Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
26' Желтая карточкаСарамантас Гиоргос
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
55 Владение мячом, % 45
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
15
Итурбе
Хуан
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
Арис Салоники
Ламия
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
10 матчей
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.22
|Камара Абубакар
|3 (2)
|0.17
|Матео Гарсия
|3
|0.17
|Н'Диайе Папа
|2
|0.11
|Мансини Даниэль
|2
|0.11
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.06
|Бертолио Факундо
|1
|0.06
|Брабец Якуб
|1
|0.06
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.22
|Тайрон Густаво
|1
|0.06
|Романич Лазар
|1
|0.06
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.06
|Cristopher Nunez
|1
|0.06
|Бангура Альхассан
|1
|0.06
|Караманос Тасос
|1
|0.06
|Бехарано Данни
|1
|0.06
|Големич Владимир
|1
|0.06
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.06
|Сарамантас Гиоргос
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Камара Абубакар
|5
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Мансини Даниэль
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
|Матео Гарсия
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Гентсоглу Савас
|3
|0
|Сарамантас Гиоргос
|3
|0
|Theofanis Tsandaris
|3
|0
|Cristopher Nunez
|3
|0
|Романич Лазар
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
2
22%
5
29%
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
12%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
35%
1
8%
31-45
5
29%
29%
3
23%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
1
6%
2
15%
76-90
Пропущено
15
25
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
6
24%
16-30
3
20%
5
20%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
3
20%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2
Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0
Ламия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1
Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|13
|4
|0
|28 - 9
|43
|2.
|ПАОК
|17
|11
|1
|5
|36 - 20
|34
|3.
|АЕК
|17
|10
|3
|4
|30 - 18
|33
|4.
|Панатинаикос
|18
|9
|3
|6
|28 - 14
|30
|5.
|Арис Салоники
|0:0
|18
|8
|5
|5
|17 - 15
|29
|6.
|ПАС Янина
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|7.
|ОФИ
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Панетоликос
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|10.
|Волос
|17
|6
|3
|8
|28 - 31
|21
|11.
|Ламия
|0:0
|18
|3
|6
|9
|15 - 23
|15
|12.
|Ионикос
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|13.
|Атромитос
|16
|2
|4
|10
|15 - 33
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|16
|1
|6
|9
|7 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|2.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Арис Салоники
|0:0
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|9
|5
|0
|4
|14 - 12
|15
|9.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|10.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Ламия
|0:0
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|3.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|0:0
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|8
|3
|3
|2
|9 - 5
|12
|8.
|Ламия
|0:0
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1