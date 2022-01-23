Астер Вранкс не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лаймер Конрад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

44' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Вальдшмидт Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

41' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Петер Гулачи не дал случится голу! Астер Вранкс должен был забивать, но Петер Гулачи сделал отличный сейв

40' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Астер Вранкс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Штрафной исполнил Астер Вранкс, после его удара Петер Гулачи сделал классный сейв. Угловой

37' Хенрихс Бенджамин получает желтую карточку за игру рукой

36' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Астер Вранкс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Симакан Мохамед совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

33' Герхардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лакруа Максанс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Анхелиньо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Баку Ридле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Нкунку Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг отправил кросс в штрафную...

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Судья свистит. Йошко Гвардиол атаковал сзади соперника. Это Астер Вранкс заработал своей команде штрафной

24' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Баку Ридле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

18' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Новоа Уго нанес удар издали, а Кун Кастельс отбил его обратно в игру!

18' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

17' Андре Силва из команды РБ Лейпциг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

17' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

16' Йошко Гвардиол нанес удар, но промахнулся очень сильно.

15' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Безумный фол. Астер Вранкс грубо играет против соперника. Пострадал Йошко Гвардиол

11' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Астер Вранкс наказан за толчок Йошко Гвардиол

10' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.