Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Гости сейчас реально начинают давить соперника

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Какой промах! Ioan Dumiter имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

89' Матч возобновлен

88' Габриэл Дебелюх получил травму и заменен. Дуганджич Марко выходит на поле.

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Габриэл Дебелюх на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Георге Валентин наказан за толчок Cristian Negut

84' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.

83' Граовац Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Ioan Dumiter из команды ФКСБ в офсайде

82' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

82' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Маня Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Отличный командный гол!

77' Г О О О О Л - Кипчу Александру забивает с правой ноги!

76' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.

76' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Боатенг Бисмарк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Г О О О О Л - Георге Валентин забивает с правой ноги!

71' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

69' Тактическая замена. Паун-Александру Константин уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

68' Олару Дариус получил желтую карточку от судьи

68' Судья свистит. Олару Дариус атаковал сзади соперника. Это Габриэл Дебелюх заработал своей команде штрафной

67' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Коман Флоринел

64' Хиндрих Отто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.

64' Маня Кристьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

62' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' ФКСБ выполняет удар от ворот.

61' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Паун-Александру Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Так близко к голу! Габриэл Дебелюх имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Андрей Влад!

58' Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе

58' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

57' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Ioan Dumiter из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

55' Octavian Popescu из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Матч возобновлен

53' Матч приостановлен из-за петард на поле

52' Тэнасе Флорин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Otto Hindrich не дал случится голу! Ioan Dumiter должен был забивать, но Otto Hindrich сделал отличный сейв

49' Otto Hindrich не дал случится голу! Ioan Dumiter должен был забивать, но Otto Hindrich сделал отличный сейв

49' Octavian Popescu из команды ФКСБ забрасывает мяч в штрафную.

49' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

48' Adrian Sut из команды ФКСБ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

46' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Кешерю Клаудиу уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter