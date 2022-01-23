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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу! В рамках очередного поединка 23-го тура АПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «» и «». Встреча состоится в Лестере, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!