Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
31
Сарр
Маланг
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дэвис БенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Тоттенхэм
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
32%
20 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
20%
16%
16 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
40 матчей
47.5%
27.5%
25%
19 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
20 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
35%
25%
16 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|7 (1)
|0.3
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.26
|Лукаку Ромелу
|5
|0.22
|Джеймс Рис II
|4
|0.17
|Чилуэлл Бен
|3
|0.13
|Пулишич Кристиан
|3
|0.13
|Ковачич Матео
|2
|0.09
|Зиеш Хаким
|2
|0.09
|Канте Н'Голо
|2
|0.09
|Хаверц Кай
|2
|0.09
|Силва Тьяго
|2
|0.09
|Рюдигер Антонио
|2
|0.09
|Чалоба Трево
|2
|0.09
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|Вернер Тимо
|1
|0.04
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.04
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|8
|0.42
|Кейн Гарри
|5 (1)
|0.26
|Лукас Моура
|2
|0.11
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.11
|Бергвейн Стевен
|2
|0.11
|Санчес Давинсон
|2
|0.11
|Регилон Серхио
|1
|0.05
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.05
|Алли Деле
|1 (1)
|0.05
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|6
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Рюдигер Антонио
|5
|0
|Жоржиньо II
|3
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
11
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
6
25%
3
27%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
25%
5
45%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Забито
22
14
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
9%
2
14%
1-15
6
27%
1
7%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
5
36%
61-75
4
18%
1
7%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Забито
46
25
24 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
5
11%
3
12%
1-15
9
20%
3
12%
16-30
10
22%
6
24%
31-45
7
15%
2
8%
46-60
5
11%
5
20%
61-75
10
22%
6
24%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
4
22%
5
22%
61-75
4
22%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1
Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|55 - 14
|57
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|58 - 19
|48
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|46 - 18
|44
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 30
|38
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|41 - 31
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|33 - 25
|36
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 22
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|28 - 32
|26
|11.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|34 - 37
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 34
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 40
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|24 - 35
|19
|17.
|Норвич
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 45
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|21 - 43
|15
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|23 - 40
|14
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|1
|9
|8
|16 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм
Исход игры
Челси
80% (132)
Ничья
12.7% (21)
Тоттенхэм
7.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
67.16% (90)
Меньше
32.84% (44)
Обе команды забьют
Да
74.63% (100)
Нет
25.37% (34)
Популярный счёт
2:1 Челси
42.4% (70)
1:0 Челси
14.5% (24)
1:1 Ничья
6.1% (10)
2:0 Челси
4.8% (8)
2:2 Ничья
4.8% (8)
3:1 Челси
3% (5)
3:2 Челси
2.4% (4)
1:2 Тоттенхэм
1.2% (2)
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