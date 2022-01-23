Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stade Joseph Marien
1:0
27' ГолCasper Nielsen2
76' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
1:1
77' ПенальтиОнуачу Пол
84' Желтая карточкаВанзейр Данте
90' Желтая карточкаАмани Жан
2:1
90' ПенальтиВанзейр Данте
Ход матча
27'
1:0
67'
77'
1:1
84'
90'
90'
2:1
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
20
Эйтинг
Карел
21
Угбо
Ике
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ilyes Ziani
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Генк
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|18 (2)
|0.78
|Ванзейр Данте
|15 (1)
|0.65
|Митома Каору
|5
|0.22
|Casper Nielsen2
|4
|0.17
|Теума Тедди
|4 (2)
|0.17
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.13
|Ниукоп Барт
|2
|0.09
|Loic Lapoussin
|2
|0.09
|Senne Lynen
|1
|0.04
|Амани Жан
|1
|0.04
|Matthew Sorinola
|1
|0.04
|Багер Йонас
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|13 (4)
|0.57
|Бонгонда Тео
|7 (1)
|0.3
|Ито Дзюнъя
|5
|0.22
|Грошовски Патрик
|5
|0.22
|Торстведт Кристиан
|3
|0.13
|Угбо Ике
|3
|0.13
|Хейнен Бриан
|3
|0.13
|Муньос Даниэль
|2
|0.09
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.04
|Ойен Люка
|1
|0.04
|Лукуми Джон
|1
|0.04
|Немет Ондраш
|1
|0.04
|Артеага Херардо
|0
|0
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|7
|0
|Siebe van der Heyden
|7
|0
|Бёрджесс Кристиан
|6
|0
|Багер Йонас
|0
|3
|Амани Жан
|3
|1
|Ismael Kandouss
|4
|0
|Casper Nielsen2
|4
|0
|Ванзейр Данте
|3
|0
|Теума Тедди
|3
|0
|Loic Lapoussin
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Франсуа Гийом
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Марк Дамьен
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торстведт Кристиан
|3
|1
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Эйтинг Карел
|3
|0
|Артеага Херардо
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
21
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
4%
5
24%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
7
30%
4
19%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
4
17%
7
33%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
14%
3
15%
61-75
6
43%
6
30%
76-90
Забито
31
24
16 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
6
19%
1
4%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
5
16%
6
25%
31-45
4
13%
4
17%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
6
19%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
2
22%
7
44%
76-90
Забито
54
45
25 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 12
2 Не забивали 4
7
13%
6
13%
1-15
8
15%
3
7%
16-30
10
19%
9
20%
31-45
11
20%
8
18%
46-60
8
15%
5
11%
61-75
10
19%
14
31%
76-90
Пропущено
23
36
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
3
13%
1
3%
1-15
2
9%
6
17%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
1
4%
4
11%
46-60
5
22%
4
11%
61-75
8
35%
13
36%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1
Генк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Остенде - Генк 0:4 Генк - Антверпен 1:1 Генк - Шарлеруа 4:2
Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|23
|17
|2
|4
|58 - 21
|53
|2.
|Антверпен
|1:0
|23
|14
|4
|5
|43 - 25
|46
|3.
|Брюгге
|23
|12
|8
|3
|45 - 30
|44
|4.
|Андерлехт
|23
|11
|9
|3
|52 - 27
|42
|5.
|Шарлеруа
|23
|10
|6
|7
|38 - 32
|36
|6.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|35 - 24
|36
|7.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|8.
|Кортрейк
|22
|8
|9
|5
|29 - 25
|33
|9.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|23
|9
|4
|10
|34 - 29
|31
|11.
|Сент-Трейден
|0:1
|24
|8
|3
|13
|25 - 35
|27
|12.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|13.
|АХ Лёвен
|22
|6
|8
|8
|30 - 37
|26
|14.
|Стандард
|22
|6
|7
|9
|25 - 37
|25
|15.
|Зульте-Варегем
|22
|6
|5
|11
|32 - 48
|23
|16.
|Остенде
|22
|7
|2
|13
|24 - 45
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|23
|6
|1
|16
|24 - 51
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|22
|3
|3
|16
|19 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|1:0
|12
|8
|2
|2
|25 - 12
|26
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|3.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|4.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|5.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Серкль Брюгге
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|12.
|Сент-Трейден
|0:1
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|13.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|14.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|15.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|4.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|5.
|Антверпен
|1:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|0:1
|12
|4
|1
|7
|8 - 16
|13
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|АХ Лёвен
|11
|2
|5
|4
|16 - 20
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3