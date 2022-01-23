Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
1:0
6' ПенальтиХотич Дино
14' Желтая карточкаСиранни Алессандро
29' Желтая карточкаЖан-Люк Домпе
2:0
41' ГолПопович Борис
42' Желтая карточкаСек Ибраима
45' Желтая карточкаМьянге Сенна
50' Желтая карточкаМатондо Рабби
57' Желтая карточкаДеман Оливье
75' Желтая карточкаДерейк Тимоти
2:1
89' ГолВоссен Йелле
3:1
90' ГолДенкей Кевин
Ход матча
6'
1:0
29'
41'
2:0
42'
45'
50'
57'
75'
89'
2:1
90'
3:1
18
Мьянге
Сенна
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
21
Сек
Ибраима
15
Бойя
Франк
23
Фадера
Алию
93
Гано
Зиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
23 Фадера АлиюНападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кутеса ДерекНападающий
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Серкль Брюгге
Зульте-Варегем
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
32 матча
31.3%
18.8%
49.9%
10 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
37.5%
18.8%
43.7%
12 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хотич Дино
|5 (3)
|0.22
|Матондо Рабби
|5
|0.22
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.13
|Деман Оливье
|3
|0.13
|Уткус Эдгарас
|3
|0.13
|Сомерс Тибо
|3
|0.13
|Рубио Вальдо
|2
|0.09
|Даланн Йеспер
|2
|0.09
|Попович Борис
|2
|0.09
|David Sousa
|1
|0.04
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|Мьянге Сенна
|1
|0.04
|Лопес Леонардо
|1
|0.04
|Ванхутт Шарль
|1
|0.04
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|13 (2)
|0.59
|Гано Зиньо
|11
|0.5
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.09
|Кутеса Дерек
|2
|0.09
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.09
|Dion De Neve
|1
|0.05
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.05
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Деман Оливье
|6
|0
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Матондо Рабби
|3
|1
|Хотич Дино
|3
|0
|Декостере Роббе
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Мьянге Сенна
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Бойя Франк
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|Юбер Давид
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Сиранни Алессандро
|3
|0
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сек Ибраима
|2
|0
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
4
27%
1
6%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
6
38%
76-90
Пропущено
15
20
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
5
33%
5
25%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
27%
3
15%
76-90
Забито
19
17
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
6
32%
7
41%
76-90
Пропущено
13
27
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 19
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
4
31%
7
26%
46-60
4
31%
8
30%
30%
61-75
3
23%
4
15%
76-90
Забито
34
33
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
4
12%
4
12%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
2
6%
5
15%
46-60
7
21%
5
15%
61-75
10
29%
29%
13
39%
76-90
Пропущено
28
47
11 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 29
9 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
5
18%
6
13%
1-15
3
11%
4
9%
16-30
3
11%
8
17%
31-45
6
21%
10
21%
46-60
4
14%
12
26%
61-75
7
25%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Серкль Брюгге - Брюгге 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 3:2
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2
Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|23
|17
|2
|4
|58 - 21
|53
|2.
|Брюгге
|23
|12
|8
|3
|45 - 30
|44
|3.
|Антверпен
|22
|13
|4
|5
|42 - 25
|43
|4.
|Андерлехт
|23
|11
|9
|3
|52 - 27
|42
|5.
|Шарлеруа
|23
|10
|6
|7
|38 - 32
|36
|6.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|35 - 24
|36
|7.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|8.
|Кортрейк
|22
|8
|9
|5
|29 - 25
|33
|9.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|10.
|Серкль Брюгге
|23
|9
|4
|10
|34 - 29
|31
|11.
|Сент-Трейден
|23
|8
|3
|12
|25 - 34
|27
|12.
|Эйпен
|23
|7
|5
|11
|31 - 39
|26
|13.
|АХ Лёвен
|22
|6
|8
|8
|30 - 37
|26
|14.
|Стандард
|22
|6
|7
|9
|25 - 37
|25
|15.
|Зульте-Варегем
|22
|6
|5
|11
|32 - 48
|23
|16.
|Остенде
|22
|7
|2
|13
|24 - 45
|23
|17.
|Серен Юнайтед
|23
|6
|1
|16
|24 - 51
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|22
|3
|3
|16
|19 - 47
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|3.
|Гент
|11
|7
|2
|2
|24 - 13
|23
|4.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|5.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|6.
|Андерлехт
|11
|5
|5
|1
|26 - 15
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|9.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|10.
|Шарлеруа
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Серкль Брюгге
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|12.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|13.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|14.
|Серен Юнайтед
|11
|4
|1
|6
|13 - 22
|13
|15.
|Эйпен
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|16.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|4.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Серкль Брюгге
|11
|5
|2
|4
|19 - 14
|17
|7.
|Кортрейк
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Стандард
|11
|4
|3
|4
|14 - 19
|15
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|11
|4
|1
|6
|8 - 15
|13
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|АХ Лёвен
|11
|2
|5
|4
|16 - 20
|11
|15.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|16.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3