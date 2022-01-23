Греция: Суперлига 2021-2022
0:4
Конец матча
Стадион: Пантессалико
17' Желтая карточкаВан Веерт Том
0:1
21' ПенальтиКуртич Ясмин
28' Желтая карточкаФернандес Пауло
0:2
29' ГолИнгасон Сверрир
0:3
64' ГолСастре Хуан
0:4
73' ГолАкпом Чуба
Ход матча
17'
21'
0:1
28'
29'
0:2
64'
0:3
73'
0:4
77'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 12
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
48 Владение мячом, % 52
20
Nicolas
Oroz
23
Састре
Хуан
27
Куртич
Ясмин
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Нападающий
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Волос
ПАОК
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|11 (2)
|0.61
|Бартоло Хулиан
|4
|0.22
|Nicolas Oroz
|3
|0.17
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.11
|Kevin Rosero
|2
|0.11
|Нинис Сотирис
|1
|0.06
|Феррари Франко
|1
|0.06
|Регаттен Адриен
|1
|0.06
|Фернандес Пауло
|1
|0.06
|Гюлен Левент
|1
|0.06
|Терезиу Александрос
|1
|0.06
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Алекс Соареш
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|13 (8)
|0.72
|Акпом Чуба
|5
|0.28
|Свидерски Кароль
|4
|0.22
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.17
|Живкович Андрия
|2
|0.11
|Мург Томас
|2
|0.11
|Бисесвар Диего
|1
|0.06
|Сидклей Феррейра
|1
|0.06
|Митрицэ Александру
|1
|0.06
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.06
|Виейринья
|1 (1)
|0.06
|Ингасон Сверрир
|1
|0.06
|Састре Хуан
|1
|0.06
|Лео Родригес
|1
|0.06
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.06
|Михаилидис Яннис
|1
|0.06
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|6
|0
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Клейман Борис
|5
|0
|Franco Romero1
|5
|0
|Баррьентос Жан
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Фернандес Пауло
|4
|0
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Emiliano Purita
|2
|0
|Терезиу Александрос
|2
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шваб Штефан
|4
|0
|Живкович Андрия
|4
|0
|Дуглас Гомес
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Акпом Чуба
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
2
14%
2
10%
1-15
2
14%
4
20%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
6
43%
5
25%
76-90
Пропущено
16
10
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
4
25%
3
30%
31-45
3
19%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
20%
1
5%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
4
27%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
3
20%
6
32%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
17%
4
36%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
28%
1
9%
31-45
3
17%
2
18%
46-60
3
17%
1
9%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Забито
29
39
12 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
5
17%
3
8%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
4
14%
6
15%
31-45
6
21%
4
10%
46-60
2
7%
8
21%
61-75
9
31%
11
28%
76-90
Пропущено
34
21
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
5
15%
4
19%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
9
26%
4
19%
31-45
6
18%
5
24%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
6
18%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0
Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1
ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|18
|14
|4
|0
|29 - 9
|46
|2.
|ПАОК
|18
|12
|1
|5
|40 - 20
|37
|3.
|АЕК
|18
|11
|3
|4
|32 - 18
|36
|4.
|Панатинаикос
|18
|9
|3
|6
|28 - 14
|30
|5.
|Арис Салоники
|18
|8
|5
|5
|17 - 15
|29
|6.
|ПАС Янина
|0:1
|19
|7
|6
|6
|22 - 19
|27
|7.
|ОФИ
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Панетоликос
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|10.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|28 - 35
|21
|11.
|Ламия
|18
|3
|6
|9
|15 - 23
|15
|12.
|Ионикос
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|13.
|Атромитос
|17
|2
|4
|11
|15 - 35
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|16
|1
|6
|9
|7 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|9
|7
|2
|0
|12 - 3
|23
|2.
|Панатинаикос
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|0:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|10.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 6
|12
|8.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1