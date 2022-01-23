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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
2:1
Конец матча

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
1:0
2' Гол
Гаари Жюрьен
2:0
19' Гол
Крамер Михил
23' Желтая карточка
Янссен Рул
45' Желтая карточка
Тирпан Микаэль
52' Желтая карточка
Адевойе Шоун
64' Желтая карточка
Крамер Михил
2:1
65' Пенальти
Сёнтьенс Матс
90' Желтая карточка
Пинту Иву
90' Желтая карточка
Ринстра Бен
90'+4

Ход матча

2'
Гаари Жюрьен
1:0
19'
Крамер Михил
(Штоккерс Финн)
2:0
23'
 
Янссен Рул
45'
 
Тирпан Микаэль
46'
 
Пинту Иву
Лонвейк Найджел
46'
 
Ферати Арианит
Самарис Андреас
52'
Адевойе Шоун
 
64'
Крамер Михил
 
65'
2:1
Сёнтьенс Матс
70'
Yassin Oukili
Крамер Михил
 
83'
 
Йоханссон Райан
Янссен Рул
83'
Бюттнер Александер
Анита Вурнон
 
83'
Ньивпорт Ларс
Ваутерс Луук
 
83'
Ван дер Венне Рихард
Азхиль Айман
 
87'
Кёйперс Рой
Одгор Йенс
 
88'
 
Tijjani Noslin
Тирпан Микаэль
90'
 
Пинту Иву
90'
 
Ринстра Бен

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
28
Бюттнер
Александер
9
Штоккерс
Финн
29
Крамер
Михил
7
Одгор
Йенс
34
Веррипс
Михаэл
25
Тирпан
Микаэль
2
Анга-Лётшер
Мартин
18
Лонвейк
Найджел
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
22
Самарис
Андреас
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
10
Сёнтьенс
Матс
8
Флемминг
Зиан
Ваалвейк
3-4-3
Фортуна Ситтард
5-3-2

История личных встреч

Ваалвейк
Фортуна Ситтард

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

18 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:2
ПД
1:1
ПД
6:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
2:3
ВД(GD
2:1
ВД(GD
2:0
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 7 0.35
Крамер Михил 7 0.35
Бюттнер Александер 2 (1) 0.1
Штоккерс Финн 1 0.05
Ван дер Венне Рихард 1 0.05
Анита Вурнон 1 0.05
Бакари Саид 1 0.05
Гаари Жюрьен 1 0.05
Мёленстен Мелле 1 0.05
Кёйперс Рой 1 0.05
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Вассен Этьенн 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.4
Флемминг Зиан 3 0.15
Ринстра Бен 2 0.1
Кокс Джордж 2 0.1
Теки Тесфальдет 1 0.05
Toshio Lake 1 0.05
Samy Baghdadi 1 0.05
Лонвейк Найджел 1 0.05
Tijjani Noslin 1 0.05
Дуарте Дерой 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 6 0
Тоуба Ахмед 5 0
Бюттнер Александер 4 0
Адевойе Шоун 2 1
Гаари Жюрьен 3 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Анита Вурнон 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 3 1
Анга-Лётшер Мартин 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Кокс Джордж 3 0
Пинту Иву 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Тирпан Микаэль 2 0
Самбу Бассала 2 0
Ринстра Бен 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
4
44%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
13%
4
16%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
2
13%
1
4%
31-45
6
38%
5
20%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
1
6%
6
24%
76-90

Забито

13
11
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Пропущено

14
23
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
29%
2
9%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
3
21%
5
22%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
1
7%
4
17%
76-90

Забито

21
20
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
10%
4
20%
1-15
5
24%
4
20%
16-30
6
29%
2
10%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
5
24%
4
20%
76-90

Пропущено

30
48
15 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
6
20%
6
13%
1-15
3
10%
10
21%
16-30
6
20%
5
10%
31-45
9
30%
10
21%
46-60
4
13%
7
15%
61-75
2
7%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4
Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 20 15 3 2 61 - 5 48
2. ПСВ 20 15 1 4 48 - 26 46
3. Фейеноорд 20 13 3 4 46 - 19 42
4. Твенте 20 11 5 4 31 - 22 38
5. АЗ Алкмаар 20 11 3 6 37 - 24 36
6. Витесс 20 11 3 6 27 - 28 36
7. Утрехт 20 9 5 6 36 - 26 32
8. Камбюр 20 9 3 8 33 - 40 30
9. НЕК Неймеген 20 7 5 8 25 - 30 26
10. Херенвен 20 7 4 9 20 - 28 25
11. Ваалвейк 20 5 7 8 23 - 31 22
12. Гронинген 20 5 7 8 23 - 29 22
13. Гоу Эхед Иглс 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Хераклес 20 5 5 10 22 - 27 20
15. Виллем II 20 5 3 12 18 - 39 18
16. Спарта Роттердам 20 2 8 10 16 - 31 14
17. Фортуна Ситтард 20 3 4 13 21 - 50 13
18. ПЕК Зволле 20 3 3 14 12 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 10 8 0 2 28 - 14 24
2. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
3. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
4. Фейеноорд 10 7 1 2 24 - 10 22
5. Утрехт 10 6 3 1 23 - 10 21
6. Твенте 9 5 3 1 12 - 6 18
7. Хераклес 11 5 3 3 16 - 13 18
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
11. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
12. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
13. Виллем II 10 3 1 6 7 - 16 10
14. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
15. Гронинген 9 1 6 2 7 - 7 9
16. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
17. Фортуна Ситтард 9 2 2 5 11 - 23 8
18. ПЕК Зволле 10 2 2 6 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. Камбюр 10 5 2 3 15 - 19 17
7. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
8. Херенвен 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
10. АЗ Алкмаар 10 4 1 5 13 - 14 13
11. Утрехт 10 3 2 5 13 - 16 11
12. Гоу Эхед Иглс 10 2 4 4 7 - 17 10
13. Ваалвейк 10 1 6 3 13 - 14 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 9 1 3 5 7 - 14 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 9 0 2 7 6 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ваалвейк 2:1 Фортуна Ситтард онлайн


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