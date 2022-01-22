Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
25' Желтая карточкаВикари Франческо
26' Желтая карточкаКараччоло Антонио
51' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
61' Желтая карточкаМора Лука
72' Желтая карточкаМанкозу Марко
82' Желтая карточкаМастину Джузеппе
88' Желтая карточкаЛукка Лоренцо
Ход матча
25'
61'
72'
82'
88'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 22
-
49 Владение мячом, % 51
22
Тиам
Демба
19
Мора
Лука
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чиско АндреаНападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
СПАЛ 2013
Пиза
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.3
|Манкозу Марко
|4
|0.2
|Вивиани Федерико
|3
|0.15
|Мелькьорри Федерико
|2
|0.1
|Сек Демба
|1
|0.05
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.05
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.05
|Росси Джузеппе
|1
|0.05
|Капрадосси Элио
|1
|0.05
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.05
|Да Рива Якопо
|1
|0.05
|Мора Лука
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.3
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.2
|Коэн Йонатан
|3 (1)
|0.15
|Туре Идрисса
|3
|0.15
|Марсура Давиде
|2
|0.1
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.05
|Биринделли Самуэле
|1
|0.05
|Караччоло Антонио
|1
|0.05
|Де Витис Алессандро
|1
|0.05
|Мастину Джузеппе
|1
|0.05
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Коломбо Лоренцо
|5
|0
|Мора Лука
|4
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|0
|Трипальделли Алессандро
|4
|0
|Викари Франческо
|2
|1
|Крочата Джованни
|3
|0
|Да Рива Якопо
|3
|0
|Манкозу Марко
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Селия Раффаэле
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|6
|0
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Марин Мариус
|5
|0
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|Лукка Лоренцо
|3
|1
|Леверб Максим
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|0
|Туре Идрисса
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
6%
3
25%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
5
29%
29%
3
30%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
20%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 10
1
17%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
23
24
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
2
9%
7
29%
29%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
6
26%
4
17%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
3
13%
5
21%
76-90
Пропущено
27
18
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
7%
3
17%
1-15
7
26%
3
17%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2
СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1
Пиза
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1
Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|27 - 15
|39
|2.
|Брешия
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|3.
|Беневенто
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|4.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|30 - 15
|34
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 18
|34
|8.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|10.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|20
|6
|11
|3
|21 - 18
|29
|11.
|Комо
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 25
|26
|12.
|Тернана
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|13.
|Реджина
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 27
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 22
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|21 - 29
|20
|17.
|Козенца
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 32
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|21 - 33
|12
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|20
|1
|6
|13
|15 - 38
|9
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 20
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 17
|2