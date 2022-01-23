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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
0:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
23' Гол
Зиркзее Джошуа
52'

Ход матча

23'
0:1
Зиркзее Джошуа
(Раман Бенито)
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Андерлехт
6.30
6.20
1.56
Все Коэффициенты
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
4
Воутерс
Дрис
7
Хайреманс
Джеффри
14
Кейперс
Уго
19
Мрабти
Керим
9
Дрёйф
Ферди
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
11
Рафаэлов
Лиор
9
Раман
Бенито
23
Зиркзее
Джошуа
Мехелен
4-2-3-1
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Мехелен
Андерлехт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
7:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ТМК
1:4
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
3:4
ЛП
3:2
ЛП
2:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 11 0.5
Мрабти Керим 8 (2) 0.36
Кейперс Уго 6 0.27
Дрёйф Ферди 3 0.14
Уолш Сэнди 2 0.09
Схоофс Роб 1 0.05
Хайреманс Джеффри 1 0.05
Швед Марьян 1 0.05
Vinicius de Souza Costa 1 0.05
Кайя Онур 1 0.05
Ванлерберге Йорди 1 0.05
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 0.43
Рафаэлов Лиор 9 (2) 0.39
Раман Бенито 7 (1) 0.3
Гомес Серхио 5 (3) 0.22
Версхарен Яри 5 0.22
Амузу Френсис 4 0.17
Куаме Кристиан 4 0.17
Ашимеру Маджид 2 0.09
Мурильо Микаэль 1 0.04
Телин Исаак 1 0.04
Худт Уэсли 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 5 0
Vinicius de Souza Costa 5 0
Хайреманс Джеффри 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Ван Дамме Йоахим 3 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Гуэ Самюэль 2 0
Куке Гетан 0 1
Энгвалль Густав 1 0
Швед Марьян 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амузу Френсис 6 0
Мурильо Микаэль 4 1
Олссон Кристоффер 4 0
Худт Уэсли 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Куаме Кристиан 1 1
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Магальян Лисандро 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 13
6
26%
3
12%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
5
22%
7
28%
61-75
2
9%
5
20%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
13%
3
25%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
5
42%
76-90

Забито

14
24
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
7
29%
29%
61-75
3
21%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
17
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
6
27%
3
18%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
8
36%
4
24%
76-90

Забито

37
49
20 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
7
19%
3
6%
1-15
5
14%
6
12%
16-30
8
22%
8
16%
31-45
6
16%
6
12%
46-60
6
16%
14
29%
61-75
5
14%
12
24%
76-90

Пропущено

37
29
11 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
3
8%
6
21%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
11
30%
30%
4
14%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
11
30%
30%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2
Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4
Андерлехт
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7
Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 23 17 2 4 58 - 21 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 22 13 4 5 42 - 25 43
4. Андерлехт 1:0 23 11 9 3 52 - 27 42
5. Шарлеруа 23 10 6 7 38 - 32 36
6. Гент 23 10 6 7 35 - 24 36
7. Мехелен 0:1 22 10 3 9 37 - 38 33
8. Кортрейк 22 8 9 5 29 - 25 33
9. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
10. Серкль Брюгге 22 8 4 10 31 - 28 28
11. Сент-Трейден 23 8 3 12 25 - 34 27
12. Эйпен 23 7 5 11 31 - 39 26
13. АХ Лёвен 22 6 8 8 30 - 37 26
14. Стандард 22 6 7 9 25 - 37 25
15. Зульте-Варегем 21 6 5 10 31 - 45 23
16. Остенде 22 7 2 13 24 - 45 23
17. Серен Юнайтед 23 6 1 16 24 - 51 19
18. Беерсхот-Вильрейк 22 3 3 16 19 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
3. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
4. Мехелен 0:1 12 7 2 3 23 - 16 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 1:0 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
12. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
13. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
14. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
15. Серкль Брюгге 11 3 2 6 12 - 14 11
16. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Андерлехт 1:0 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 10 3 3 4 14 - 18 12
14. АХ Лёвен 11 2 5 4 16 - 20 11
15. Мехелен 0:1 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Зиркзее Джошуа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Андерлехт
6.30
6.20
1.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мехелен 0:1 Андерлехт онлайн


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Мехелен
Андерлехт

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