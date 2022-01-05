Англия: Кубок лиги 2021-2022
2:0
Перерыв
Стадион: Стэмфорд Бридж
1:0
5' ГолХаверц Кай
2:0
34' Гол в свои воротаДэвис Бен
Ход матча
5'
1:0
34'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
31 Владение мячом, % 69
31
Сарр
Маланг
17
Ньигес
Сауль
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
33
Дэвис
Бен
29
Скипп
Оливер
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Холл ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
-
18 Баркли РоссНападающий
-
68 Вейл ХарвиНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
Главный тренер: Конте Антонио
История личных встреч
Челси
Тоттенхэм
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
38 матчей
44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
18 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|2
|0.5
|Вернер Тимо
|1
|0.25
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.25
|Алонсо Маркос
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Моура
|2
|0.5
|Бергвейн Стевен
|1
|0.25
|Кейн Гарри
|1
|0.25
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.25
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|Алли Деле
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
|Вейл Харви
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сон Хынмин
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Челси 2:0 Тоттенхэм
Исход игры
Челси
79.7% (153)
Ничья
10.4% (20)
Тоттенхэм
9.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
74.81% (98)
Меньше
25.19% (33)
Обе команды забьют
Да
80.15% (105)
Нет
19.85% (26)
Популярный счёт
2:1 Челси
43.8% (84)
1:0 Челси
8.9% (17)
1:1 Ничья
4.2% (8)
2:2 Ничья
3.6% (7)
2:0 Челси
2.6% (5)
3:2 Челси
1.6% (3)
3:1 Челси
1.6% (3)
0:1 Тоттенхэм
1% (2)
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