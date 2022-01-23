Яссин Оукили выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Ваалвейк играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Матч возобновлен

47' Рефери не любит споров - именно за это Тирпан Микаэль сейчас получил желтую

46' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

46' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Мёленстен Мелле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Бюттнер Александер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

35' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Вратарь парирует удар, который нанес Штоккерс Финн , и мяч снова в игре

33' ШАНС! Штоккерс Финн вышел один на один с голкипером...

33' Айман Азхиль из команды Ваалвейк сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

32' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Штоккерс Финн бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

29' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

24' Матч возобновлен

23' Янссен Рул совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

22' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ваалвейк будет все-таки засчитан.

20' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

18' Хорошую попытку сделал Одгор Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Самарис Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Самарис Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Лонвейк Найджел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Удар от ворот произведет Ваалвейк

13' Одгор Йенс из команды Ваалвейк наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

13' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Штоккерс Финн из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Одгор Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Отличные скиллы показывает Одгор Йенс , обводя своих соперников

5' Хорошую попытку сделал Ринстра Бен . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Г О О О О Л - Гаари Жюрьен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

2' Отличные скиллы показывает Штоккерс Финн , обводя своих соперников

2' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру