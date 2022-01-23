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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Брайтон
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
4
Сёюнджю
Чаглар
18
Амарти
Даниэль
33
Томас
Люк
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
37
Лукмен
Адемола
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
29
Дака
Пэтсон
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
3
Кукурелья
Марк
17
Альсате
Стивен
13
Гросс
Паскаль
10
Макаллистер
Алексис
15
Модер
Якуб
9
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
Лестер
4-2-3-1
Брайтон
4-1-2-1-2

История личных встреч

Лестер
Брайтон

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Ч
1:4
Ч
3:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.47
Мэддисон Джеймс 6 0.32
Тилеманс Юри 5 (1) 0.26
Дака Пэтсон 3 0.16
Лукмен Адемола 3 0.16
Ихеаначо Келечи 2 0.11
Барнс Харви 2 0.11
Эванс Джонни 1 0.05
Олбрайтон Марк 1 0.05
Сёюнджю Чаглар 1 0.05
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 7 (1) 0.33
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.19
Троссар Леандро 4 (1) 0.19
Уэлбек Данни 2 0.1
Мвепу Энок 1 0.05
Даффи Шейн 1 0.05
Уэбстер Адам 1 0.05
Бёрн Дэн 1 0.05
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Чодури Хамза 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 0
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Бёрн Дэн 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
5%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
7
37%
6
50%
76-90

Пропущено

14
11
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
14%
3
27%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
11%
76-90

Пропущено

21
12
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
14%
1
8%
1-15
5
24%
2
17%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
4
19%
1
8%
46-60
3
14%
3
25%
61-75
3
14%
2
17%
76-90

Забито

34
21
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
4
12%
2
10%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
8
24%
5
24%
31-45
5
15%
2
10%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
8
24%
7
33%
76-90

Пропущено

35
23
19 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
5
14%
4
17%
1-15
9
26%
5
22%
16-30
5
14%
4
17%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
6
17%
3
13%
61-75
6
17%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Тоттенхэм 2:3 Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3
Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Брайтон
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3
Челси - Брайтон 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Манчестер Юнайтед Заявка 22 11 5 6 36 - 30 38
5. Вест Хэм Заявка 23 11 4 8 41 - 31 37
6. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Ньюкасл Заявка 21 2 9 10 21 - 43 15
19. Уотфорд Заявка 20 4 2 14 23 - 40 14
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
9. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на матче:

    Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
    Ассистент: Эдвард Смарт (Англия);
    Ассистент: Дэниел Робатан (Англия);
    Резервный: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к английскому футболу! В рамках очередного поединка 23-го тура АПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Лестера» и «Брайтона». Встреча состоится в Лестере, на стадионе «Кинг Пауэр».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 139
Лестер 79.1% (110)
X 20.1% (28)
Брайтон 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лестер
Ничья
Брайтон
2.75
3.55
2.94
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лестер - Брайтон онлайн


Прогнозы на матч Лестер - Брайтон

Исход игры
Лестер
79.7% (110)
Ничья
20.3% (28)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.97% (62)
Меньше
53.03% (70)
Обе команды забьют
Да
62.88% (83)
Нет
37.12% (49)
Популярный счёт
2:1 Лестер
36.2% (50)
1:0 Лестер
18.8% (26)
2:0 Лестер
15.9% (22)
1:1 Ничья
15.9% (22)
3:1 Лестер
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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