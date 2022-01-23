  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
0:1
Перерыв

Стадион:
АЕК
0'
0:1
22' Гол
Цавелас Георгиос
33' Желтая карточка
Ансарифард Карим
45' Желтая карточка
Манталос Петрос
45' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос

Ход матча

22'
0:1
Цавелас Георгиос
33'
 
Ансарифард Карим
45'
 
Манталос Петрос
45'
Кулурис Эфтимос
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
АЕК
4.65
5.10
1.83
Все Коэффициенты
92
Янниотис
Андреас
2
Василантонопулос
Ставрос
29
Струнгис
Стефанос
3
Галвао
Лукас
33
Кастельяно
Дани
4
Денич
Джордже
8
Харисис
Харилаос
7
Карталис
Александрос
14
Муньис
Хуан
20
Кулурис
Эфтимос
10
Томас
Бединелли
61
Хадзиэммануил
Василис
12
Рота
Лазарос
24
Митоглу
Герасимос
31
Цавелас
Георгиос
3
Мохаммади
Милад
4
Шимански
Дамиан
6
Ле
Таллек
Дамьен
9
Гарсия
Леви
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
10
Ансарифард
Карим
Атромитос
4-3-3
АЕК
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
АЕК

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

18.2%
109.1%
2 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед

32 матча

25%
21.9%
53.1%
8 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

6.3%
68.8%
24.9%
2 победы 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

С
3:0
С
2:1
С
1:0
ТМС
1:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
К
3:0
К
0:1
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
2:2
К
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:0
Р
3:0
КГ
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:0
К
0:3
С
1:0
С
1:1
С
3:3
С
0:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 6 (2) 0.35
Муньис Хуан 2 0.12
Спиридонович Срджан 2 0.12
Струнгис Стефанос 2 0.12
Клонаридис Виктор 1 0.06
Василантонопулос Ставрос 1 0.06
Мавроматис Теофанис 1 0.06
Янниотис Андреас 0 0
Денич Джордже 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араужо Серхио 6 0.33
Цубер Стивен 5 (1) 0.28
Амрабат Нордин 3 (1) 0.17
Ансарифард Карим 3 0.17
Гарсия Леви 3 0.17
Враньеш Огнен 3 0.17
Манталос Петрос 2 (1) 0.11
Шахов Евгений 1 0.06
Шимански Дамиан 1 0.06
Ле Таллек Дамьен 1 0.06
Цавелас Георгиос 1 0.06
Хаджсафи Эсхан 1 0.06
Митоглу Герасимос 1 0.06
Мохаммади Милад 0 0
Танкович Муамер 0 0
Мишлен Клеман 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 7 0
Галвао Лукас 3 1
Кулурис Эфтимос 4 0
Томас Бединелли 2 1
Василантонопулос Ставрос 3 0
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Муньис Хуан 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Враньеш Огнен 7 0
Симоэш Андре 6 0
Ле Таллек Дамьен 5 0
Ансарифард Карим 5 0
Манталос Петрос 4 0
Шимански Дамиан 4 0
Амрабат Нордин 3 0
Шахов Евгений 2 0
Цавелас Георгиос 2 0
Гарсия Леви 0 1
Митоглу Герасимос 0 1
Араужо Серхио 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Рота Лазарос 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
16
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
22%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
44%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
4
33%
1
10%
61-75
2
17%
5
50%
76-90

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

20
8
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
5
25%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
7
35%
2
25%
76-90

Забито

16
30
10 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 13
7 Не забивали 2
3
19%
8
27%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
6
38%
5
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
4
13%
61-75
1
6%
8
27%
76-90

Пропущено

32
18
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
6
19%
2
11%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
3
9%
3
17%
31-45
3
9%
2
11%
46-60
7
22%
3
17%
61-75
9
28%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0
Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0
АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1
АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 13 4 0 28 - 9 43
2. ПАОК 2:0 18 12 1 5 38 - 20 37
3. АЕК 1:0 18 11 3 4 31 - 18 36
4. Панатинаикос 18 9 3 6 28 - 14 30
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. ПАС Янина 18 7 6 5 22 - 18 27
7. ОФИ 19 6 8 5 23 - 23 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 0:2 18 6 3 9 28 - 33 21
11. Ламия 18 3 6 9 15 - 23 15
12. Ионикос 18 3 5 10 14 - 24 14
13. Атромитос 0:1 17 2 4 11 15 - 34 10
14. Аполлон Смирнис 16 1 6 9 7 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
2. Олимпиакос 8 6 2 0 11 - 3 20
3. ПАОК 2:0 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 1:0 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 0:2 10 5 0 5 14 - 14 15
9. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
10. Ионикос 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 1:0 10 6 3 1 17 - 10 21
3. ПАОК 2:0 9 6 0 3 18 - 10 18
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 8 3 3 2 9 - 5 12
8. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 0:2 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 0:1 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 7 0 1 6 3 - 18 1
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
АЕК
4.65
5.10
1.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атромитос 0:1 АЕК онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атромитос
АЕК

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 