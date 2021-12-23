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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
Прогнозы 61
Челси 82% (50)
X 14.8% (9)
Тоттенхэм 3.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Тоттенхэм
2.12
3.58
3.76
Все Коэффициенты

История личных встреч

Челси
Тоттенхэм

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
17.4%
13%
16 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

38 матчей

44.7%
28.9%
26.4%
17 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
18 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 1 0.33
Хаверц Кай 1 0.33
Жоржиньо II 1 (1) 0.33
Зиеш Хаким 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Моура 2 0.67
Бергвейн Стевен 1 0.33
Кейн Гарри 1 0.33
Н'Домбеле Тангай 1 0.33
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Алли Деле 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 1 0
Сарр Маланг 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Вейл Харви 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сон Хынмин 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2
Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1
Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
1/8 финала
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1/4 финала
0 Брентфорд
2 Челси
2 Тоттенхэм
1 Вест Хэм
5 Арсенал
1 Сандерленд
8 Ливерпуль
7 Лестер
1/2 финала
0 Челси
0 Тоттенхэм
0 Арсенал
0 Ливерпуль
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 января 2022, осталось 2 дня 15 часов 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Челси 82% (50)
    X 14.8% (9)
    Тоттенхэм 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.12
    3.58
    3.76
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм

    Исход игры
    Челси
    82% (50)
    Ничья
    14.8% (9)
    Тоттенхэм
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (48)
    Меньше
    20% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (51)
    Нет
    15% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    65.6% (40)
    1:0 Челси
    9.8% (6)
    2:2 Ничья
    9.8% (6)
    1:1 Ничья
    4.9% (3)
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    Челси
    Тоттенхэм

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