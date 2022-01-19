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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
Прогнозы 46
Челси 87% (40)
X 8.7% (4)
Тоттенхэм 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Тоттенхэм
1.72
4.20
5.26
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Челси
Тоттенхэм

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
32%
20 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
20%
16%
16 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

40 матчей

47.5%
27.5%
25%
19 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
20 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
16 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

КЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.3
Жоржиньо II 6 (6) 0.26
Лукаку Ромелу 5 0.22
Джеймс Рис II 4 0.17
Чилуэлл Бен 3 0.13
Пулишич Кристиан 3 0.13
Ковачич Матео 2 0.09
Зиеш Хаким 2 0.09
Канте Н'Голо 2 0.09
Хаверц Кай 2 0.09
Силва Тьяго 2 0.09
Рюдигер Антонио 2 0.09
Чалоба Трево 2 0.09
Алонсо Маркос 1 0.04
Вернер Тимо 1 0.04
Хадсон-Одои Каллум 1 0.04
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 8 0.42
Кейн Гарри 5 (1) 0.26
Лукас Моура 2 0.11
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.11
Бергвейн Стевен 2 0.11
Санчес Давинсон 2 0.11
Регилон Серхио 1 0.05
Н'Домбеле Тангай 1 0.05
Алли Деле 1 (1) 0.05
Доэрти Мэтт 0 0
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Рюдигер Антонио 5 0
Жоржиньо II 3 0
Ковачич Матео 3 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 6 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
11
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
6
25%
3
27%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
25%
5
45%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Забито

22
14
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
2
9%
2
14%
1-15
6
27%
1
7%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
5
36%
61-75
4
18%
1
7%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Забито

46
25
24 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
5
11%
3
12%
1-15
9
20%
3
12%
16-30
10
22%
6
24%
31-45
7
15%
2
8%
46-60
5
11%
5
20%
61-75
10
22%
6
24%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
4
22%
5
22%
61-75
4
22%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1
Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лестер - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Вест Хэм Заявка 22 11 4 7 41 - 30 37
5. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
6. Манчестер Юнайтед Заявка 21 10 5 6 35 - 30 35
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 22 6 5 11 25 - 36 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Лидс Заявка 20 5 7 8 24 - 39 22
16. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
15. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
6. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
16. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
17. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 2 дня 11 часов.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Челси 87% (40)
    X 8.7% (4)
    Тоттенхэм 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Тоттенхэм
    1.72
    4.20
    5.26
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм

    Исход игры
    Челси
    87% (40)
    Ничья
    8.7% (4)
    Тоттенхэм
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    56.5% (26)
    1:0 Челси
    15.2% (7)
    2:0 Челси
    8.7% (4)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
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    Челси
    Тоттенхэм

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