  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
3:3
Конец матча

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
1:0
24' Гол
Попеску Октавиан
28' Желтая карточка
Паун-Александру Константин
30' Желтая карточка
Харуц Денис
35' Желтая карточка
Попеску Овидиу
1:1
36' Гол
Дебелюх Габриэл
1:2
40' Гол
Дебелюх Габриэл
40' Желтая карточка
Шут Адриан
68' Желтая карточка
Олару Дариус
2:2
71' Гол
Георге Валентин
2:3
77' Гол
Кипчу Александру
83' Желтая карточка
Дяк Чиприан
3:3
90' Гол
Кристя Юлиан
90'+6
99
Влад
Даниэл
23
Попеску
Овидиу
4
Мирон
Джордже
17
Кристя
Юлиан
6
Харуц
Денис
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
28
Кешерю
Клаудиу
9
Попеску
Октавиан
89
Хиндрих
Отто
4
Маня
Кристьян
3
Бурка
Андрей
6
Граовац
Даниэль
45
Камора
Мауру
7
Паун-Александру
Константин
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
10
Дяк
Чиприан
22
Дебелюх
Габриэл
18
Костаче
Ионуц
ФКСБ
ЧФР Клуж

История личных встреч

ФКСБ
ЧФР Клуж

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
63.2%
5.2%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

39 матчей

25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
6 побед 21 ничья 12 побед

Второй тайм

38.5%
33.3%
28.2%
15 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
4:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
1:1
С
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1ГА
0:0
Л1ГА
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 8 (5) 0.36
Попеску Октавиан 5 0.23
Стойка Янис 5 0.23
Георге Валентин 4 0.18
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.18
Кордя Андрей 3 (1) 0.14
Винисиус Пауло 2 0.09
Думитер Андрей 2 0.09
Кристя Юлиан 1 0.05
Олару Дариус 1 0.05
Мирон Джордже 1 0.05
Будеску Константин 1 (1) 0.05
Моруцан Олимпиу 1 0.05
Шут Адриан 1 0.05
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Коман Флоринел 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 5 0.23
Омрани Билель 5 0.23
Дебелюх Габриэл 5 0.23
Петрила Клаудиу 4 0.18
Костаче Ионуц 3 0.14
Сигурьонссон Рунар 3 0.14
Кипчу Александру 3 0.14
Алибек Денис 2 (1) 0.09
Латовлевич Ясмин 1 0.05
Тахири Анас 1 0.05
Кулио Хуан 1 0.05
Буэнна Рашид 1 0.05
Бурка Андрей 1 0.05
Паун-Александру Константин 0 0
Камора Мауру 0 0
Сако Хади 0 0
Маня Кристьян 0 0
Граовац Даниэль 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 7 0
Крецу Валентин 4 0
Попеску Октавиан 4 0
Попеску Овидиу 4 0
Шут Адриан 4 0
Будеску Константин 3 0
Мирон Джордже 3 0
Олару Дариус 3 0
Шербан Сорин 1 1
Тэнасе Флорин 2 0
Коман Флоринел 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Влад Даниэл 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Anton Petrea 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Харуц Денис 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 5 0
Латовлевич Ясмин 3 0
Кулио Хуан 3 0
Майк Сестор 3 0
Омрани Билель 3 0
Боатенг Бисмарк 3 0
Бордеяну Михай 1 1
Костаче Ионуц 2 0
Кипчу Александру 2 0
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Паун-Александру Константин 2 0
Бурка Андрей 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Иту Кэтэлин 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Сако Хади 1 0
Маня Кристьян 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Дан Петреску 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
16
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 13
5
16%
1
6%
1-15
4
13%
4
25%
16-30
4
13%
3
19%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
8
26%
5
31%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
3
43%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
15 Не забивали 11
0
0%
3
16%
1-15
1
11%
4
21%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
4
44%
1
5%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

40
35
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 18
4 Не забивали 2
5
13%
4
11%
1-15
5
13%
8
23%
16-30
6
15%
5
14%
31-45
4
10%
6
17%
46-60
8
20%
6
17%
61-75
12
30%
6
17%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
2
10%
1
9%
1-15
4
19%
3
27%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
24%
3
27%
61-75
2
10%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1
ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 22 19 1 2 35 - 11 58
2. Университатя Крайова 42 14 12 16 50 - 44 54
3. ФКСБ 22 14 6 2 41 - 20 48
4. Волунтари 22 11 5 6 25 - 20 38
5. Ботошани 21 8 10 3 21 - 19 34
6. Вииторул Констанца 21 9 5 7 23 - 13 32
7. Рапид Бухарест 22 8 8 6 26 - 22 32
8. Арджеш 22 9 4 9 21 - 19 31
9. УТА Арад 22 6 9 7 17 - 16 27
10. Сепси 21 5 11 5 21 - 18 26
11. Миовени 22 6 6 10 16 - 28 24
12. Газ-Метан Медиаш 22 6 5 11 18 - 25 23
13. Киндия Тырговиште 22 5 8 9 13 - 17 23
14. Динамо Бухарест 22 3 3 16 16 - 45 12
15. Академика Клинчени 22 2 5 15 16 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 22 10 6 6 31 - 19 36
2. ЧФР Клуж 11 11 0 0 19 - 4 33
3. ФКСБ 11 9 2 0 32 - 12 29
4. Волунтари 11 7 2 2 15 - 8 23
5. Вииторул Констанца 10 7 1 2 16 - 4 22
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 10 - 7 16
7. Миовени 11 4 3 4 8 - 9 15
8. Ботошани 10 3 5 2 9 - 10 14
9. Арджеш 11 4 2 5 10 - 11 14
10. Сепси 11 3 5 3 12 - 10 14
11. УТА Арад 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Динамо Бухарест 11 3 3 5 11 - 16 12
13. Газ-Метан Медиаш 11 2 5 4 9 - 11 11
14. Киндия Тырговиште 11 2 4 5 8 - 12 10
15. Академика Клинчени 11 1 3 7 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 8 1 2 16 - 7 25
2. Университатя Крайова 21 5 6 10 19 - 27 21
3. Ботошани 11 5 5 1 12 - 9 20
4. ФКСБ 11 5 4 2 9 - 8 19
5. Арджеш 11 5 2 4 11 - 8 17
6. Рапид Бухарест 11 4 4 3 16 - 15 16
7. Волунтари 11 4 3 4 10 - 12 15
8. УТА Арад 11 3 5 3 10 - 8 14
9. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 5 - 5 13
10. Сепси 10 2 6 2 9 - 8 12
11. Газ-Метан Медиаш 11 4 0 7 9 - 14 12
12. Вииторул Констанца 11 2 4 5 7 - 9 10
13. Миовени 11 2 3 6 8 - 19 9
14. Академика Клинчени 11 1 2 8 9 - 28 5
15. Динамо Бухарест 11 0 0 11 5 - 29 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: ФКСБ: 64%, ЧФР Клуж: 36%.
  • Травма, повреждение
    95'
    Кристя Юлиан из команды ФКСБ покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
  • 93'
    Георге Валентин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Тактическая замена. Дяк Чиприан уходит с поля и его заменяет Майк Сестор
  • 93'
    Тактическая замена. Бордеяну Михай уходит с поля и его заменяет Иту Кэтэлин
  • 93'
    Георге Валентин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    93'
    ГОООООЛ - Кристя Юлиан ФКСБ забивает ударом головой
  • 92'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • 91'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 89'
    Какой промах! Ioan Dumiter имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 89'
    Кристя Юлиан из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 89'
    Матч возобновлен
  • 88'
    Габриэл Дебелюх получил травму и заменен. Дуганджич Марко выходит на поле.
  • 88'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 88'
    Тактическая замена. Тэнасе Флорин уходит с поля и его заменяет Оайдэ Рэзван
  • Травма, повреждение
    87'
    Габриэл Дебелюх на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 87'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 87'
    Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 87'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ забрасывает мяч в штрафную.
  • 87'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 86'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: ФКСБ: 62%, ЧФР Клуж: 38%.
  • Фол, нарушение
    85'
    Георге Валентин наказан за толчок Cristian Negut
  • 85'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 84'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    84'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.
  • Желтая карточка
    83'
    Судья подбегает и показывает Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отложенную желтую карточку за фол.
  • 83'
    Граовац Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 83'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Боатенг Бисмарк из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
  • Офсайд
    82'
    Ioan Dumiter из команды ФКСБ в офсайде
  • 82'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    82'
    Судья сигнализирует, что Боатенг Бисмарк из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • 82'
    Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 82'
    Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Бордеяну Михай
  • 80'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 80'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: ФКСБ: 62%, ЧФР Клуж: 38%.
  • 80'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 80'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Маня Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Олару Дариус из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Георге Валентин
  • 78'
    Отличный командный гол!
  • 77'
    Граовац Даниэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Кипчу Александру забивает с правой ноги!
  • 77'
    Граовац Даниэль из команды ЧФР Клуж делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    77'
    Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
  • 76'
    Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 76'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    ЧФР Клуж пытается что-то создать.
  • 75'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: ФКСБ: 61%, ЧФР Клуж: 39%.
  • 75'
    Боатенг Бисмарк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Кипчу Александру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Кордя Андрей
  • Фол, нарушение
    73'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Маня Кристьян пострадал.
  • 71'
    Коман Флоринел сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Георге Валентин забивает с правой ноги!
  • 71'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • Угловой
    70'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ разыграл угловой с правого угла.
  • 70'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 70'
    Контроль мяча: ФКСБ: 60%, ЧФР Клуж: 40%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Дяк Чиприан наказан за толчок Мирон Джордже
  • 70'
    Тактическая замена. Костаче Ионуц уходит с поля и его заменяет Кипчу Александру
  • 69'
    Тактическая замена. Паун-Александру Константин уходит с поля и его заменяет Cristian Negut
  • Желтая карточка
    68'
    Олару Дариус получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья свистит. Олару Дариус атаковал сзади соперника. Это Габриэл Дебелюх заработал своей команде штрафной
  • 68'
    Георге Валентин из команды ФКСБ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 67'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Коман Флоринел
  • Офсайд
    66'
    Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж в офсайде
  • 66'
    Маня Кристьян из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.
  • 65'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: ФКСБ: 60%, ЧФР Клуж: 40%.
  • 64'
    Хиндрих Отто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    64'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ подал угловой слева.
  • 64'
    Маня Кристьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 64'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 63'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 62'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    ФКСБ выполняет удар от ворот.
  • 61'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Бурка Андрей
  • 60'
    Паун-Александру Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Олару Дариус из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: ФКСБ: 58%, ЧФР Клуж: 42%.
  • Фол, нарушение
    59'
    Костаче Ионуц задерживает мяч рукой
  • 59'
    Так близко к голу! Габриэл Дебелюх имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Андрей Влад!
  • 59'
    Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    59'
    Ioan Dumiter нарушает правила. Камора Мауру пострадал
  • 58'
    Хиндрих Отто взял и забрал мяч на выходе
  • 58'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 55'
    Ioan Dumiter из команды ФКСБ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 55'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 55'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 54'
    Контроль мяча: ФКСБ: 59%, ЧФР Клуж: 41%.
  • 54'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 53'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 53'
    Матч возобновлен
  • 53'
    Матч приостановлен из-за петард на поле
  • 52'
    Тэнасе Флорин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 52'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Кордя Андрей из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 51'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    Костаче Ионуц из команды ЧФР Клуж наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 50'
    ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 50'
    Контроль мяча: ФКСБ: 57%, ЧФР Клуж: 43%.
  • 50'
    Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Otto Hindrich не дал случится голу! Ioan Dumiter должен был забивать, но Otto Hindrich сделал отличный сейв
  • 49'
    Otto Hindrich не дал случится голу! Ioan Dumiter должен был забивать, но Otto Hindrich сделал отличный сейв
  • 49'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ забрасывает мяч в штрафную.
  • 49'
    Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...
  • 49'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 48'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 48'
    Adrian Sut из команды ФКСБ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Кордя Андрей
  • 46'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Харуц Денис уходит с поля и его заменяет Винисиус Пауло
  • 46'
    Тактическая замена. Кешерю Клаудиу уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter
  • 46'
    Тактическая замена. Попеску Овидиу уходит с поля и его заменяет Георге Валентин
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ФКСБ 3:3 ЧФР Клуж онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 