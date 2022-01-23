Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0:1
23' ГолЗиркзее Джошуа
Ход матча
23'
0:1
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
14
Кейперс
Уго
19
Мрабти
Керим
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейперс УгоПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Zeno Debast
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
История личных встреч
Мехелен
Андерлехт
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|11
|0.5
|Мрабти Керим
|8 (2)
|0.36
|Кейперс Уго
|6
|0.27
|Дрёйф Ферди
|3
|0.14
|Уолш Сэнди
|2
|0.09
|Схоофс Роб
|1
|0.05
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.05
|Швед Марьян
|1
|0.05
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.05
|Кайя Онур
|1
|0.05
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.05
|Iebe Swers
|0
|0
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|10
|0.43
|Рафаэлов Лиор
|9 (2)
|0.39
|Раман Бенито
|7 (1)
|0.3
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.22
|Версхарен Яри
|5
|0.22
|Амузу Френсис
|4
|0.17
|Куаме Кристиан
|4
|0.17
|Ашимеру Маджид
|2
|0.09
|Мурильо Микаэль
|1
|0.04
|Телин Исаак
|1
|0.04
|Худт Уэсли
|1
|0.04
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.04
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схоофс Роб
|5
|0
|Vinicius de Souza Costa
|5
|0
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Бейкер Лукас
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бато Шелдон
|4
|0
|Ван Дамме Йоахим
|3
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Гуэ Самюэль
|2
|0
|Куке Гетан
|0
|1
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амузу Френсис
|6
|0
|Мурильо Микаэль
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|Худт Уэсли
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Ашимеру Маджид
|2
|1
|Куаме Кристиан
|1
|1
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Магальян Лисандро
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
6
26%
3
12%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
5
22%
7
28%
61-75
2
9%
5
20%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
3
25%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
5
42%
76-90
Забито
14
24
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
7
29%
29%
61-75
3
21%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
22
17
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
6
27%
3
18%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
8
36%
4
24%
76-90
Забито
37
49
20 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
7
19%
3
6%
1-15
5
14%
6
12%
16-30
8
22%
8
16%
31-45
6
16%
6
12%
46-60
6
16%
14
29%
61-75
5
14%
12
24%
76-90
Пропущено
37
29
11 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
8%
6
21%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
11
30%
30%
4
14%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
11
30%
30%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2
Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4
Андерлехт
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7
Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|23
|17
|2
|4
|58 - 21
|53
|2.
|Брюгге
|23
|12
|8
|3
|45 - 30
|44
|3.
|Антверпен
|22
|13
|4
|5
|42 - 25
|43
|4.
|Андерлехт
|1:0
|23
|11
|9
|3
|52 - 27
|42
|5.
|Шарлеруа
|23
|10
|6
|7
|38 - 32
|36
|6.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|35 - 24
|36
|7.
|Мехелен
|0:1
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|8.
|Кортрейк
|22
|8
|9
|5
|29 - 25
|33
|9.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|22
|8
|4
|10
|31 - 28
|28
|11.
|Сент-Трейден
|23
|8
|3
|12
|25 - 34
|27
|12.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|13.
|АХ Лёвен
|22
|6
|8
|8
|30 - 37
|26
|14.
|Стандард
|22
|6
|7
|9
|25 - 37
|25
|15.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|5
|10
|31 - 45
|23
|16.
|Остенде
|22
|7
|2
|13
|24 - 45
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|23
|6
|1
|16
|24 - 51
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|22
|3
|3
|16
|19 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|3.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|4.
|Мехелен
|0:1
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|5.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|6.
|Андерлехт
|1:0
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|12.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|14.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Серкль Брюгге
|11
|3
|2
|6
|12 - 14
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Андерлехт
|1:0
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|4.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|14.
|АХ Лёвен
|11
|2
|5
|4
|16 - 20
|11
|15.
|Мехелен
|0:1
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3