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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
1:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
1:0
24' Гол
Попеску Октавиан
28' Желтая карточка
Паун-Александру Константин
31' Желтая карточка
Харуц Денис
35' Желтая карточка
Попеску Овидиу
1:1
36' Гол
Дебелюх Габриэл
37'

Ход матча

24'
Попеску Октавиан
1:0
28'
 
Паун-Александру Константин
31'
Харуц Денис
 
35'
Попеску Овидиу
 
36'
1:1
Дебелюх Габриэл
(Дяк Чиприан)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
ЧФР Клуж
2.80
3.05
3.05
Все Коэффициенты
99
Влад
Даниэл
23
Попеску
Овидиу
4
Мирон
Джордже
17
Кристя
Юлиан
6
Харуц
Денис
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
28
Кешерю
Клаудиу
9
Попеску
Октавиан
89
Хиндрих
Отто
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
6
Граовац
Даниэль
45
Камора
Мауру
7
Паун-Александру
Константин
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
10
Дяк
Чиприан
22
Дебелюх
Габриэл
18
Костаче
Ионуц
ФКСБ
ЧФР Клуж

История личных встреч

ФКСБ
ЧФР Клуж

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
63.2%
5.2%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

39 матчей

25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
6 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

38.5%
33.3%
28.2%
15 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 8 (5) 0.36
Попеску Октавиан 5 0.23
Стойка Янис 5 0.23
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.18
Кордя Андрей 3 (1) 0.14
Георге Валентин 3 0.14
Винисиус Пауло 2 0.09
Думитер Андрей 2 0.09
Олару Дариус 1 0.05
Мирон Джордже 1 0.05
Будеску Константин 1 (1) 0.05
Моруцан Олимпиу 1 0.05
Шут Адриан 1 0.05
Кристя Юлиан 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 5 0.23
Омрани Билель 5 0.23
Петрила Клаудиу 4 0.18
Костаче Ионуц 3 0.14
Сигурьонссон Рунар 3 0.14
Дебелюх Габриэл 3 0.14
Алибек Денис 2 (1) 0.09
Кипчу Александру 2 0.09
Латовлевич Ясмин 1 0.05
Тахири Анас 1 0.05
Кулио Хуан 1 0.05
Буэнна Рашид 1 0.05
Бурка Андрей 1 0.05
Паун-Александру Константин 0 0
Камора Мауру 0 0
Сако Хади 0 0
Маня Кристьян 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Крецу Валентин 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Будеску Константин 3 0
Мирон Джордже 3 0
Попеску Овидиу 3 0
Шут Адриан 3 0
Шербан Сорин 1 1
Тэнасе Флорин 2 0
Коман Флоринел 2 0
Олару Дариус 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 4 0
Латовлевич Ясмин 3 0
Кулио Хуан 3 0
Майк Сестор 3 0
Омрани Билель 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бордеяну Михай 1 1
Костаче Ионуц 2 0
Кипчу Александру 2 0
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Паун-Александру Константин 2 0
Бурка Андрей 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Иту Кэтэлин 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Сако Хади 1 0
Маня Кристьян 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Дан Петреску 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
13
12 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 13
5
18%
1
8%
1-15
3
11%
4
31%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
3
11%
1
8%
46-60
6
21%
2
15%
61-75
7
25%
4
31%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
3
30%
2
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
14 Не забивали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
11%
4
21%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
4
44%
1
5%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

37
32
15 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 18
4 Не забивали 2
5
14%
4
13%
1-15
4
11%
8
25%
16-30
6
16%
3
9%
31-45
4
11%
6
19%
46-60
7
19%
6
19%
61-75
11
30%
30%
5
16%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
2
11%
1
13%
1-15
4
22%
2
25%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
5
28%
2
25%
61-75
1
6%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1
ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:1 22 19 1 2 33 - 9 58
2. Университатя Крайова 42 14 12 16 50 - 44 54
3. ФКСБ 1:1 22 14 6 2 39 - 18 48
4. Волунтари 22 11 5 6 25 - 20 38
5. Ботошани 21 8 10 3 21 - 19 34
6. Вииторул Констанца 21 9 5 7 23 - 13 32
7. Рапид Бухарест 22 8 8 6 26 - 22 32
8. Арджеш 22 9 4 9 21 - 19 31
9. УТА Арад 22 6 9 7 17 - 16 27
10. Сепси 21 5 11 5 21 - 18 26
11. Миовени 22 6 6 10 16 - 28 24
12. Газ-Метан Медиаш 22 6 5 11 18 - 25 23
13. Киндия Тырговиште 22 5 8 9 13 - 17 23
14. Динамо Бухарест 22 3 3 16 16 - 45 12
15. Академика Клинчени 22 2 5 15 16 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 10 6 6 31 - 19 36
2. ЧФР Клуж 1:1 11 11 0 0 19 - 4 33
3. ФКСБ 1:1 11 9 2 0 30 - 10 29
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 10 - 7 16
7. Миовени 11 4 3 4 8 - 9 15
8. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
9. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
10. Сепси 11 3 5 3 12 - 10 14
11. УТА Арад 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Динамо Бухарест 11 3 3 5 11 - 16 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 11 2 4 5 8 - 12 10
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:1 11 8 1 2 14 - 5 25
2. Университатя Крайова 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 1:1 11 5 4 2 9 - 8 19
5. Арджеш 11 5 2 4 11 - 8 17
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 16 - 15 16
7. Волунтари 11 4 3 4 10 - 12 15
8. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
11. Газ-Метан Медиаш 11 4 0 7 9 - 14 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 11 2 3 6 8 - 19 9
14. Академика Клинчени 11 1 2 8 9 - 28 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
ЧФР Клуж
2.80
3.05
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж онлайн


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ФКСБ
ЧФР Клуж

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