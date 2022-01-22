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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
0:0
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
25' Желтая карточка
Викари Франческо
26' Желтая карточка
Караччоло Антонио
51' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
61' Желтая карточка
Мора Лука
72' Желтая карточка
Манкозу Марко
82' Желтая карточка
Мастину Джузеппе
88' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
90'+6
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
6
Меккарьелло
Бьяджо
91
Селия
Раффаэле
19
Мора
Лука
77
Вивиани
Федерико
40
Да
Рива
Якопо
8
Манкозу
Марко
9
Коломбо
Лоренцо
18
Финотто
Маттиа
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
19
Биринделли
Самуэле
36
Пиччинини
Габриэле
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
11
Коэн
Йонатан
77
Марсура
Давиде
26
Мазуччи
Гаэтано
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

СПАЛ 2013
Пиза

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
3:0
СB
4:0
СB
1:1
СB
0:1
ЛП
2:1
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 6 0.3
Манкозу Марко 4 0.2
Вивиани Федерико 3 0.15
Мелькьорри Федерико 2 0.1
Сек Демба 1 0.05
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.05
Дикманн Лоренцо 1 0.05
Росси Джузеппе 1 0.05
Капрадосси Элио 1 0.05
Латте Лат Эммануэль 1 0.05
Да Рива Якопо 1 0.05
Мора Лука 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.3
Сибилли Джузеппе 4 0.2
Коэн Йонатан 3 (1) 0.15
Туре Идрисса 3 0.15
Марсура Давиде 2 0.1
Мазуччи Гаэтано 1 0.05
Беруатто Пьетро 1 0.05
Биринделли Самуэле 1 0.05
Караччоло Антонио 1 0.05
Де Витис Алессандро 1 0.05
Мастину Джузеппе 1 0.05
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 6 1
Коломбо Лоренцо 5 0
Мора Лука 4 0
Дикманн Лоренцо 4 0
Трипальделли Алессандро 4 0
Викари Франческо 2 1
Крочата Джованни 3 0
Да Рива Якопо 3 0
Манкозу Марко 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Селия Раффаэле 2 0
Сек Демба 2 0
Капрадосси Элио 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эспозито Сальваторе 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0
Педа Патрик 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 6 0
Биринделли Самуэле 6 0
Марин Мариус 5 0
Беруатто Пьетро 5 0
Лукка Лоренцо 3 1
Леверб Максим 4 0
Сибилли Джузеппе 4 0
Надь Адам 2 1
Херманнссон Хьёртур 3 0
Туре Идрисса 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
6%
3
25%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
5
29%
29%
3
30%
16-30
2
12%
1
10%
31-45
3
18%
2
20%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
4
24%
2
20%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 10
1
17%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

23
24
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
2
9%
7
29%
29%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
6
26%
4
17%
31-45
3
13%
5
21%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
3
13%
5
21%
76-90

Пропущено

27
18
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
2
7%
3
17%
1-15
7
26%
3
17%
16-30
6
22%
2
11%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
4
15%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2
СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Асколи - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Комо 1:1 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1
Пиза
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1
Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Кальяри - Пиза 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 20 11 6 3 27 - 15 39
2. Брешия Заявка 20 11 5 4 33 - 21 38
3. Беневенто Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
4. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
5. Кремонезе Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
6. Лечче Заявка 18 9 7 2 30 - 15 34
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
9. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
10. Перуджа 0:0 Заявка 20 6 11 3 21 - 18 29
11. Комо Заявка 20 6 8 6 26 - 25 26
12. Тернана Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
13. Реджина Заявка 20 6 5 9 16 - 27 23
14. Парма Заявка 19 5 8 6 21 - 22 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 19 6 2 11 21 - 29 20
17. Козенца Заявка 19 4 4 11 16 - 32 16
18. Кротоне Заявка 19 2 6 11 21 - 33 12
19. Порденоне 0:0 Заявка 20 1 6 13 15 - 38 9
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Перуджа 0:0 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9. Козенца Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 11 - 9 13
11. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Алессандрия Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Парма Заявка 9 2 4 3 6 - 7 10
17. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Лечче Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа 0:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне 0:0 Заявка 10 0 3 7 6 - 20 3
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 17 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч СПАЛ 2013 0:0 Пиза онлайн


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