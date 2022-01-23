Первый тайм

36' ГОООООЛ - Габриэл Дебелюх ЧФР Клуж забивает ударом головой

36' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Попеску Овидиу получил желтую карточку от судьи

35' Попеску Овидиу наказан за толчок Габриэл Дебелюх

34' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Adrian Sut из команды ФКСБ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

34' Плохо сыграл Граовац Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

32' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Влад Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Харуц Денис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Паун-Александру Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Судья свистит. Octavian Popescu атаковал сзади соперника. Это Дяк Чиприан заработал своей команде штрафной

27' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ФКСБ выполняет удар от ворот.

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

25' Отличный гол забил Octavian Popescu

24' Г О О О О Л - Octavian Popescu из команды ФКСБ правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

23' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Олару Дариус нанес удар издали, а Otto Hindrich отбил его обратно в игру!

22' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' ФКСБ выполняет удар от ворот.

21' Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

19' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' ФКСБ выполняет удар от ворот.

14' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Игрок Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

13' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

13' Игрок Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Adrian Sut из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

11' Судья свистит. Маня Кристьян атаковал сзади соперника. Это Octavian Popescu заработал своей команде штрафной

10' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

10' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

6' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Почти гол! Габриэл Дебелюх пробил головой по воротам, но Андрей Влад спас!

4' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Костаче Ионуц пробует нанести удар издали, но Андрей Влад держит все под контролем

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.