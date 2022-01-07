Англия: Кубок лиги 2021-2022
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
История личных встреч
Тоттенхэм
Челси
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
39 матчей
25.6%
28.2%
46.2%
10 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Моура
|2
|0.5
|Бергвейн Стевен
|1
|0.25
|Кейн Гарри
|1
|0.25
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.25
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|Алли Деле
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|2
|0.5
|Вернер Тимо
|1
|0.25
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.25
|Алонсо Маркос
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сон Хынмин
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарр Маланг
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Джеймс Рис II
|1
|0
|Вейл Харви
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1
Челси
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1
Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси
Исход игры
Тоттенхэм
12.2% (5)
Ничья
24.4% (10)
Челси
63.4% (26)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
89.47% (34)
Нет
10.53% (4)
Популярный счёт
1:2 Челси
46.3% (19)
1:1 Ничья
17.1% (7)
2:2 Ничья
7.3% (3)
0:1 Челси
7.3% (3)
2:1 Тоттенхэм
7.3% (3)
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