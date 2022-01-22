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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
1:1
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
22' Пенальти
Черри Альберто
1:1
29' Пенальти
Марич Мирко
41' Желтая карточка
Висентин Сантьяго
43' Желтая карточка
Авуа Теофилус
80' Желтая карточка
Скалья Филиппо
90' Красная карточка
Скиро Томас
90'+8
1
Факкин
Давиде
6
Иовин
Алессио
24
Варньер
Марко
23
Скалья
Филиппо
33
Каньяно
Андреа
55
Пели
Лоренцо
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
10
Гатто
Массимилиано
27
Черри
Альберто
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Феста
Марко
5
Висентин
Сантьяго
19
Канестрелли
Симоне
3
Куомо
Джузеппе
32
Могос
Василе
44
Скиро
Томас
86
Авуа
Теофилус
29
Сала
Марко
28
Борелло
Джузеппе
23
Джаннотти
Паскуале
99
Марич
Мирко
Комо
4-4-2
Кротоне
3-4-2-1

История личных встреч

Комо
Кротоне

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:2
СB
2:0
СB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 6 (4) 0.3
Ла Гумина Антонино 5 (1) 0.25
Глиоцци Этторе 4 (2) 0.2
Беллемо Алессандро 4 0.2
Виньяли Лука 3 0.15
Иовин Алессио 1 0.05
Париджини Витторио 1 0.05
Солини Маттео 1 0.05
Габриеллони Алессандро 1 0.05
Чаджиа Мутир 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.32
Марич Мирко 5 (3) 0.26
Каргбо Аугустус 2 0.11
Канестрелли Симоне 2 0.11
Бенали Ахмед 2 (1) 0.11
Дзанеллато Никколо 1 0.05
Борелло Джузеппе 1 0.05
Донса Годфред 1 0.05
Неделчару Ионуц 1 0.05
Сала Марко 0 0
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 7 0
Виньяли Лука 4 1
Париджини Витторио 5 0
Беллемо Алессандро 5 0
Черри Альберто 3 1
Арригони Томмазо 4 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кабаши Элвис 2 0
Иоанну Николас 2 0
Солини Маттео 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаннотти Паскуале 4 1
Канестрелли Симоне 4 1
Молина Сальваторе 4 0
Неделчару Ионуц 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Могос Василе 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Сала Марко 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Скиро Томас 0 1
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Авуа Теофилус 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
4
33%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
2
25%
5
29%
29%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
19%
3
23%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
31%
3
23%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
27%
2
13%
76-90

Забито

28
21
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
7
25%
4
19%
1-15
4
14%
5
24%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
7
25%
2
10%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
6
21%
5
24%
76-90

Пропущено

23
33
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
4
17%
3
9%
1-15
4
17%
6
18%
16-30
4
17%
8
24%
31-45
3
13%
4
12%
46-60
3
13%
7
21%
61-75
5
22%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1
Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Комо - Алессандрия 2:0 Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2
Кротоне
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Кротоне - Порденоне 4:1 Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2
Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Кротоне 4:2 Кротоне - Комо 2:2 Кротоне - Брешия 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 20 11 6 3 27 - 15 39
2. Брешия Заявка 20 11 5 4 33 - 21 38
3. Беневенто Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
4. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
5. Кремонезе Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
6. Лечче Заявка 18 9 7 2 30 - 15 34
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
9. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
10. Перуджа 0:0 Заявка 20 6 11 3 21 - 18 29
11. Комо Заявка 20 6 8 6 26 - 25 26
12. Тернана Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
13. Реджина Заявка 20 6 5 9 16 - 27 23
14. Парма Заявка 19 5 8 6 21 - 22 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 19 6 2 11 21 - 29 20
17. Козенца Заявка 19 4 4 11 16 - 32 16
18. Кротоне Заявка 19 2 6 11 21 - 33 12
19. Порденоне 0:0 Заявка 20 1 6 13 15 - 38 9
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Перуджа 0:0 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9. Козенца Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 11 - 9 13
11. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Алессандрия Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Парма Заявка 9 2 4 3 6 - 7 10
17. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Лечче Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа 0:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне 0:0 Заявка 10 0 3 7 6 - 20 3
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 17 2
Где смотреть матч Комо 1:1 Кротоне онлайн


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