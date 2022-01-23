Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
1:0
2' ГолГаари Жюрьен
2:0
19' ГолКрамер Михил
23' Желтая карточкаЯнссен Рул
45' Желтая карточкаТирпан Микаэль
52' Желтая карточкаАдевойе Шоун
64' Желтая карточкаКрамер Михил
2:1
65' ПенальтиСёнтьенс Матс
90' Желтая карточкаПинту Иву
90' Желтая карточкаРинстра Бен
Ход матча
2'
1:0
19'
2:0
23'
45'
52'
64'
65'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
29
Крамер
Михил
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ваутерс ЛуукПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Нападающий
-
-
39 Toshio Lake
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Ваалвейк
Фортуна Ситтард
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
18 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|7
|0.35
|Крамер Михил
|7
|0.35
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.1
|Штоккерс Финн
|1
|0.05
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.05
|Анита Вурнон
|1
|0.05
|Бакари Саид
|1
|0.05
|Гаари Жюрьен
|1
|0.05
|Мёленстен Мелле
|1
|0.05
|Кёйперс Рой
|1
|0.05
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|8 (2)
|0.4
|Флемминг Зиан
|3
|0.15
|Ринстра Бен
|2
|0.1
|Кокс Джордж
|2
|0.1
|Теки Тесфальдет
|1
|0.05
|Toshio Lake
|1
|0.05
|Samy Baghdadi
|1
|0.05
|Лонвейк Найджел
|1
|0.05
|Tijjani Noslin
|1
|0.05
|Дуарте Дерой
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|5
|0
|Бюттнер Александер
|4
|0
|Адевойе Шоун
|2
|1
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Анита Вурнон
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|3
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Флемминг Зиан
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Пинту Иву
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Тирпан Микаэль
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Ринстра Бен
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
4
44%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
13%
4
16%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
6
38%
5
20%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
1
6%
6
24%
76-90
Забито
13
11
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Пропущено
14
23
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
29%
2
9%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
3
21%
5
22%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
1
7%
4
17%
76-90
Забито
21
20
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
10%
4
20%
1-15
5
24%
4
20%
16-30
6
29%
2
10%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
5
24%
4
20%
76-90
Пропущено
30
48
15 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
6
20%
6
13%
1-15
3
10%
10
21%
16-30
6
20%
5
10%
31-45
9
30%
10
21%
46-60
4
13%
7
15%
61-75
2
7%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4
Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|20
|15
|3
|2
|61 - 5
|48
|2.
|ПСВ
|20
|15
|1
|4
|48 - 26
|46
|3.
|Фейеноорд
|20
|13
|3
|4
|46 - 19
|42
|4.
|Твенте
|20
|11
|5
|4
|31 - 22
|38
|5.
|АЗ Алкмаар
|20
|11
|3
|6
|37 - 24
|36
|6.
|Витесс
|20
|11
|3
|6
|27 - 28
|36
|7.
|Утрехт
|20
|9
|5
|6
|36 - 26
|32
|8.
|Камбюр
|20
|9
|3
|8
|33 - 40
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|20
|7
|5
|8
|25 - 30
|26
|10.
|Херенвен
|20
|7
|4
|9
|20 - 28
|25
|11.
|Ваалвейк
|20
|5
|7
|8
|23 - 31
|22
|12.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|23 - 29
|22
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|20
|6
|4
|10
|20 - 32
|22
|14.
|Хераклес
|20
|5
|5
|10
|22 - 27
|20
|15.
|Виллем II
|20
|5
|3
|12
|18 - 39
|18
|16.
|Спарта Роттердам
|20
|2
|8
|10
|16 - 31
|14
|17.
|Фортуна Ситтард
|20
|3
|4
|13
|21 - 50
|13
|18.
|ПЕК Зволле
|20
|3
|3
|14
|12 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|10
|8
|0
|2
|28 - 14
|24
|2.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|3.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|7
|1
|2
|24 - 10
|22
|5.
|Утрехт
|10
|6
|3
|1
|23 - 10
|21
|6.
|Твенте
|9
|5
|3
|1
|12 - 6
|18
|7.
|Хераклес
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|12.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|13.
|Виллем II
|10
|3
|1
|6
|7 - 16
|10
|14.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|15.
|Гронинген
|9
|1
|6
|2
|7 - 7
|9
|16.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|17.
|Фортуна Ситтард
|9
|2
|2
|5
|11 - 23
|8
|18.
|ПЕК Зволле
|10
|2
|2
|6
|6 - 11
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|10
|7
|1
|2
|16 - 12
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|Камбюр
|10
|5
|2
|3
|15 - 19
|17
|7.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|8.
|Херенвен
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|10.
|АЗ Алкмаар
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|11.
|Утрехт
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|2
|4
|4
|7 - 17
|10
|13.
|Ваалвейк
|10
|1
|6
|3
|13 - 14
|9
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|9
|0
|2
|7
|6 - 14
|2