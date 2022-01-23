Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
Второй тайм: 63'
Стадион: Stade Joseph Marien
1:0
27' ГолCasper Nielsen2
Ход матча
27'
1:0
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
20
Эйтинг
Карел
21
Угбо
Ике
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ilyes Ziani
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Генк
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|18 (2)
|0.78
|Ванзейр Данте
|14
|0.61
|Митома Каору
|5
|0.22
|Casper Nielsen2
|4
|0.17
|Теума Тедди
|4 (2)
|0.17
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.13
|Ниукоп Барт
|2
|0.09
|Loic Lapoussin
|2
|0.09
|Senne Lynen
|1
|0.04
|Амани Жан
|1
|0.04
|Matthew Sorinola
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|12 (3)
|0.52
|Бонгонда Тео
|7 (1)
|0.3
|Ито Дзюнъя
|5
|0.22
|Грошовски Патрик
|5
|0.22
|Торстведт Кристиан
|3
|0.13
|Угбо Ике
|3
|0.13
|Хейнен Бриан
|3
|0.13
|Муньос Даниэль
|2
|0.09
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.04
|Ойен Люка
|1
|0.04
|Лукуми Джон
|1
|0.04
|Немет Ондраш
|1
|0.04
|Артеага Херардо
|0
|0
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|7
|0
|Siebe van der Heyden
|7
|0
|Багер Йонас
|0
|3
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Ismael Kandouss
|4
|0
|Casper Nielsen2
|4
|0
|Амани Жан
|2
|1
|Теума Тедди
|3
|0
|Loic Lapoussin
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Франсуа Гийом
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|3
|1
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Артеага Херардо
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
5%
5
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
24%
3
15%
31-45
7
33%
4
20%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
3
14%
6
30%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
4
22%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
5
28%
76-90
Забито
31
24
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
6
19%
1
4%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
6
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
7
44%
76-90
Забито
52
44
24 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
7
13%
6
14%
1-15
7
13%
3
7%
16-30
10
19%
9
20%
31-45
11
21%
8
18%
46-60
8
15%
5
11%
61-75
9
17%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
22
34
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
3
14%
1
3%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
4
18%
8
24%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
7
32%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1
Генк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2
Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|23
|17
|2
|4
|57 - 20
|53
|2.
|Брюгге
|23
|12
|8
|3
|45 - 30
|44
|3.
|Антверпен
|22
|13
|4
|5
|42 - 25
|43
|4.
|Андерлехт
|22
|10
|9
|3
|51 - 27
|39
|5.
|Шарлеруа
|23
|10
|6
|7
|38 - 32
|36
|6.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|35 - 24
|36
|7.
|Мехелен
|21
|10
|3
|8
|37 - 37
|33
|8.
|Кортрейк
|22
|8
|9
|5
|29 - 25
|33
|9.
|Генк
|0:1
|23
|9
|5
|9
|44 - 35
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|Сент-Трейден
|23
|8
|3
|12
|25 - 34
|27
|12.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|13.
|АХ Лёвен
|22
|6
|8
|8
|30 - 37
|26
|14.
|Стандард
|22
|6
|7
|9
|25 - 37
|25
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|22
|7
|2
|13
|24 - 45
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|23
|6
|1
|16
|24 - 51
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|22
|3
|3
|16
|19 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|12
|8
|1
|3
|24 - 11
|25
|2.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|3.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|4.
|Мехелен
|11
|7
|2
|2
|23 - 15
|23
|5.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|0:1
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|12.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|14.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:0
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|3.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|4.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|5.
|Андерлехт
|11
|5
|4
|2
|25 - 12
|19
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|0:1
|12
|4
|2
|6
|20 - 19
|14
|11.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|11
|2
|5
|4
|16 - 20
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3