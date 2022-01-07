  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2021-2022

Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Тоттенхэм
Челси

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
53.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

39 матчей

25.6%
28.2%
46.2%
10 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

25.6%
33.3%
41.1%
10 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

КЛ
2:0
ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Моура 2 0.5
Бергвейн Стевен 1 0.25
Кейн Гарри 1 0.25
Н'Домбеле Тангай 1 0.25
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Алли Деле 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 2 0.5
Вернер Тимо 1 0.25
Жоржиньо II 1 (1) 0.25
Алонсо Маркос 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сон Хынмин 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарр Маланг 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Джеймс Рис II 1 0
Вейл Харви 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1
Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1
Челси
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1
Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0
1/8 финала
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1/4 финала
0 Брентфорд
2 Челси
2 Тоттенхэм
1 Вест Хэм
5 Арсенал
1 Сандерленд
8 Ливерпуль
7 Лестер
1/2 финала
2 Челси
0 Тоттенхэм
0 Арсенал
0 Ливерпуль
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 января 2022, осталось 2 дня 18 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Тоттенхэм 12.2% (5)
    X 24.4% (10)
    Челси 63.4% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Челси
    2.70
    3.60
    2.87
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси

    Исход игры
    Тоттенхэм
    12.2% (5)
    Ничья
    24.4% (10)
    Челси
    63.4% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (34)
    Нет
    10.53% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    46.3% (19)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    0:1 Челси
    7.3% (3)
    2:1 Тоттенхэм
    7.3% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тоттенхэм
    Челси

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    30 000 рублей бонусы!
    1500 рублей для новых игроков!
    Фрибет для тебя!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей для ставок АПЛ


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     