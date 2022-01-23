Германия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
34' Желтая карточкаСимакан Мохамед
37' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
59' Желтая карточкаЛакруа Максанс
67' Желтая карточкаКампль Кевин
73' Желтая карточкаОльмо Дани
1:0
76' ГолОрбан Вилли
82' Желтая карточкаАдамс Тайлер
2:0
84' ГолГвардиол Йошко
Ход матча
34'
55'
59'
67'
73'
76'
1:0
82'
84'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
44
Кампль
Кевин
38
Новоа
Уго
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Вольфсбург
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|9
|0.45
|Андре Силва
|8 (3)
|0.4
|Собослаи Доминик
|4
|0.2
|Поульсен Юссуф
|4
|0.2
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.2
|Гвардиол Йошко
|2
|0.1
|Айдара Амаду
|2
|0.1
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.05
|Орбан Вилли
|1
|0.05
|Мукиэле Норди
|1
|0.05
|Лаймер Конрад
|1
|0.05
|Новоа Уго
|1
|0.05
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.3
|Нмеча Лукас
|6
|0.3
|Баку Ридле
|2
|0.1
|Руссийон Жером
|1
|0.05
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.05
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.05
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Симакан Мохамед
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Руссийон Жером
|5
|0
|Штеффен Ренато
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
10
8 В 1-м тайме 2
23 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
5
16%
1
10%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
8
26%
2
20%
46-60
8
26%
3
30%
61-75
7
23%
3
30%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
8%
4
24%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
5
38%
5
29%
29%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
29%
3
38%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
30%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
38
18
13 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
2
5%
4
22%
1-15
6
16%
3
17%
16-30
5
13%
0
0%
31-45
8
21%
4
22%
46-60
10
26%
4
22%
61-75
7
18%
3
17%
76-90
Пропущено
23
31
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
4
17%
6
19%
1-15
1
4%
2
6%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
8
35%
6
19%
46-60
4
17%
5
16%
61-75
4
17%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2
Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0
Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|65 - 19
|49
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|52 - 31
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|49 - 32
|35
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|29 - 25
|34
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 23
|33
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|41 - 32
|31
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 23
|31
|8.
|Кёльн
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|32 - 34
|29
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 30
|28
|10.
|Майнц
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 23
|27
|11.
|Бохум
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|19 - 29
|24
|12.
|Герта
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 42
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|26 - 37
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|17 - 32
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 35
|19
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 35
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|17 - 52
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|31 - 13
|24
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|7.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 19
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
Исход игры
РБ Лейпциг
88.7% (118)
Ничья
8.3% (11)
Вольфсбург
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
71.76% (94)
Меньше
28.24% (37)
Обе команды забьют
Да
74.05% (97)
Нет
25.95% (34)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
45.9% (61)
2:0 РБ Лейпциг
18% (24)
3:1 РБ Лейпциг
15% (20)
1:0 РБ Лейпциг
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:1 Ничья
3.8% (5)
1:2 Вольфсбург
2.3% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!