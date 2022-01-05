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  4. Кубок лиги 2021-2022

Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Челси
2:0
Перерыв

Стадион:
Тоттенхэм
0'
1:0
5' Гол
Хаверц Кай
2:0
34' Гол в свои ворота
Дэвис Бен

Ход матча

5'
Хаверц Кай
(Алонсо Маркос)
1:0
34'
Дэвис Бен
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 192
Челси 79.7% (153)
X 10.4% (20)
Тоттенхэм 9.9% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Тоттенхэм
1.94
4.80
46.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
2
Рюдигер
Антонио
31
Сарр
Маланг
3
Алонсо
Маркос
17
Ньигес
Сауль
5
Жоржиньо
II
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
9
Лукаку
Ромелу
1
Льорис
Уго
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
29
Скипп
Оливер
2
Доэрти
Мэтт
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
Челси
4-2-3-1
Тоттенхэм
3-4-3

История личных встреч

Челси
Тоттенхэм

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

38 матчей

44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
18 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 2 0.5
Вернер Тимо 1 0.25
Жоржиньо II 1 (1) 0.25
Алонсо Маркос 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Моура 2 0.5
Бергвейн Стевен 1 0.25
Кейн Гарри 1 0.25
Н'Домбеле Тангай 1 0.25
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Алли Деле 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 1 0
Сарр Маланг 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Вейл Харви 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сон Хынмин 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
1/8 финала
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1/4 финала
0 Брентфорд
2 Челси
2 Тоттенхэм
1 Вест Хэм
5 Арсенал
1 Сандерленд
8 Ливерпуль
7 Лестер
1/2 финала
0 Челси
0 Тоттенхэм
0 Арсенал
0 Ливерпуль
Финал
?
?
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Челси" уверенно разбирается с "Тоттенхэмом" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Отдыхаем...
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Полностью "Челси" в первом тайме переиграл "Тоттенхэм", и счёт горящий на табло можно назвать логичным. Антонио Конте в раздевалке должен будет что-то придумать, чтобы спасти шансы "шпор" на выход в финал турнира.
  • 43'
    Снова вернули мяч под свой контроль футболисты "Челси", принявшись распасовывать его поперёк поля, ожидая скорого свистка на перерыв.
  • Травма, повреждение
    42'
    Хаверц имеет повреждение. Похоже, что досталось ему по виску в одном из игровых эпизодом, и на всякий случай начал переодеваться Тимо Вернер.
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! В контратаке Зиеш с правого фланга навесной подачей нашёл в штрафной площади соперника Лукаку, который головой пробивал в дальний угол, но мяч пролетел чуть-чуть мимо цели.
  • 40'
    Провели атаку правым флангом гости, откуда следовала подача на дальний край штрафной площади, но высоковато мяч летел, из-за чего прицельный удар по воротам Кепы не получился со "второго этажа".
  • 39'
    Снова после забитого гола "Челси" сразу же отошёл на свою половину поля, ожидая, что же гости будут им предлагать.
  • 38'
    С другой стороны, если "шпоры" будут рисковать и идти в атаку, то могут нарваться на контратаку, и тогда ответный матч точно превратится в пустую формальность.
  • 37'
    Очень интересно, как будет вести себя "Тоттенхэм" в остатке матча. Перед ответным матчем с "Челси" иметь гандикап в -2 гола чревато практически отсутствием шансов на выход в финал турнира.
  • 36'
    Фактически два автогола уже забили игроки "Тоттенхэма" в этом матче, хотя первый гол всё ещё записан на счёт Хаверца.
  • Гол в свои ворота
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Автогол имени Танганги и Дэвиса!
    Подача штрафного удара последовала в район линии вратарской площади, откуда Танганга с лёту ногой попытался выбить мяч, но попал в Дэвиса, от которого игровой снаряд срикошетил в ворота.
  • Фол, нарушение
    34'
    Лукаку заработал штрафной удар для "Челси" на правом фланге атаки в единоборстве с Санчесом.
  • Угловой
    33'
    На правом фланге угловой разыграли хозяева поля, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но на выходе уверенно мяч забрал Льорис.
  • Опасный момент
    32'
    Угловой с левого фланга подали "синие", и мяч дошёл до дальнего край вратарской площади, откуда Рюдигер пробивал, но ногу выставил Танганга, который отбил мяч за пределы поля.
  • 31'
    Дружно запели болельщики "Челси" на трибунах. Отличная атмосфера в этот вечер на "Стэмфорд Бридж".
  • 30'
    Активно начал уже жестикулировать у кромки поля Антонио Конте, стараясь таким образом изменить рисунок матча.
  • 29'
    Жоржиньо с правого фланга по диагонали подавал в штрафную площадку в направлении Лукаку, но уверенно на выходе сработал Льорис, который кулаками отбил мяч в поле.
  • 28'
    "Челси" продолжает достаточно аккуратно строить свои атаки после забитого гола, не демонстрируя в этом деле особой агрессии.
  • 26'
    Отметим, что болельщики "Челси" не освистывают Лукаку после скандального интервью бельгийца издания Sky Italia, из-за которого Ромелу даже был на некоторое время исключён из команды Томасом Тухелем. Но извинился форвард, и его продолжают любить на "Стэмфорд Бридж".
  • Угловой
    25'
    Свой первый угловой на правом фланге атаки сумели заработать "шпоры", стараниями Сона. Сам кореец выполнял навес на ближнюю штангу, но защитникам "Челси" удалось отбиться.
  • 24'
    С серьёзным лицом у кромки поля за игрой наблюдает Антонио Конте. Явно он недоволен тем, как складывается игра, но команде очень сложно противостоять такому "Челси", который играет с огоньком.
  • Фол, нарушение
    23'
    В ответной атаке "Челси" Сауль подыграл себе рукой. Недоволен испанец свистком арбитра, пытаясь доказать, что он играл плечом, а не рукой.
  • 22'
    Правым флангом в атаку шли гости, и передача в штрафную площадку следовала на Кейна, но слишком сильно получилось, и мяч прикатился к ногам Кепы.
  • 21'
    Заброс на левый фланг атаки прошёл на Алонсо, который в касание пытался головой сбросить мяч в штрафную площадку на Хаверца, но пас всё же до адресата не дошёл.
  • 20'
    6:0 - такова статистика по ударам по воротам к середине первого тайма. В створ ворот хозяева попадали дважды, и оба раза это делал Хаверц.
  • Опасный момент
    19'
    Продолжают "синие" палить по воротам соперника. Зиеш на этот раз выстреливал, метя в левый верхний угол, но мяч полетел примерно на пару метров выше цели.
  • 18'
    Ничего конструктивного не получается у футболистов "Тоттенхэма", которые очень быстро теряются мяч при попытке перейти на чужую половину поля.
  • 17'
    Отбились "шпоры" после подачи корнера, после чего опять смогли блокировать попытку дальнего удара с подбора.
  • Угловой
    16'
    Маунт снова попытался пробить по воротам соперника с дальней дистанции, но снова попал в защитника, от которого на этот раз мяч срикошетил на угловой.
  • Анонс
    15'
    На завтра был запланирован матч между "Арсеналом" и "Ливерпулем" в Лондоне, но сегодня было принято решение о его переносе на две недели по причине вспышки коронавируса в стане мерсисайдцев.
  • 14'
    Отмечу, что на стадии полуфинала Кубка английской лиги матчи будут проходить в формате "дома и в гостях", так что сегодня первый финалист турнира не определится.
  • Опасный момент
    13'
    Хаверц подкараулил отскок мяча на левом краю чужой штрафной площади, но после этого нанёс поспешный удар в ближний нижний угол, который получился несильным, и Льорис со второй попытки мяч накрыл.
  • 12'
    Принялись катать мяч поперёк поля в центральной зоне "синие". Игроки "Тоттенхэма" идут в прессинг, но несколько неохотно это делают всё-таки.
  • Фол, нарушение
    11'
    Моура нарушил правила против Сарра на чужой половине поля. Защитник "Челси" после этого попытался спровоцировать соперника, но Лукас никак не отреагировал.
  • Офсайд
    10'
    Первый офсайд в матче зафиксирован у "Тоттенхэма". Команда Антонио Конте старается перестроится в эти минуты на игру первым номером.
  • 9'
    Всё хорошо с пострадавшими парнями, и игра продолжается в обычном режиме. "Челси" после быстрого гола сбавил в агрессии, и большими силами расположился на своей половине поля.
  • Видеоповтор
    8'
    Стоит отметить, что взятие ворот должно быть переписано на автогол Санчеса. Мне показалось, что после удара Хаверца мяч шёл в штангу, но подставил ногу защитник "Тоттенхэма", от которой мяч и влетел в ворота.
  • Травма, повреждение
    7'
    Получил повреждение в голевом моменте Хаверц, да и Льорис пострадал, поэтому своё мастерство вынуждены продемонстрировать медики.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кай Хаверц!!!
    Алонсо на левом фланге атаки отобрал мяч, после чего выдал тонкий пас в штрафную площадку на Хаверца, который продрался во вратарскую площадь, откуда затолкал мяч в сетку ворот.
  • 5'
    С хорошим настроем на матч вышла команда Томаса Тухеля, которая явно настроена выйти в финал Кубка лиги.
  • Фол, нарушение
    4'
    Маунт с дальней дистанции решил пробить по воротам с левой ноги, но попал в одного из соперников, после чего в борьбе за подбор нарушили правила хозяева поля.
  • Фол, нарушение
    3'
    Штрафной удар на правом краю атаки заработали "синие", и со стандарта следовала диагональная подача в штрафную площадку, но до мяча никто из игроков "Челси" не добрался.
  • 2'
    Лукаку в первой атаке ворвался на правый край штрафной площади, но решил не бить по воротам, а отдавал в центр на Хаверца, но получилось в противоход партнёру по команде.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! "Шпоры" первыми разыграли мяч с центра поля.
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Дэвис Бен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Хаверц Кай бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 2:0 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Челси 2:0 Тоттенхэм

Исход игры
Челси
79.7% (153)
Ничья
10.4% (20)
Тоттенхэм
9.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
74.81% (98)
Меньше
25.19% (33)
Обе команды забьют
Да
80.15% (105)
Нет
19.85% (26)
Популярный счёт
2:1 Челси
43.8% (84)
1:0 Челси
8.9% (17)
1:1 Ничья
4.2% (8)
2:2 Ничья
3.6% (7)
2:0 Челси
2.6% (5)
3:2 Челси
1.6% (3)
3:1 Челси
1.6% (3)
0:1 Тоттенхэм
1% (2)
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Челси
Тоттенхэм

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