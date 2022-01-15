Италия: Серия B 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
11' Желтая карточкаБизоли Димитри
12' Желтая карточкаБьянки Николо
0:1
16' ГолАйе Флориан
24' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
0:2
30' ГолАйе Флориан
51' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
58' Желтая карточкаПаяч Марко
69' Желтая карточкаРеджини Васко
86' Желтая карточкаХетемай Перпарим
90' Желтая карточкаТрамони Маттео
Ход матча
11'
12'
16'
0:1
30'
0:2
51'
58'
63'
69'
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 7
-
0 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
49 Владение мячом, % 51
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Эйяки ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лариби КаримНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Domenico Toscano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Реджина
Брешия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.32
|Монтальто Адриано
|4 (1)
|0.21
|Менез Жереми
|2
|0.11
|Ривас Ригоберто
|2
|0.11
|Белломо Никола
|1
|0.05
|Хетемай Перпарим
|1
|0.05
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бьянки Николо
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|5
|0.26
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.21
|Баич Риад
|3 (1)
|0.16
|Паласио Родриго
|3
|0.16
|Трамони Маттео
|3
|0.16
|Лерис Мехди
|2
|0.11
|Ягелло Филип
|2
|0.11
|Бизоли Димитри
|2
|0.11
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.11
|Кистана Андреа
|2
|0.11
|Айе Флориан
|2
|0.11
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.05
|Чансельор Джон
|1
|0.05
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|6
|1
|Кризетиг Лоренцо
|7
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|Хетемай Перпарим
|5
|0
|Бьянки Николо
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Реджини Васко
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Белломо Никола
|2
|0
|Риччи Федерико
|2
|0
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Монтальто Адриано
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паяч Марко
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Кистана Андреа
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Бизоли Димитри
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Трамони Маттео
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
4
21%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
4
44%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
50%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
20%
1
13%
76-90
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
17
32
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
3
18%
4
13%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
4
24%
5
16%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
4
24%
6
19%
61-75
1
6%
9
28%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
4
20%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
6
24%
3
15%
46-60
4
16%
4
20%
61-75
3
12%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2
Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4
Брешия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1
Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|27 - 15
|38
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 20
|37
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|4.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|32 - 17
|34
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|6.
|Монца
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|25 - 19
|31
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|7
|10
|2
|31 - 18
|31
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|9.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|26 - 26
|29
|10.
|Перуджа
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|19 - 16
|27
|11.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|25 - 24
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|16 - 26
|23
|13.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|29 - 31
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|21 - 21
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|19 - 29
|17
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 37
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|9.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|10.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 12
|10
|16.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 13
|20
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 8
|16
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|7.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|8.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|10.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|14.
|Тернана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1