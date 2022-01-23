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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
ПАС Янина
0'
1:0
4' Гол
Масурас Гиоргос
36' Желтая карточка
Бренер Фабрисио
51'

Ход матча

4'
Масурас Гиоргос
1:0
36'
 
Бренер Фабрисио
46'
 
Морейра Ахмад Мендес
Пантелакис Эпаминондас
46'
 
Лиасос Ангелос
Сионтис Стефанос

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
ПАС Янина
1.28
9.00
53.87
Все Коэффициенты
88
Цолакис
Костас
40
Манолас
Костас
34
Пападопулос
Авраам
24
Ба
Уссейну
14
Андруцос
Танасис
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
45
Рябчук
Олег
28
Вальбуэна
Матьё
11
Эль-Араби
Юссеф
19
Масурас
Гиоргос
64
Vasilios
Soulis
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
24
Ойкономопулос
Антониос
5
Карахалиос
Зисис
27
Станко
Калеб
7
Panagiotis
Triadis
22
Сионтис
Стефанос
8
Бренер
Фабрисио
4
Пантелакис
Эпаминондас
Олимпиакос
3-4-3
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
ПАС Янина

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

22 матча

72.7%
13.6%
13.7%
16 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
К
3:1
К
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
3:0
С
1:0
С
5:0
С
0:2
С
0:3
С
5:1
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:2
КГ
2:0
КГ
0:1
С
2:0
С
1:2
С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.5
Камара Агибу 4 0.22
Масурас Гиоргос 4 0.22
Соарес Франсиско 4 0.22
Сиссе Пап Абу 4 0.22
Лопеш Рони 1 0.06
Вальбуэна Матьё 1 0.06
Бухалакис Андреас 1 0.06
Врусаи Мариус 1 0.06
М'Вила Янн 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.32
Эррамуспе Родриго 5 (5) 0.26
Морейра Ахмад Мендес 2 0.11
Милинчану Николай 2 0.11
Каргас Яннис 2 0.11
Салиакас Манолис 1 0.05
Гардавски Михаэль 1 0.05
Бренер Фабрисио 1 0.05
Шнайдер Ян-Марк 1 0.05
Конде Педро 1 0.05
Пеерсман Марвин 0 0
Leonid Mina 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 3 0
М'Вила Янн 2 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Ба Уссейну 2 0
Камара Агибу 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Лала Кенни 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Рябчук Олег 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 5 0
Гардавски Михаэль 4 0
Эррамуспе Родриго 4 0
Домингес Хуан 3 0
Каргас Яннис 3 0
Салиакас Манолис 3 0
Карахалиос Зисис 3 0
Бренер Фабрисио 3 0
Лодыгин Юрий 2 0
Пеерсман Марвин 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Лиасос Ангелос 1 0
Лолис Александрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
2
18%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
4
40%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
24%
4
31%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
4
31%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

28
23
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
5
18%
5
22%
1-15
6
21%
1
4%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
5
18%
6
26%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
4
14%
5
22%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
11%
5
29%
29%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
4
44%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0
Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 18 14 4 0 29 - 9 46
2. ПАОК 18 12 1 5 40 - 20 37
3. АЕК 18 11 3 4 32 - 18 36
4. Панатинаикос 18 9 3 6 28 - 14 30
5. Арис Салоники 18 8 5 5 17 - 15 29
6. ПАС Янина 0:1 19 7 6 6 22 - 19 27
7. ОФИ 19 6 8 5 23 - 23 26
8. Астерас 17 6 5 6 17 - 15 23
9. Панетоликос 18 6 3 9 22 - 32 21
10. Волос 18 6 3 9 28 - 35 21
11. Ламия 18 3 6 9 15 - 23 15
12. Ионикос 18 3 5 10 14 - 24 14
13. Атромитос 17 2 4 11 15 - 35 10
14. Аполлон Смирнис 16 1 6 9 7 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 9 7 2 0 12 - 3 23
2. Панатинаикос 10 7 2 1 22 - 5 23
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Астерас 9 5 1 3 11 - 7 16
5. АЕК 8 5 0 3 14 - 8 15
6. ПАС Янина 0:1 10 4 3 3 13 - 13 15
7. Арис Салоники 8 4 3 1 8 - 6 15
8. Волос 10 5 0 5 14 - 16 15
9. ОФИ 10 2 5 3 13 - 16 11
10. Ионикос 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Аполлон Смирнис 9 1 5 3 4 - 9 8
13. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
14. Ламия 9 1 3 5 10 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 9 7 2 0 17 - 6 23
2. АЕК 10 6 3 1 18 - 10 21
3. ПАОК 9 6 0 3 20 - 10 18
4. ОФИ 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Арис Салоники 10 4 2 4 9 - 9 14
6. Панетоликос 10 4 1 5 13 - 20 13
7. ПАС Янина 0:1 9 3 3 3 9 - 6 12
8. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
9. Астерас 8 1 4 3 6 - 8 7
10. Панатинаикос 8 2 1 5 6 - 9 7
11. Волос 8 1 3 4 14 - 19 6
12. Ионикос 10 1 2 7 7 - 16 5
13. Атромитос 9 0 3 6 6 - 21 3
14. Аполлон Смирнис 7 0 1 6 3 - 18 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Бренер Фабрисио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Масурас Гиоргос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
ПАС Янина
1.28
9.00
53.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос 1:0 ПАС Янина онлайн


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ПАС Янина

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