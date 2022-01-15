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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
0:2
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
11' Желтая карточка
Бизоли Димитри
12' Желтая карточка
Бьянки Николо
0:1
16' Гол
Айе Флориан
24' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
0:2
30' Гол
Айе Флориан
51' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
58' Желтая карточка
Паяч Марко
69' Желтая карточка
Реджини Васко
86' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
90' Желтая карточка
Трамони Маттео
90'+5
12
Микай
Алессандро
33
Лакичевич
Иван
4
Ставропулос
Димитрис
13
Реджини
Васко
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
11
Риччи
Федерико
72
Кортиновис
Алессандро
99
Ривас
Ригоберто
16
Галабинов
Андрей
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
29
Паяч
Марко
24
Ягелло
Филип
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
37
Лерис
Мехди
20
Айе
Флориан
9
Морео
Стефано
Реджина
4-2-3-1
Брешия
4-3-3

История личных встреч

Реджина
Брешия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
4:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 6 (2) 0.32
Монтальто Адриано 4 (1) 0.21
Менез Жереми 2 0.11
Ривас Ригоберто 2 0.11
Белломо Никола 1 0.05
Хетемай Перпарим 1 0.05
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бьянки Николо 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 5 0.26
Бертаньоли Массимо 4 0.21
Баич Риад 3 (1) 0.16
Паласио Родриго 3 0.16
Трамони Маттео 3 0.16
Лерис Мехди 2 0.11
Ягелло Филип 2 0.11
Бизоли Димитри 2 0.11
Ван Де Лои Томми 2 0.11
Кистана Андреа 2 0.11
Айе Флориан 2 0.11
Паяч Марко 1 (1) 0.05
Чансельор Джон 1 0.05
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 6 1
Кризетиг Лоренцо 7 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Хетемай Перпарим 5 0
Бьянки Николо 5 0
Менез Жереми 2 1
Реджини Васко 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Белломо Никола 2 0
Риччи Федерико 2 0
Лояконо Джузеппе 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Монтальто Адриано 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паяч Марко 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Кистана Андреа 4 0
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Бизоли Димитри 2 0
Шпалек Николас 2 0
Морео Стефано 2 0
Баич Риад 2 0
Трамони Маттео 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
1
11%
2
11%
1-15
2
22%
4
21%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
4
44%
3
16%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
4
50%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
20%
1
13%
76-90

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
3
25%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

17
32
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
3
18%
4
13%
1-15
3
18%
4
13%
16-30
4
24%
5
16%
31-45
2
12%
4
13%
46-60
4
24%
6
19%
61-75
1
6%
9
28%
76-90

Пропущено

25
20
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
4
16%
4
20%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
6
24%
3
15%
46-60
4
16%
4
20%
61-75
3
12%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2
Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4
Брешия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1
Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 19 11 5 3 27 - 15 38
2. Брешия Заявка 19 11 4 4 32 - 20 37
3. Кремонезе Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
4. Беневенто Заявка 18 10 4 4 32 - 17 34
5. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
6. Монца Заявка 18 8 7 3 25 - 19 31
7. Фрозиноне Заявка 19 7 10 2 31 - 18 31
8. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
9. Асколи Заявка 19 8 5 6 26 - 26 29
10. Перуджа Заявка 18 6 9 3 19 - 16 27
11. Комо Заявка 19 6 7 6 25 - 24 25
12. Реджина Заявка 19 6 5 8 16 - 26 23
13. Тернана Заявка 19 6 5 8 29 - 31 23
14. Парма Заявка 18 5 8 5 21 - 21 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Алессандрия Заявка 18 5 2 11 19 - 29 17
17. Козенца Заявка 18 4 4 10 15 - 29 16
18. Кротоне Заявка 18 2 5 11 20 - 32 11
19. Порденоне Заявка 18 1 5 12 15 - 37 8
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Козенца Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
9. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
10. Перуджа Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
11. Комо Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
12. Брешия Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. Алессандрия Заявка 9 3 1 5 6 - 12 10
16. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
17. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 10 6 2 2 18 - 13 20
3. Пиза Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Фрозиноне Заявка 9 4 4 1 16 - 8 16
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
7. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
8. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
9. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
10. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
13. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
14. Тернана Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
Где смотреть матч Реджина 0:2 Брешия онлайн


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