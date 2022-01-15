Италия: Серия B 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
0:0
11' Не забитый пенальтиЧано Камилло
19' Желтая карточкаЛеверб Максим
36' Желтая карточкаГатти Федерико
1:0
45' ГолМарсура Давиде
45' Желтая карточкаКоттали Маттео
1:1
46' ГолЗербин Алессио
48' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
56' Желтая карточкаДзампано Франческо
62' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
1:2
71' ГолЗербин Алессио
72' Желтая карточкаШиминьски Пшемыслав
84' Желтая карточкаЗербин Алессио
1:3
85' ГолНовакович Андрия
Ход матча
11'
0:0
19'
36'
45'
45'
46'
1:1
62'
71'
84'
85'
1:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 18
-
47 Владение мячом, % 53
15
Туре
Идрисса
26
Лулич
Карло
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чиско АндреаНападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Пиза
Фрозиноне
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
16 матчей
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.8%
68.8%
12.4%
3 победы 11 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.32
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.21
|Коэн Йонатан
|3 (1)
|0.16
|Туре Идрисса
|3
|0.16
|Марсура Давиде
|2
|0.11
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.05
|Биринделли Самуэле
|1
|0.05
|Караччоло Антонио
|1
|0.05
|Де Витис Алессандро
|1
|0.05
|Мастину Джузеппе
|1
|0.05
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|8
|0.42
|Зербин Алессио
|6
|0.32
|Гатти Федерико
|3
|0.16
|Гарритано Лука
|2
|0.11
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0.11
|Лулич Карло
|2
|0.11
|Новакович Андрия
|2
|0.11
|Дзампано Франческо
|1
|0.05
|Чано Камилло
|1
|0.05
|Риччи Матео
|1
|0.05
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|Роден Маркус
|1
|0.05
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.05
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|5
|0
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Марин Мариус
|5
|0
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Лукка Лоренцо
|2
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|0
|Туре Идрисса
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Мастину Джузеппе
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|7
|1
|Коттали Маттео
|6
|0
|Чано Камилло
|5
|0
|Дзампано Франческо
|5
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Риччи Матео
|4
|0
|Болока Даниэль
|4
|0
|Зербин Алессио
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Лулич Карло
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
4
33%
1
6%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
3
25%
5
31%
46-60
1
8%
4
25%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
25%
8
53%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
2
20%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Забито
24
31
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
7
29%
29%
1
3%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
4
17%
11
35%
31-45
5
21%
6
19%
46-60
2
8%
6
19%
61-75
5
21%
6
19%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
17%
6
33%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
4
22%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1
Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1 Пиза - Виртус Энтелла 3:2
Фрозиноне
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|27 - 15
|38
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 20
|37
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|4.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 17
|34
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|6.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|25 - 19
|31
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|7
|10
|2
|31 - 18
|31
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|9.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 26
|29
|10.
|Перуджа
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|19 - 16
|27
|11.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|25 - 24
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|16 - 26
|23
|13.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 31
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|21 - 21
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|19 - 29
|17
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 37
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|9.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|10.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 12
|10
|16.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 8
|16
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|8.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|10.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|14.
|Тернана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1