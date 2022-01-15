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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
1:3
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
0:0
11' Не забитый пенальти
Чано Камилло
19' Желтая карточка
Леверб Максим
36' Желтая карточка
Гатти Федерико
1:0
45' Гол
Марсура Давиде
45' Желтая карточка
Коттали Маттео
1:1
46' Гол
Зербин Алессио
48' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
56' Желтая карточка
Дзампано Франческо
62' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
1:2
71' Гол
Зербин Алессио
72' Желтая карточка
Шиминьски Пшемыслав
84' Желтая карточка
Зербин Алессио
1:3
85' Гол
Новакович Андрия
90'+5
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
8
Марин
Мариус
18
Мастину
Джузеппе
7
Сьега
Николас
77
Марсура
Давиде
26
Мазуччи
Гаэтано
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
26
Лулич
Карло
88
Риччи
Матео
16
Гарритано
Лука
24
Зербин
Алессио
28
Чано
Камилло
27
Канотто
Луиджи
Пиза
4-3-1-2
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Пиза
Фрозиноне

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

16 матчей

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.8%
68.8%
12.4%
3 победы 11 ничьих 2 победы

История матчей

СB
3:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
К
0:1
СB
0:0
СB
0:0
ППД
2:1
ППД
0:0
ППД
1:0
ППД
1:1
ППД
2:1
ППД
1:2
СB
1:1
СB
3:1
СB
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.32
Сибилли Джузеппе 4 0.21
Коэн Йонатан 3 (1) 0.16
Туре Идрисса 3 0.16
Марсура Давиде 2 0.11
Мазуччи Гаэтано 1 0.05
Беруатто Пьетро 1 0.05
Биринделли Самуэле 1 0.05
Караччоло Антонио 1 0.05
Де Витис Алессандро 1 0.05
Мастину Джузеппе 1 0.05
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 8 0.42
Зербин Алессио 6 0.32
Гатти Федерико 3 0.16
Гарритано Лука 2 0.11
Чичерелли Эмануэле 2 0.11
Лулич Карло 2 0.11
Новакович Андрия 2 0.11
Дзампано Франческо 1 0.05
Чано Камилло 1 0.05
Риччи Матео 1 0.05
Канотто Луиджи 1 0.05
Роден Маркус 1 0.05
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.05
Трибуцци Алессио 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 5 0
Биринделли Самуэле 5 0
Марин Мариус 5 0
Беруатто Пьетро 5 0
Леверб Максим 4 0
Сибилли Джузеппе 4 0
Надь Адам 2 1
Лукка Лоренцо 2 1
Херманнссон Хьёртур 3 0
Туре Идрисса 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Мастину Джузеппе 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 7 1
Коттали Маттео 6 0
Чано Камилло 5 0
Дзампано Франческо 5 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Риччи Матео 4 0
Болока Даниэль 4 0
Зербин Алессио 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Лулич Карло 3 0
Гарритано Лука 2 0
Шиминьски Пшемыслав 2 0
Новакович Андрия 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Роден Маркус 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
33%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
25%
5
31%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
8
53%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Забито

24
31
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
7
29%
29%
1
3%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
4
17%
11
35%
31-45
5
21%
6
19%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
5
21%
6
19%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
17%
6
33%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
4
22%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1
Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2
Фрозиноне
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 19 11 5 3 27 - 15 38
2. Брешия Заявка 19 11 4 4 32 - 20 37
3. Кремонезе Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4. Беневенто Заявка 18 10 4 4 32 - 17 34
5. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
6. Монца Заявка 18 8 7 3 25 - 19 31
7. Фрозиноне Заявка 19 7 10 2 31 - 18 31
8. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
9. Асколи Заявка 19 8 5 6 26 - 26 29
10. Перуджа Заявка 18 6 9 3 19 - 16 27
11. Комо Заявка 19 6 7 6 25 - 24 25
12. Реджина Заявка 19 6 5 8 16 - 26 23
13. Тернана Заявка 19 6 5 8 29 - 31 23
14. Парма Заявка 18 5 8 5 21 - 21 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Алессандрия Заявка 18 5 2 11 19 - 29 17
17. Козенца Заявка 18 4 4 10 15 - 29 16
18. Кротоне Заявка 18 2 5 11 20 - 32 11
19. Порденоне Заявка 18 1 5 12 15 - 37 8
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Козенца Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
9. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
10. Перуджа Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
11. Комо Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
12. Брешия Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. Алессандрия Заявка 9 3 1 5 6 - 12 10
16. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
17. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 10 6 2 2 18 - 13 20
3. Пиза Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Фрозиноне Заявка 9 4 4 1 16 - 8 16
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
7. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
8. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
9. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
10. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
13. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
14. Тернана Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Коттали Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Марсура Давиде бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Гатти Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Леверб Максим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Чано Камилло пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Пиза 1:3 Фрозиноне онлайн


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