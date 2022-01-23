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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серкль Брюгге
3:1
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
1:0
6' Пенальти
Хотич Дино
14' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
29' Желтая карточка
Жан-Люк Домпе
2:0
41' Гол
Попович Борис
42' Желтая карточка
Сек Ибраима
45' Желтая карточка
Мьянге Сенна
50' Желтая карточка
Матондо Рабби
57' Желтая карточка
Деман Оливье
75' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
2:1
89' Гол
Воссен Йелле
3:1
90' Гол
Денкей Кевин
90'+6
1
Дидийон
Томас
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
18
Мьянге
Сенна
22
Лопес
Леонардо
10
Хотич
Дино
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
11
Матондо
Рабби
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
76
Дерейк
Тимоти
33
Хамфриз
Кэмерон
27
Де
Бок
Лоренс
21
Сек
Ибраима
9
Воссен
Йелле
15
Бойя
Франк
23
Фадера
Алию
93
Гано
Зиньо
17
Жан-Люк
Домпе
Серкль Брюгге
4-3-3
Зульте-Варегем
4-3-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Зульте-Варегем

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

32 матча

31.3%
18.8%
49.9%
10 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
2:4
ТМК
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:3
ТМК
2:2
ПДА
2:0
ТМК
3:2
ПДА
6:0
ТМК
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
6:2
ПДАТЗПВЛЕПО
3:3
ПДА
3:2
ПДА
3:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
КБ
3:2
КБ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ТМС
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хотич Дино 5 (3) 0.22
Матондо Рабби 5 0.22
Миллан Алехандро 3 (2) 0.13
Деман Оливье 3 0.13
Уткус Эдгарас 3 0.13
Сомерс Тибо 3 0.13
Рубио Вальдо 2 0.09
Даланн Йеспер 2 0.09
Попович Борис 2 0.09
David Sousa 1 0.04
Витиньо Виктор II 1 0.04
Мьянге Сенна 1 0.04
Лопес Леонардо 1 0.04
Ванхутт Шарль 1 0.04
Денкей Кевин 1 0.04
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 13 (2) 0.59
Гано Зиньо 11 0.5
Жан-Люк Домпе 2 0.09
Кутеса Дерек 2 0.09
Сиссако Абдулайе 2 0.09
Dion De Neve 1 0.05
Плетинкс Эвауд 1 0.05
Де Бок Лоренс 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 9 0
Уткус Эдгарас 7 0
Деман Оливье 6 0
Даланн Йеспер 5 0
Матондо Рабби 3 1
Хотич Дино 3 0
Декостере Роббе 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Мьянге Сенна 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Попович Борис 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Денкей Кевин 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 4 1
Бойя Франк 4 1
Де Бок Лоренс 5 0
Юбер Давид 4 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Сиранни Алессандро 3 0
Думбия Идрисса 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Сек Ибраима 2 0
Дерейк Тимоти 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
6
38%
76-90

Пропущено

15
20
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
33%
5
25%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
27%
3
15%
76-90

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
6
32%
7
41%
76-90

Пропущено

13
27
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
4
31%
7
26%
46-60
4
31%
8
30%
30%
61-75
3
23%
4
15%
76-90

Забито

34
33
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
4
12%
4
12%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
2
6%
5
15%
46-60
7
21%
5
15%
61-75
10
29%
29%
13
39%
76-90

Пропущено

28
47
11 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
5
18%
6
13%
1-15
3
11%
4
9%
16-30
3
11%
8
17%
31-45
6
21%
10
21%
46-60
4
14%
12
26%
61-75
7
25%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 23 17 2 4 58 - 21 53
2. Брюгге 23 12 8 3 45 - 30 44
3. Антверпен 22 13 4 5 42 - 25 43
4. Андерлехт 23 11 9 3 52 - 27 42
5. Шарлеруа 23 10 6 7 38 - 32 36
6. Гент 23 10 6 7 35 - 24 36
7. Мехелен 22 10 3 9 37 - 38 33
8. Кортрейк 22 8 9 5 29 - 25 33
9. Генк 23 9 5 9 45 - 36 32
10. Серкль Брюгге 23 9 4 10 34 - 29 31
11. Сент-Трейден 23 8 3 12 25 - 34 27
12. Эйпен 23 7 5 11 31 - 39 26
13. АХ Лёвен 22 6 8 8 30 - 37 26
14. Стандард 22 6 7 9 25 - 37 25
15. Зульте-Варегем 22 6 5 11 32 - 48 23
16. Остенде 22 7 2 13 24 - 45 23
17. Серен Юнайтед 23 6 1 16 24 - 51 19
18. Беерсхот-Вильрейк 22 3 3 16 19 - 47 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 12 8 1 3 25 - 12 25
2. Антверпен 11 7 2 2 24 - 12 23
3. Гент 11 7 2 2 24 - 13 23
4. Мехелен 12 7 2 3 23 - 16 23
5. Брюгге 11 6 5 0 24 - 12 23
6. Андерлехт 11 5 5 1 26 - 15 20
7. Генк 11 5 3 3 24 - 16 18
8. Кортрейк 10 4 4 2 13 - 11 16
9. АХ Лёвен 11 4 3 4 14 - 17 15
10. Шарлеруа 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Серкль Брюгге 12 4 2 6 15 - 15 14
12. Сент-Трейден 12 4 2 6 17 - 19 14
13. Остенде 12 4 1 7 14 - 29 13
14. Серен Юнайтед 11 4 1 6 13 - 22 13
15. Эйпен 11 3 3 5 13 - 19 12
16. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
17. Стандард 11 2 4 5 11 - 18 10
18. Беерсхот-Вильрейк 12 3 0 9 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 11 9 1 1 33 - 9 28
2. Андерлехт 12 6 4 2 26 - 12 22
3. Брюгге 12 6 3 3 21 - 18 21
4. Шарлеруа 12 6 3 3 25 - 20 21
5. Антверпен 11 6 2 3 18 - 13 20
6. Серкль Брюгге 11 5 2 4 19 - 14 17
7. Кортрейк 12 4 5 3 16 - 14 17
8. Стандард 11 4 3 4 14 - 19 15
9. Эйпен 12 4 2 6 18 - 20 14
10. Генк 12 4 2 6 21 - 20 14
11. Сент-Трейден 11 4 1 6 8 - 15 13
12. Гент 12 3 4 5 11 - 11 13
13. Зульте-Варегем 11 3 3 5 15 - 21 12
14. АХ Лёвен 11 2 5 4 16 - 20 11
15. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
16. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
17. Серен Юнайтед 12 2 0 10 11 - 29 6
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 3 7 11 - 25 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Мьянге Сенна получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Сек Ибраима получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Boris Popovic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Жан-Люк Домпе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Сиранни Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Хотич Дино из команды Серкль Брюгге забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серкль Брюгге 3:1 Зульте-Варегем онлайн


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