Хаверц имеет повреждение. Похоже, что досталось ему по виску в одном из игровых эпизодом, и на всякий случай начал переодеваться Тимо Вернер.

Снова вернули мяч под свой контроль футболисты "Челси", принявшись распасовывать его поперёк поля, ожидая скорого свистка на перерыв.

Полностью "Челси" в первом тайме переиграл "Тоттенхэм", и счёт горящий на табло можно назвать логичным. Антонио Конте в раздевалке должен будет что-то придумать, чтобы спасти шансы "шпор" на выход в финал турнира.

Первый тайм окончен! "Челси" уверенно разбирается с "Тоттенхэмом" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Отдыхаем...

41' ОПАСНО! В контратаке Зиеш с правого фланга навесной подачей нашёл в штрафной площади соперника Лукаку, который головой пробивал в дальний угол, но мяч пролетел чуть-чуть мимо цели.

40' Провели атаку правым флангом гости, откуда следовала подача на дальний край штрафной площади, но высоковато мяч летел, из-за чего прицельный удар по воротам Кепы не получился со "второго этажа".

39' Снова после забитого гола "Челси" сразу же отошёл на свою половину поля, ожидая, что же гости будут им предлагать.

38' С другой стороны, если "шпоры" будут рисковать и идти в атаку, то могут нарваться на контратаку, и тогда ответный матч точно превратится в пустую формальность.

37' Очень интересно, как будет вести себя "Тоттенхэм" в остатке матча. Перед ответным матчем с "Челси" иметь гандикап в -2 гола чревато практически отсутствием шансов на выход в финал турнира.

36' Фактически два автогола уже забили игроки "Тоттенхэма" в этом матче, хотя первый гол всё ещё записан на счёт Хаверца.

35' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Автогол имени Танганги и Дэвиса!

Подача штрафного удара последовала в район линии вратарской площади, откуда Танганга с лёту ногой попытался выбить мяч, но попал в Дэвиса, от которого игровой снаряд срикошетил в ворота.

34' Лукаку заработал штрафной удар для "Челси" на правом фланге атаки в единоборстве с Санчесом.

33' На правом фланге угловой разыграли хозяева поля, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но на выходе уверенно мяч забрал Льорис.

32' Угловой с левого фланга подали "синие", и мяч дошёл до дальнего край вратарской площади, откуда Рюдигер пробивал, но ногу выставил Танганга, который отбил мяч за пределы поля.

31' Дружно запели болельщики "Челси" на трибунах. Отличная атмосфера в этот вечер на "Стэмфорд Бридж".

30' Активно начал уже жестикулировать у кромки поля Антонио Конте, стараясь таким образом изменить рисунок матча.

29' Жоржиньо с правого фланга по диагонали подавал в штрафную площадку в направлении Лукаку, но уверенно на выходе сработал Льорис, который кулаками отбил мяч в поле.

28' "Челси" продолжает достаточно аккуратно строить свои атаки после забитого гола, не демонстрируя в этом деле особой агрессии.

26' Отметим, что болельщики "Челси" не освистывают Лукаку после скандального интервью бельгийца издания Sky Italia, из-за которого Ромелу даже был на некоторое время исключён из команды Томасом Тухелем. Но извинился форвард, и его продолжают любить на "Стэмфорд Бридж".

25' Свой первый угловой на правом фланге атаки сумели заработать "шпоры", стараниями Сона. Сам кореец выполнял навес на ближнюю штангу, но защитникам "Челси" удалось отбиться.

24' С серьёзным лицом у кромки поля за игрой наблюдает Антонио Конте. Явно он недоволен тем, как складывается игра, но команде очень сложно противостоять такому "Челси", который играет с огоньком.

23' В ответной атаке "Челси" Сауль подыграл себе рукой. Недоволен испанец свистком арбитра, пытаясь доказать, что он играл плечом, а не рукой.

22' Правым флангом в атаку шли гости, и передача в штрафную площадку следовала на Кейна, но слишком сильно получилось, и мяч прикатился к ногам Кепы.

21' Заброс на левый фланг атаки прошёл на Алонсо, который в касание пытался головой сбросить мяч в штрафную площадку на Хаверца, но пас всё же до адресата не дошёл.

20' 6:0 - такова статистика по ударам по воротам к середине первого тайма. В створ ворот хозяева попадали дважды, и оба раза это делал Хаверц.

19' Продолжают "синие" палить по воротам соперника. Зиеш на этот раз выстреливал, метя в левый верхний угол, но мяч полетел примерно на пару метров выше цели.

18' Ничего конструктивного не получается у футболистов "Тоттенхэма", которые очень быстро теряются мяч при попытке перейти на чужую половину поля.

17' Отбились "шпоры" после подачи корнера, после чего опять смогли блокировать попытку дальнего удара с подбора.

16' Маунт снова попытался пробить по воротам соперника с дальней дистанции, но снова попал в защитника, от которого на этот раз мяч срикошетил на угловой.

15' На завтра был запланирован матч между "Арсеналом" и "Ливерпулем" в Лондоне, но сегодня было принято решение о его переносе на две недели по причине вспышки коронавируса в стане мерсисайдцев.

14' Отмечу, что на стадии полуфинала Кубка английской лиги матчи будут проходить в формате "дома и в гостях", так что сегодня первый финалист турнира не определится.

13' Хаверц подкараулил отскок мяча на левом краю чужой штрафной площади, но после этого нанёс поспешный удар в ближний нижний угол, который получился несильным, и Льорис со второй попытки мяч накрыл.

12' Принялись катать мяч поперёк поля в центральной зоне "синие". Игроки "Тоттенхэма" идут в прессинг, но несколько неохотно это делают всё-таки.

11' Моура нарушил правила против Сарра на чужой половине поля. Защитник "Челси" после этого попытался спровоцировать соперника, но Лукас никак не отреагировал.

10' Первый офсайд в матче зафиксирован у "Тоттенхэма". Команда Антонио Конте старается перестроится в эти минуты на игру первым номером.

9' Всё хорошо с пострадавшими парнями, и игра продолжается в обычном режиме. "Челси" после быстрого гола сбавил в агрессии, и большими силами расположился на своей половине поля.

8' Стоит отметить, что взятие ворот должно быть переписано на автогол Санчеса. Мне показалось, что после удара Хаверца мяч шёл в штангу, но подставил ногу защитник "Тоттенхэма", от которой мяч и влетел в ворота.

7' Получил повреждение в голевом моменте Хаверц, да и Льорис пострадал, поэтому своё мастерство вынуждены продемонстрировать медики.

6' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кай Хаверц!!!

Алонсо на левом фланге атаки отобрал мяч, после чего выдал тонкий пас в штрафную площадку на Хаверца, который продрался во вратарскую площадь, откуда затолкал мяч в сетку ворот.

5' С хорошим настроем на матч вышла команда Томаса Тухеля, которая явно настроена выйти в финал Кубка лиги.

4' Маунт с дальней дистанции решил пробить по воротам с левой ноги, но попал в одного из соперников, после чего в борьбе за подбор нарушили правила хозяева поля.

3' Штрафной удар на правом краю атаки заработали "синие", и со стандарта следовала диагональная подача в штрафную площадку, но до мяча никто из игроков "Челси" не добрался.

2' Лукаку в первой атаке ворвался на правый край штрафной площади, но решил не бить по воротам, а отдавал в центр на Хаверца, но получилось в противоход партнёру по команде.