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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
0:4
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
17' Желтая карточка
Ван Веерт Том
0:1
21' Пенальти
Куртич Ясмин
28' Желтая карточка
Фернандес Пауло
0:2
29' Гол
Ингасон Сверрир
0:3
64' Гол
Састре Хуан
0:4
73' Гол
Акпом Чуба
90'+3
55
Клейман
Борис
7
Emiliano
Purita
27
Franco
Romero1
4
Гюлен
Левент
26
Феррари
Франко
6
Цоканис
Тасос
14
Баррьентос
Жан
20
Nicolas
Oroz
10
Фернандес
Пауло
73
Бартоло
Хулиан
9
Ван
Веерт
Том
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
27
Куртич
Ясмин
51
Циггарас
Теохарис
14
Живкович
Андрия
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
28
Митрицэ
Александру
Волос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

С
4:4
С
3:1
С
0:0
ТМС
2:0
ТМС
2:0
С
1:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 11 (2) 0.61
Бартоло Хулиан 4 0.22
Nicolas Oroz 3 0.17
Ринер Жан-Пьер 2 0.11
Kevin Rosero 2 0.11
Нинис Сотирис 1 0.06
Феррари Франко 1 0.06
Регаттен Адриен 1 0.06
Фернандес Пауло 1 0.06
Гюлен Левент 1 0.06
Терезиу Александрос 1 0.06
Баррьентос Жан 0 0
Алекс Соареш 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 13 (8) 0.72
Акпом Чуба 5 0.28
Свидерски Кароль 4 0.22
Дуглас Гомес 3 (1) 0.17
Живкович Андрия 2 0.11
Мург Томас 2 0.11
Бисесвар Диего 1 0.06
Сидклей Феррейра 1 0.06
Митрицэ Александру 1 0.06
Шваб Штефан 1 (1) 0.06
Виейринья 1 (1) 0.06
Ингасон Сверрир 1 0.06
Састре Хуан 1 0.06
Лео Родригес 1 0.06
Лиратцис Элефтериос 1 0.06
Михаилидис Яннис 1 0.06
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Клейман Борис 5 0
Franco Romero1 5 0
Баррьентос Жан 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Фернандес Пауло 4 0
Нинис Сотирис 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алекс Соареш 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Emiliano Purita 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Ван Веерт Том 1 0
Гюлен Левент 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 4 0
Живкович Андрия 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Эсити Андерсон 3 0
Куртич Ясмин 2 0
Мург Томас 2 0
Акпом Чуба 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Креспо Хосе 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
6
43%
5
25%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
20%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
3
20%
6
32%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
17%
4
36%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
28%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Забито

29
39
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
5
17%
3
8%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
4
14%
6
15%
31-45
6
21%
4
10%
46-60
2
7%
8
21%
61-75
9
31%
11
28%
76-90

Пропущено

34
21
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
5
15%
4
19%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
9
26%
4
19%
31-45
6
18%
5
24%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
6
18%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0
Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1
ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 18 14 4 0 29 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 18 11 3 4 32 - 18 36
4. Панатинаикос 18 9 3 6 28 - 14 30
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. ПАС Янина 0:1 19 7 6 6 22 - 19 27
7. ОФИ 19 6 8 5 23 - 23 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 18 6 3 9 28 - 35 21
11. Ламия 18 3 6 9 15 - 23 15
12. Ионикос 18 3 5 10 14 - 24 14
13. Атромитос 17 2 4 11 15 - 35 10
14. Аполлон Смирнис 16 1 6 9 7 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 9 7 2 0 12 - 3 23
2. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 0:1 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
10. Ионикос 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 0:1 9 3 3 3 9 - 6 12
8. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 7 0 1 6 3 - 18 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ингасон Сверрир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Фернандес Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Куртич Ясмин из команды ПАОК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    17'
    Ван Веерт Том получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 0:4 ПАОК онлайн


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