Греция: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Караискакис
1:0
4' ГолМасурас Гиоргос
36' Желтая карточкаБренер Фабрисио
63' Желтая карточкаКарахалиос Зисис
2:0
88' ГолСоарес Франсиско
Ход матча
4'
1:0
36'
63'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
63 Владение мячом, % 37
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Рябчук ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
75 Кицос ФотисЗащитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Leonid Mina
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Олимпиакос
ПАС Янина
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
22 матча
72.7%
13.6%
13.7%
16 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|9 (4)
|0.5
|Соарес Франсиско
|5
|0.28
|Камара Агибу
|4
|0.22
|Масурас Гиоргос
|4
|0.22
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.22
|Лопеш Рони
|1
|0.06
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.06
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Врусаи Мариус
|1
|0.06
|М'Вила Янн
|0
|0
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Андруцос Танасис
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.32
|Эррамуспе Родриго
|5 (5)
|0.26
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.11
|Милинчану Николай
|2
|0.11
|Каргас Яннис
|2
|0.11
|Салиакас Манолис
|1
|0.05
|Гардавски Михаэль
|1
|0.05
|Бренер Фабрисио
|1
|0.05
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0.05
|Конде Педро
|1
|0.05
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед III
|3
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|5
|0
|Гардавски Михаэль
|4
|0
|Эррамуспе Родриго
|4
|0
|Карахалиос Зисис
|4
|0
|Домингес Хуан
|3
|0
|Каргас Яннис
|3
|0
|Салиакас Манолис
|3
|0
|Бренер Фабрисио
|3
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
2
15%
1
10%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
31%
4
40%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
100%
1
17%
76-90
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
4
24%
4
31%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
1
6%
1
8%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
17%
4
31%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
30
23
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
20%
5
22%
1-15
6
20%
1
4%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
5
17%
6
26%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
5
17%
5
22%
76-90
Пропущено
9
19
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
11%
6
32%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
4
44%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0
Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
ПАС Янина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0
ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|14
|4
|0
|30 - 9
|46
|2.
|ПАОК
|18
|12
|1
|5
|40 - 20
|37
|3.
|АЕК
|18
|11
|3
|4
|32 - 18
|36
|4.
|Панатинаикос
|18
|9
|3
|6
|28 - 14
|30
|5.
|Арис Салоники
|18
|8
|5
|5
|17 - 15
|29
|6.
|ПАС Янина
|19
|7
|6
|6
|22 - 20
|27
|7.
|ОФИ
|19
|6
|8
|5
|23 - 23
|26
|8.
|Астерас
|17
|6
|5
|6
|17 - 15
|23
|9.
|Панетоликос
|18
|6
|3
|9
|22 - 32
|21
|10.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|28 - 35
|21
|11.
|Ламия
|18
|3
|6
|9
|15 - 23
|15
|12.
|Ионикос
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|13.
|Атромитос
|17
|2
|4
|11
|15 - 35
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|16
|1
|6
|9
|7 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|13 - 3
|23
|2.
|Панатинаикос
|10
|7
|2
|1
|22 - 5
|23
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Астерас
|9
|5
|1
|3
|11 - 7
|16
|5.
|АЕК
|8
|5
|0
|3
|14 - 8
|15
|6.
|ПАС Янина
|10
|4
|3
|3
|13 - 13
|15
|7.
|Арис Салоники
|8
|4
|3
|1
|8 - 6
|15
|8.
|Волос
|10
|5
|0
|5
|14 - 16
|15
|9.
|ОФИ
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|10.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|5
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|14.
|Ламия
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|АЕК
|10
|6
|3
|1
|18 - 10
|21
|3.
|ПАОК
|9
|6
|0
|3
|20 - 10
|18
|4.
|ОФИ
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Арис Салоники
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|6.
|Панетоликос
|10
|4
|1
|5
|13 - 20
|13
|7.
|ПАС Янина
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|8.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|9.
|Астерас
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Панатинаикос
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|11.
|Волос
|8
|1
|3
|4
|14 - 19
|6
|12.
|Ионикос
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|13.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1