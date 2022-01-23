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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
0:2
Перерыв

Стадион:
ПАОК
0'
17' Желтая карточка
Ван Веерт Том
0:1
20' Пенальти
Куртич Ясмин
27' Желтая карточка
Фернандес Пауло
0:2
29' Гол
Ингасон Сверрир

Ход матча

17'
Ван Веерт Том
 
20'
0:1
Куртич Ясмин
27'
Фернандес Пауло
 
29'
0:2
Ингасон Сверрир
(Куртич Ясмин)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
ПАОК
50.00
3.76
1.89
Все Коэффициенты
55
Клейман
Борис
7
Emiliano
Purita
27
Franco
Romero1
4
Гюлен
Левент
26
Феррари
Франко
6
Цоканис
Тасос
14
Баррьентос
Жан
20
Nicolas
Oroz
10
Фернандес
Пауло
73
Бартоло
Хулиан
9
Ван
Веерт
Том
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
27
Куртич
Ясмин
51
Циггарас
Теохарис
14
Живкович
Андрия
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
28
Митрицэ
Александру
Волос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

С
4:4
С
3:1
С
0:0
ТМС
2:0
ТМС
2:0
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 11 (2) 0.61
Бартоло Хулиан 4 0.22
Nicolas Oroz 3 0.17
Ринер Жан-Пьер 2 0.11
Kevin Rosero 2 0.11
Нинис Сотирис 1 0.06
Феррари Франко 1 0.06
Регаттен Адриен 1 0.06
Фернандес Пауло 1 0.06
Гюлен Левент 1 0.06
Терезиу Александрос 1 0.06
Баррьентос Жан 0 0
Алекс Соареш 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 13 (8) 0.72
Акпом Чуба 4 0.22
Свидерски Кароль 4 0.22
Дуглас Гомес 3 (1) 0.17
Живкович Андрия 2 0.11
Мург Томас 2 0.11
Бисесвар Диего 1 0.06
Сидклей Феррейра 1 0.06
Шваб Штефан 1 (1) 0.06
Виейринья 1 (1) 0.06
Ингасон Сверрир 1 0.06
Митрицэ Александру 1 0.06
Лео Родригес 1 0.06
Лиратцис Элефтериос 1 0.06
Михаилидис Яннис 1 0.06
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Клейман Борис 5 0
Franco Romero1 5 0
Баррьентос Жан 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Фернандес Пауло 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алекс Соареш 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Emiliano Purita 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Ван Веерт Том 1 0
Гюлен Левент 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 4 0
Живкович Андрия 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Эсити Андерсон 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Мург Томас 2 0
Акпом Чуба 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Креспо Хосе 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
43%
5
31%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
3
25%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
20%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
3
20%
6
32%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
17%
4
36%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
28%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Забито

29
35
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
5
17%
3
9%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
4
14%
6
17%
31-45
6
21%
4
11%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
9
31%
11
31%
76-90

Пропущено

30
21
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
5
17%
4
19%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
9
30%
4
19%
31-45
6
20%
5
24%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
6
20%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0
Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1
ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 13 4 0 28 - 9 43
2. ПАОК 2:0 18 12 1 5 38 - 20 37
3. АЕК 1:0 18 11 3 4 31 - 18 36
4. Панатинаикос 18 9 3 6 28 - 14 30
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. ПАС Янина 18 7 6 5 22 - 18 27
7. ОФИ 19 6 8 5 23 - 23 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 0:2 18 6 3 9 28 - 33 21
11. Ламия 18 3 6 9 15 - 23 15
12. Ионикос 18 3 5 10 14 - 24 14
13. Атромитос 0:1 17 2 4 11 15 - 34 10
14. Аполлон Смирнис 16 1 6 9 7 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 2:0 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 1:0 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 0:2 10 5 0 5 14 - 14 15
9. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
10. Ионикос 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 1:0 10 6 3 1 17 - 10 21
3. ПАОК 2:0 9 6 0 3 18 - 10 18
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
8. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 0:2 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 0:1 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 7 0 1 6 3 - 18 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ингасон Сверрир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Фернандес Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Куртич Ясмин из команды ПАОК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    17'
    Ван Веерт Том получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
ПАОК
50.00
3.76
1.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 0:2 ПАОК онлайн


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ПАОК

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