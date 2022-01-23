  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
2:0
Конец матча

Стадион:
Вольфсбург
0'
34' Желтая карточка
Симакан Мохамед
37' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
59' Желтая карточка
Лакруа Максанс
67' Желтая карточка
Кампль Кевин
73' Желтая карточка
Ольмо Дани
1:0
76' Гол
Орбан Вилли
82' Желтая карточка
Адамс Тайлер
2:0
84' Гол
Гвардиол Йошко
90'+4

Ход матча

34'
Симакан Мохамед
 
37'
Хенрихс Бенджамин
 
46'
 
Филипп Максимилиан
Вальдшмидт Лука
55'
Ольмо Дани
Новоа Уго
 
55'
Клостерманн Лукас
Хенрихс Бенджамин
 
56'
Адамс Тайлер
Лаймер Конрад
 
59'
 
Лакруа Максанс
67'
Кампль Кевин
 
73'
Ольмо Дани
 
74'
Мукиэле Норди
Симакан Мохамед
 
76'
Орбан Вилли
1:0
79'
 
Лукебакио Доди
Вранкс Астер
79'
 
Нмеча Феликс
Герхардт Янник
81'
Поульсен Юссуф
Нкунку Кристофер
 
82'
Адамс Тайлер
 
84'
Гвардиол Йошко
(Мукиэле Норди)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 5
  • 17 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 133
РБ Лейпциг 88.7% (118)
X 8.3% (11)
Вольфсбург 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
38
Новоа
Уго
18
Нкунку
Кристофер
33
Андре
Силва
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
15
Руссийон
Жером
8
Вранкс
Астер
7
Вальдшмидт
Лука
9
Вегхорст
Ваут
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Вольфсбург

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:0
Б
2:2
К
2:0
Б
2:2
ТМС
1:1
Б
0:0
К
1:6
Б
1:1
Б
2:0
К
1:0
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
0:1
К
0:2
К
0:2
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 9 0.45
Андре Силва 8 (3) 0.4
Собослаи Доминик 4 0.2
Поульсен Юссуф 4 0.2
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.2
Гвардиол Йошко 2 0.1
Айдара Амаду 2 0.1
Хенрихс Бенджамин 1 0.05
Орбан Вилли 1 0.05
Мукиэле Норди 1 0.05
Лаймер Конрад 1 0.05
Новоа Уго 1 0.05
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.3
Нмеча Лукас 6 0.3
Баку Ридле 2 0.1
Руссийон Жером 1 0.05
Арнольд Максимилиан 1 0.05
Вальдшмидт Лука 1 0.05
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Симакан Мохамед 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Ольмо Дани 1 0
Айдара Амаду 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 2
Руссийон Жером 5 0
Штеффен Ренато 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Шлагер Ксавер 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
10
8 В 1-м тайме 2
23 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
5
16%
1
10%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
8
26%
2
20%
46-60
8
26%
3
30%
61-75
7
23%
3
30%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
8%
4
24%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
5
38%
5
29%
29%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
29%
3
38%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
30%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

38
18
13 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
2
5%
4
22%
1-15
6
16%
3
17%
16-30
5
13%
0
0%
31-45
8
21%
4
22%
46-60
10
26%
4
22%
61-75
7
18%
3
17%
76-90

Пропущено

23
31
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
17%
6
19%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
8
35%
6
19%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
4
17%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2
Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0
Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 16 1 3 65 - 19 49
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 20 9 7 4 29 - 25 34
5. Фрайбург Заявка 20 9 6 5 33 - 23 33
6. Хоффенхайм Заявка 20 9 4 7 41 - 32 31
7. РБ Лейпциг Заявка 20 9 4 7 38 - 23 31
8. Кёльн Заявка 20 7 8 5 32 - 34 29
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц Заявка 20 8 3 9 28 - 23 27
11. Бохум Заявка 20 7 3 10 19 - 29 24
12. Герта Заявка 20 6 4 10 22 - 42 22
13. Боруссия М Заявка 20 6 4 10 26 - 37 22
14. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург Заявка 20 4 7 9 20 - 35 19
17. Штуттгарт Заявка 20 4 6 10 22 - 35 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Герта Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
5. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Унион Берлин Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
15. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
РБ Лейпциг 88.7% (118)
X 8.3% (11)
Вольфсбург 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург

Исход игры
РБ Лейпциг
88.7% (118)
Ничья
8.3% (11)
Вольфсбург
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
71.76% (94)
Меньше
28.24% (37)
Обе команды забьют
Да
74.05% (97)
Нет
25.95% (34)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
45.9% (61)
2:0 РБ Лейпциг
18% (24)
3:1 РБ Лейпциг
15% (20)
1:0 РБ Лейпциг
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:1 Ничья
3.8% (5)
1:2 Вольфсбург
2.3% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 