Первый матч на стадионе "Стэмфорд Бридж" неделю назад, напомню, закончился победой "Челси" со счётом 2:0.

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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция ответного матча полуфинала Кубка английской лиги, в которой "Тоттенхэм" сыграет дома с "Челси".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!