Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
22' ГолЦавелас Георгиос
33' Желтая карточкаАнсарифард Карим
45' Желтая карточкаМанталос Петрос
45' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
0:2
51' ГолЦубер Стивен
63' Желтая карточкаХарисис Харилаос
64' Желтая карточкаШимански Дамиан
65' Красная карточкаМуньис Хуан
66' Желтая карточкаРота Лазарос
Ход матча
22'
0:1
33'
45'
45'
51'
0:2
63'
64'
65'
66'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 21
-
53 Владение мячом, % 47
14
Муньис
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
История личных встреч
Атромитос
АЕК
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
18.2%
109.1%
2 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед
32 матча
25%
21.9%
53.1%
8 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
6.3%
68.8%
24.9%
2 победы 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.1%
25%
46.9%
9 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|6 (2)
|0.35
|Муньис Хуан
|2
|0.12
|Спиридонович Срджан
|2
|0.12
|Струнгис Стефанос
|2
|0.12
|Клонаридис Виктор
|1
|0.06
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.06
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.06
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Денич Джордже
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|6 (1)
|0.33
|Араужо Серхио
|6
|0.33
|Гарсия Леви
|3
|0.17
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.17
|Ансарифард Карим
|3
|0.17
|Враньеш Огнен
|3
|0.17
|Манталос Петрос
|2 (1)
|0.11
|Шахов Евгений
|1
|0.06
|Шимански Дамиан
|1
|0.06
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.06
|Цавелас Георгиос
|1
|0.06
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.06
|Митоглу Герасимос
|1
|0.06
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|7
|0
|Галвао Лукас
|3
|1
|Кулурис Эфтимос
|4
|0
|Муньис Хуан
|2
|1
|Томас Бединелли
|2
|1
|Василантонопулос Ставрос
|3
|0
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Харисис Харилаос
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|7
|0
|Симоэш Андре
|6
|0
|Ле Таллек Дамьен
|5
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Шимански Дамиан
|5
|0
|Манталос Петрос
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Цавелас Георгиос
|2
|0
|Рота Лазарос
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Араужо Серхио
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
22%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
44%
3
17%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
2
14%
5
50%
76-90
Забито
7
14
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
14%
4
29%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Пропущено
20
8
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
5
25%
1
13%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
2
10%
1
13%
31-45
1
5%
1
13%
46-60
3
15%
2
25%
61-75
7
35%
2
25%
76-90
Забито
16
32
10 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 14
8 Не забивали 2
3
19%
8
25%
1-15
1
6%
6
19%
16-30
6
38%
5
16%
31-45
2
13%
1
3%
46-60
3
19%
4
13%
61-75
1
6%
8
25%
76-90
Пропущено
34
18
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
6
18%
2
11%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
3
9%
3
17%
31-45
4
12%
2
11%
46-60
7
21%
3
17%
61-75
9
26%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0
Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0
АЕК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1
АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|18
|14
|4
|0
|29 - 9
|46
|2.
|ПАОК
|18
|12
|1
|5
|40 - 20
|37
|3.
|АЕК
|18
|11
|3
|4
|32 - 18
|36
|4.
|Панатинаикос
|18
|9
|3
|6
|28 - 14
|30
|5.
|Арис Салоники
|18
|8
|5
|5
|17 - 15
|29
|6.
|ПАС Янина
|0:1
|19
|7
|6
|6
|22 - 19
|27
|7.
|ОФИ
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Панетоликос
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|10.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|28 - 35
|21
|11.
|Ламия
|18
|3
|6
|9
|15 - 23
|15
|12.
|Ионикос
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|13.
|Атромитос
|17
|2
|4
|11
|15 - 35
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|16
|1
|6
|9
|7 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|9
|7
|2
|0
|12 - 3
|23
|2.
|Панатинаикос
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|0:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|10.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 6
|12
|8.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1