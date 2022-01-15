Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
1:0
4' ГолБуонаюто Кристиан
28' Желтая карточкаОколи Меме
32' Желтая карточкаВиньяли Лука
35' Желтая карточкаГаэтано Джанлука
48' Желтая карточкаПариджини Витторио
57' Вторая желтая карточкаВиньяли Лука
68' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
2:0
75' ГолБаэс Хайме
Ход матча
4'
28'
32'
35'
46'
57'
75'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 11
-
51 Владение мячом, % 49
55
Околи
Меме
18
Видо
Лука
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Видо ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Фрей ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зунно МаркоНападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
История личных встреч
Кремонезе
Комо
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|6
|0.32
|Фаджоли Николо
|3
|0.16
|Дзанимачча Лука
|3
|0.16
|Стриццоло Лука
|3
|0.16
|Видо Лука
|3
|0.16
|Валери Эмануэле
|3
|0.16
|Чофани Даниэль
|3 (1)
|0.16
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.11
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.05
|Вальцания Лука
|1
|0.05
|Баэс Хайме
|1
|0.05
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|5 (3)
|0.26
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.26
|Глиоцци Этторе
|4 (2)
|0.21
|Беллемо Алессандро
|4
|0.21
|Виньяли Лука
|3
|0.16
|Иовин Алессио
|1
|0.05
|Париджини Витторио
|1
|0.05
|Солини Маттео
|1
|0.05
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.05
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|Серникола Леонардо
|4
|0
|Околи Меме
|4
|0
|Валери Эмануэле
|4
|0
|Вальцания Лука
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|6
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Париджини Витторио
|5
|0
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Арригони Томмазо
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
16
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
5
31%
4
25%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
1
6%
5
31%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
3
20%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
4
36%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
29
27
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
7%
7
26%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
8
28%
2
7%
31-45
7
24%
7
26%
46-60
7
24%
2
7%
61-75
2
7%
6
22%
76-90
Пропущено
17
22
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
12%
4
18%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
4
24%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1
Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0
Комо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2
Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|27 - 15
|38
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 20
|37
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|4.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 17
|34
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|6.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|25 - 19
|31
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|7
|10
|2
|31 - 18
|31
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|9.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 26
|29
|10.
|Перуджа
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|19 - 16
|27
|11.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|25 - 24
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|16 - 26
|23
|13.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 31
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|21 - 21
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|19 - 29
|17
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 37
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|9.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|10.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 12
|10
|16.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 8
|16
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|8.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|10.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|14.
|Тернана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1