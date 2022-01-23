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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
1:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Генк
0'
1:0
27' Гол
Casper Nielsen2
63'

Ход матча

27'
Casper Nielsen2
(Ниукоп Барт)
1:0
46'
 
Ндайишимий Майк
Эйтинг Карел
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Генк
2.10
3.70
3.30
Все Коэффициенты
49
Морис
Антони
59
Ismael
Kandouss
16
Бёрджесс
Кристиан
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
6
Casper
Nielsen2
17
Теума
Тедди
8
Амани
Жан
94
Loic
Lapoussin
9
Deniz
Undav
13
Ванзейр
Данте
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
20
Эйтинг
Карел
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
7
Ито
Дзюнъя
21
Угбо
Ике
10
Бонгонда
Тео
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Генк
4-3-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Генк

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПДА
1:1
ТМК
4:4
ТМК
3:1
К
2:2
КБ
0:6

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 18 (2) 0.78
Ванзейр Данте 14 0.61
Митома Каору 5 0.22
Casper Nielsen2 4 0.17
Теума Тедди 4 (2) 0.17
Бёрджесс Кристиан 3 0.13
Ниукоп Барт 2 0.09
Loic Lapoussin 2 0.09
Senne Lynen 1 0.04
Амани Жан 1 0.04
Matthew Sorinola 1 0.04
Багер Йонас 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 12 (3) 0.52
Бонгонда Тео 7 (1) 0.3
Ито Дзюнъя 5 0.22
Грошовски Патрик 5 0.22
Торстведт Кристиан 3 0.13
Угбо Ике 3 0.13
Хейнен Бриан 3 0.13
Муньос Даниэль 2 0.09
Пейнтсил Джозеф 1 0.04
Ойен Люка 1 0.04
Лукуми Джон 1 0.04
Немет Ондраш 1 0.04
Артеага Херардо 0 0
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 7 0
Siebe van der Heyden 7 0
Багер Йонас 0 3
Бёрджесс Кристиан 5 0
Ismael Kandouss 4 0
Casper Nielsen2 4 0
Амани Жан 2 1
Теума Тедди 3 0
Loic Lapoussin 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Франсуа Гийом 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Deniz Undav 2 0
Ванзейр Данте 2 0
Митома Каору 2 0
Марк Дамьен 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 3 1
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Эйтинг Карел 3 0
Артеага Херардо 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Ито Дзюнъя 2 0
Онуачу Пол 2 0
Лукуми Джон 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Угбо Ике 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
5%
5
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
3
15%
31-45
7
33%
4
20%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
3
14%
6
30%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
5
28%
76-90

Забито

31
24
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
6
19%
1
4%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
6
19%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
7
44%
76-90

Забито

52
44
24 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
7
13%
6
14%
1-15
7
13%
3
7%
16-30
10
19%
9
20%
31-45
11
21%
8
18%
46-60
8
15%
5
11%
61-75
9
17%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

22
34
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
3
14%
1
3%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
4
18%
8
24%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
7
32%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1
Генк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2
Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 23 17 2 4 57 - 20 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 22 13 4 5 42 - 25 43
4. Андерлехт 22 10 9 3 51 - 27 39
5. Шарлеруа 23 10 6 7 38 - 32 36
6. Гент 23 10 6 7 35 - 24 36
7. Мехелен 21 10 3 8 37 - 37 33
8. Кортрейк 22 8 9 5 29 - 25 33
9. Генк 0:1 23 9 5 9 44 - 35 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. Сент-Трейден 23 8 3 12 25 - 34 27
12. Эйпен 23 7 5 11 31 - 39 26
13. АХ Лёвен 22 6 8 8 30 - 37 26
14. Стандард 22 6 7 9 25 - 37 25
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 22 7 2 13 24 - 45 23
17. Серен Юнайтед 23 6 1 16 24 - 51 19
18. Беерсхот-Вильрейк 22 3 3 16 19 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 12 8 1 3 24 - 11 25
2. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
3. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
4. Мехелен 11 7 2 2 23 - 15 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 0:1 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
12. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
13. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
14. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
15. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
16. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 1:0 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
3. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
4. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
5. Андерлехт 11 5 4 2 25 - 12 19
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 0:1 12 4 2 6 20 - 19 14
11. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 11 2 5 4 16 - 20 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Каспер Нильсен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Генк
2.10
3.70
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Генк онлайн


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