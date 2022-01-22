Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
1:0
22' ПенальтиЧерри Альберто
1:1
29' ПенальтиМарич Мирко
41' Желтая карточкаВисентин Сантьяго
43' Желтая карточкаАвуа Теофилус
80' Желтая карточкаСкалья Филиппо
90' Красная карточкаСкиро Томас
Ход матча
22'
1:0
29'
1:1
43'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 26
-
50 Владение мячом, % 50
55
Пели
Лоренцо
32
Могос
Василе
44
Скиро
Томас
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Марич МиркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
История личных встреч
Комо
Кротоне
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|6 (4)
|0.3
|Ла Гумина Антонино
|5 (1)
|0.25
|Глиоцци Этторе
|4 (2)
|0.2
|Беллемо Алессандро
|4
|0.2
|Виньяли Лука
|3
|0.15
|Иовин Алессио
|1
|0.05
|Париджини Витторио
|1
|0.05
|Солини Маттео
|1
|0.05
|Габриеллони Алессандро
|1
|0.05
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.32
|Марич Мирко
|5 (3)
|0.26
|Каргбо Аугустус
|2
|0.11
|Канестрелли Симоне
|2
|0.11
|Бенали Ахмед
|2 (1)
|0.11
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.05
|Борелло Джузеппе
|1
|0.05
|Донса Годфред
|1
|0.05
|Неделчару Ионуц
|1
|0.05
|Сала Марко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Виньяли Лука
|4
|1
|Париджини Витторио
|5
|0
|Беллемо Алессандро
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Арригони Томмазо
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кабаши Элвис
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Солини Маттео
|2
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Канестрелли Симоне
|4
|1
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Скиро Томас
|0
|1
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Авуа Теофилус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
4
33%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
19%
3
23%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
31%
3
23%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90
Забито
28
21
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
7
25%
4
19%
1-15
4
14%
5
24%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
6
21%
5
24%
76-90
Пропущено
23
33
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
4
17%
8
24%
31-45
3
13%
4
12%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
5
22%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1
Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2
Кротоне
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2
Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|27 - 15
|39
|2.
|Брешия
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|3.
|Беневенто
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|4.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|30 - 15
|34
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 18
|34
|8.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|10.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|20
|6
|11
|3
|21 - 18
|29
|11.
|Комо
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 25
|26
|12.
|Тернана
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|13.
|Реджина
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 27
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 22
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|21 - 29
|20
|17.
|Козенца
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 32
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|21 - 33
|12
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|20
|1
|6
|13
|15 - 38
|9
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 20
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 17
|2