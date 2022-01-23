Румыния: Первая лига 2021-2022
3:3
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
1:0
24' ГолПопеску Октавиан
28' Желтая карточкаПаун-Александру Константин
30' Желтая карточкаХаруц Денис
35' Желтая карточкаПопеску Овидиу
1:1
36' ГолДебелюх Габриэл
1:2
40' ГолДебелюх Габриэл
40' Желтая карточкаШут Адриан
68' Желтая карточкаОлару Дариус
2:2
71' ГолГеорге Валентин
2:3
77' ГолКипчу Александру
83' Желтая карточкаДяк Чиприан
3:3
90' ГолКристя Юлиан
Ход матча
24'
1:0
30'
35'
36'
1:1
40'
1:2
40'
68'
71'
77'
83'
90'
3:3
Владение мячом
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Matei Tanasa
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сако ХадиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Вызван в сборную
История личных встреч
ФКСБ
ЧФР Клуж
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
63.2%
5.2%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
39 матчей
25.6%
48.7%
25.7%
10 побед 19 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
6 побед 21 ничья 12 побед
Второй тайм
38.5%
33.3%
28.2%
15 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|8 (5)
|0.36
|Попеску Октавиан
|5
|0.23
|Стойка Янис
|5
|0.23
|Георге Валентин
|4
|0.18
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.18
|Кордя Андрей
|3 (1)
|0.14
|Винисиус Пауло
|2
|0.09
|Думитер Андрей
|2
|0.09
|Кристя Юлиан
|1
|0.05
|Олару Дариус
|1
|0.05
|Мирон Джордже
|1
|0.05
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.05
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.05
|Шут Адриан
|1
|0.05
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Коман Флоринел
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|5
|0.23
|Омрани Билель
|5
|0.23
|Дебелюх Габриэл
|5
|0.23
|Петрила Клаудиу
|4
|0.18
|Костаче Ионуц
|3
|0.14
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.14
|Кипчу Александру
|3
|0.14
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.09
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.05
|Тахири Анас
|1
|0.05
|Кулио Хуан
|1
|0.05
|Буэнна Рашид
|1
|0.05
|Бурка Андрей
|1
|0.05
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Камора Мауру
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Граовац Даниэль
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|7
|0
|Крецу Валентин
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Попеску Овидиу
|4
|0
|Шут Адриан
|4
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Влад Даниэл
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Anton Petrea
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|5
|0
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Кулио Хуан
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Омрани Билель
|3
|0
|Боатенг Бисмарк
|3
|0
|Бордеяну Михай
|1
|1
|Костаче Ионуц
|2
|0
|Кипчу Александру
|2
|0
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Иту Кэтэлин
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Сако Хади
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
16
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 13
5
16%
1
6%
1-15
4
13%
4
25%
16-30
4
13%
3
19%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
7
23%
2
13%
61-75
8
26%
5
31%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
3
43%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
15 Не забивали 11
0
0%
3
16%
1-15
1
11%
4
21%
16-30
2
22%
2
11%
31-45
1
11%
5
26%
46-60
1
11%
4
21%
61-75
4
44%
1
5%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
40
35
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 18
4 Не забивали 2
5
13%
4
11%
1-15
5
13%
8
23%
16-30
6
15%
5
14%
31-45
4
10%
6
17%
46-60
8
20%
6
17%
61-75
12
30%
6
17%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 7
2
10%
1
9%
1-15
4
19%
3
27%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
5
24%
3
27%
61-75
2
10%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сепси - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 3:1 Газ-Метан Медиаш - ФКСБ 0:1 ФКСБ - УТА Арад 2:1
ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0
Киндия Тырговиште - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|22
|19
|1
|2
|35 - 11
|58
|2.
|Университатя Крайова
|42
|14
|12
|16
|50 - 44
|54
|3.
|ФКСБ
|22
|14
|6
|2
|41 - 20
|48
|4.
|Волунтари
|22
|11
|5
|6
|25 - 20
|38
|5.
|Ботошани
|21
|8
|10
|3
|21 - 19
|34
|6.
|Вииторул Констанца
|21
|9
|5
|7
|23 - 13
|32
|7.
|Рапид Бухарест
|22
|8
|8
|6
|26 - 22
|32
|8.
|Арджеш
|22
|9
|4
|9
|21 - 19
|31
|9.
|УТА Арад
|22
|6
|9
|7
|17 - 16
|27
|10.
|Сепси
|21
|5
|11
|5
|21 - 18
|26
|11.
|Миовени
|22
|6
|6
|10
|16 - 28
|24
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|22
|6
|5
|11
|18 - 25
|23
|13.
|Киндия Тырговиште
|22
|5
|8
|9
|13 - 17
|23
|14.
|Динамо Бухарест
|22
|3
|3
|16
|16 - 45
|12
|15.
|Академика Клинчени
|22
|2
|5
|15
|16 - 44
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|22
|10
|6
|6
|31 - 19
|36
|2.
|ЧФР Клуж
|11
|11
|0
|0
|19 - 4
|33
|3.
|ФКСБ
|11
|9
|2
|0
|32 - 12
|29
|4.
|Волунтари
|11
|7
|2
|2
|15 - 8
|23
|5.
|Вииторул Констанца
|10
|7
|1
|2
|16 - 4
|22
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|10 - 7
|16
|7.
|Миовени
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|8.
|Ботошани
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|9.
|Арджеш
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|10.
|Сепси
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|11.
|УТА Арад
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|12.
|Динамо Бухарест
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|14.
|Киндия Тырговиште
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|15.
|Академика Клинчени
|11
|1
|3
|7
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|8
|1
|2
|16 - 7
|25
|2.
|Университатя Крайова
|21
|5
|6
|10
|19 - 27
|21
|3.
|Ботошани
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|4.
|ФКСБ
|11
|5
|4
|2
|9 - 8
|19
|5.
|Арджеш
|11
|5
|2
|4
|11 - 8
|17
|6.
|Рапид Бухарест
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|7.
|Волунтари
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|8.
|УТА Арад
|11
|3
|5
|3
|10 - 8
|14
|9.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|5 - 5
|13
|10.
|Сепси
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|11
|4
|0
|7
|9 - 14
|12
|12.
|Вииторул Констанца
|11
|2
|4
|5
|7 - 9
|10
|13.
|Миовени
|11
|2
|3
|6
|8 - 19
|9
|14.
|Академика Клинчени
|11
|1
|2
|8
|9 - 28
|5
|15.
|Динамо Бухарест
|11
|0
|0
|11
|5 - 29
|0