Штарк Янник
|3
|0
|Акото Михаэль
|3
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
5
28%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
17%
61-75
4
36%
7
39%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
4
36%
4
31%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
7
50%
3
43%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
4
24%
6
27%
46-60
0
0%
9
41%
61-75
4
24%
1
5%
76-90
Пропущено
25
25
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
1
4%
6
24%
1-15
8
32%
4
16%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
7
28%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4
Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0
Динамо Дрезден
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1
Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|45 - 22
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|40 - 27
|37
|3.
|Вердер
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|39 - 28
|35
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 25
|34
|5.
|Гамбург
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|34 - 20
|34
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|40 - 24
|34
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 23
|33
|8.
|Ян
|1:1 Заявка
|20
|9
|5
|6
|39 - 29
|32
|9.
|Падерборн
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|36 - 26
|30
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|33 - 30
|26
|11.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|12.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|15 - 27
|24
|13.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|20
|5
|8
|7
|25 - 32
|23
|14.
|Ганза
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|21 - 32
|21
|15.
|Фортуна
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 29
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 39
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|17 - 37
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|15 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 8
|19
|5.
|Ян
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 18
|18
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 15
|17
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|8.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|10.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|11.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|12.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Ян
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|8.
|Фортуна
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|11.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|12.
|Ганновер 96
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 16
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|1:1 Заявка
|10
|1
|6
|3
|12 - 16
|9
|16.
|Динамо Дрезден
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|7 - 25
|4