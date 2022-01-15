  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
2:0
Конец матча

Стадион:
Комо
0'
1:0
4' Гол
Буонаюто Кристиан
28' Желтая карточка
Околи Меме
32' Желтая карточка
Виньяли Лука
35' Желтая карточка
Гаэтано Джанлука
48' Желтая карточка
Париджини Витторио
57' Вторая желтая карточка
Виньяли Лука
68' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
2:0
75' Гол
Баэс Хайме
90'+4
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
19
Кастаньетти
Микеле
70
Гаэтано
Джанлука
98
Дзанимачча
Лука
94
Дели
Франческо
10
Буонаюто
Кристиан
18
Видо
Лука
1
Факкин
Давиде
28
Виньяли
Лука
24
Варньер
Марко
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
6
Иовин
Алессио
18
Х'Майдат
Исмаил
21
Арригони
Томмазо
11
Париджини
Витторио
27
Черри
Альберто
20
Ла
Гумина
Антонино
Кремонезе
4-2-3-1
Комо
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Комо

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:3
ППД
3:3
ППД
0:1
СCA
2:2
СCA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 6 0.32
Фаджоли Николо 3 0.16
Дзанимачча Лука 3 0.16
Стриццоло Лука 3 0.16
Видо Лука 3 0.16
Валери Эмануэле 3 0.16
Чофани Даниэль 3 (1) 0.16
Ди Кармине Самуэль 2 0.11
Гаэтано Джанлука 1 0.05
Вальцания Лука 1 0.05
Баэс Хайме 1 0.05
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 5 (3) 0.26
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.26
Глиоцци Этторе 4 (2) 0.21
Беллемо Алессандро 4 0.21
Виньяли Лука 3 0.16
Иовин Алессио 1 0.05
Париджини Витторио 1 0.05
Солини Маттео 1 0.05
Габриеллони Алессандро 1 0.05
Чаджиа Мутир 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Скалья Филиппо 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 7 0
Серникола Леонардо 4 0
Околи Меме 4 0
Валери Эмануэле 4 0
Вальцания Лука 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Бьянкетти Маттео 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Фаджоли Николо 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Раванелли Лука 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 6 0
Виньяли Лука 4 1
Париджини Витторио 5 0
Беллемо Алессандро 5 0
Черри Альберто 3 1
Арригони Томмазо 4 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кабаши Элвис 2 0
Иоанну Николас 2 0
Солини Маттео 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
16
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
6%
3
19%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
5
31%
4
25%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
3
20%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
4
36%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

29
27
13 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
7%
7
26%
1-15
3
10%
3
11%
16-30
8
28%
2
7%
31-45
7
24%
7
26%
46-60
7
24%
2
7%
61-75
2
7%
6
22%
76-90

Пропущено

17
22
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
2
12%
4
18%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
4
24%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1
Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0
Комо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2
Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 19 11 5 3 27 - 15 38
2. Брешия Заявка 19 11 4 4 32 - 20 37
3. Кремонезе Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4. Беневенто Заявка 18 10 4 4 32 - 17 34
5. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
6. Монца Заявка 18 8 7 3 25 - 19 31
7. Фрозиноне Заявка 19 7 10 2 31 - 18 31
8. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
9. Асколи Заявка 19 8 5 6 26 - 26 29
10. Перуджа Заявка 18 6 9 3 19 - 16 27
11. Комо Заявка 19 6 7 6 25 - 24 25
12. Реджина Заявка 19 6 5 8 16 - 26 23
13. Тернана Заявка 19 6 5 8 29 - 31 23
14. Парма Заявка 18 5 8 5 21 - 21 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Алессандрия Заявка 18 5 2 11 19 - 29 17
17. Козенца Заявка 18 4 4 10 15 - 29 16
18. Кротоне Заявка 18 2 5 11 20 - 32 11
19. Порденоне Заявка 18 1 5 12 15 - 37 8
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Козенца Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
9. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
10. Перуджа Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
11. Комо Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
12. Брешия Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. Алессандрия Заявка 9 3 1 5 6 - 12 10
16. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
17. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 10 6 2 2 18 - 13 20
3. Пиза Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Фрозиноне Заявка 9 4 4 1 16 - 8 16
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
7. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
8. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
9. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
10. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
13. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
14. Тернана Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Гаэтано Джанлука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Виньяли Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Околи Меме получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Буонаюто Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кремонезе 2:0 Комо онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 