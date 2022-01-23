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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
0:1
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
23' Гол
Зиркзее Джошуа
70' Желтая карточка
Швед Марьян
72' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
85' Желтая карточка
Мурильо Микаэль
89' Желтая карточка
Vinicius de Souza Costa
89' Желтая карточка
Олссон Кристоффер
90'+4
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
4
Воутерс
Дрис
7
Хайреманс
Джеффри
14
Кейперс
Уго
19
Мрабти
Керим
9
Дрёйф
Ферди
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
11
Рафаэлов
Лиор
9
Раман
Бенито
23
Зиркзее
Джошуа
Мехелен
4-2-3-1
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Мехелен
Андерлехт

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
7:2
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ТМК
1:4
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
3:4
ЛП
3:2
ЛП
2:0
ЛП
2:2
ЛП
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 11 0.5
Мрабти Керим 8 (2) 0.36
Кейперс Уго 6 0.27
Дрёйф Ферди 3 0.14
Уолш Сэнди 2 0.09
Схоофс Роб 1 0.05
Хайреманс Джеффри 1 0.05
Швед Марьян 1 0.05
Vinicius de Souza Costa 1 0.05
Кайя Онур 1 0.05
Ванлерберге Йорди 1 0.05
Iebe Swers 0 0
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 0.43
Рафаэлов Лиор 9 (2) 0.39
Раман Бенито 7 (1) 0.3
Гомес Серхио 5 (3) 0.22
Версхарен Яри 5 0.22
Амузу Френсис 4 0.17
Куаме Кристиан 4 0.17
Ашимеру Маджид 2 0.09
Мурильо Микаэль 1 0.04
Телин Исаак 1 0.04
Худт Уэсли 1 0.04
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.04
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 6 0
Схоофс Роб 5 0
Хайреманс Джеффри 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Бейкер Лукас 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бато Шелдон 4 0
Ван Дамме Йоахим 3 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Сторм Никола 2 0
Швед Марьян 2 0
Гуэ Самюэль 2 0
Куке Гетан 0 1
Энгвалль Густав 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Микаэль 5 1
Амузу Френсис 6 0
Олссон Кристоффер 5 0
Худт Уэсли 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Куаме Кристиан 1 1
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Магальян Лисандро 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
26
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
6
26%
3
12%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
5
22%
7
27%
61-75
2
9%
5
19%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
25%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
5
42%
76-90

Забито

14
24
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
7
29%
29%
61-75
3
21%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
17
5 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
6
27%
3
18%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
8
36%
4
24%
76-90

Забито

37
50
20 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
7
19%
3
6%
1-15
5
14%
7
14%
16-30
8
22%
8
16%
31-45
6
16%
6
12%
46-60
6
16%
14
28%
61-75
5
14%
12
24%
76-90

Пропущено

38
29
12 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
3
8%
6
21%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
11
29%
4
14%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
11
29%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Мехелен 4:1 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2
Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4
Андерлехт
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Андерлехт - Стандард 1:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Вестерло 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7
Андерлехт - Кортрейк 3:0 Брюгге - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 23 17 2 4 58 - 21 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 22 13 4 5 42 - 25 43
4. Андерлехт 23 11 9 3 52 - 27 42
5. Шарлеруа 23 10 6 7 38 - 32 36
6. Гент 23 10 6 7 35 - 24 36
7. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
8. Кортрейк 22 8 9 5 29 - 25 33
9. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
10. Серкль Брюгге 2:0 23 9 4 10 33 - 28 31
11. Сент-Трейден 23 8 3 12 25 - 34 27
12. Эйпен 23 7 5 11 31 - 39 26
13. АХ Лёвен 22 6 8 8 30 - 37 26
14. Стандард 22 6 7 9 25 - 37 25
15. Зульте-Варегем 0:2 22 6 5 11 31 - 47 23
16. Остенде 22 7 2 13 24 - 45 23
17. Серен Юнайтед 23 6 1 16 24 - 51 19
18. Беерсхот-Вильрейк 22 3 3 16 19 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
3. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
4. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Серкль Брюгге 2:0 12 4 2 6 14 - 14 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
13. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
14. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
15. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
16. Зульте-Варегем 0:2 11 3 2 6 17 - 27 11
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Андерлехт 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Серкль Брюгге 2:0 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 0:2 11 3 3 5 14 - 20 12
14. АХ Лёвен 11 2 5 4 16 - 20 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Зиркзее Джошуа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мехелен 0:1 Андерлехт онлайн


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