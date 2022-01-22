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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
1:1
Конец матча

Стадион:
Тернана
0'
0:1
12' Гол
Соренсен Фредерик
16' Желтая карточка
Петтинари Стефано
28' Желтая карточка
Фалетти Сесар
1:1
35' Гол
Ягелло Филип
45' Желтая карточка
Палумбо Антонио
69' Желтая карточка
Сабелли Стефано
77' Желтая карточка
Агацци Давиде
90'+4
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
19
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
31
Андреоли
Лоренцо
37
Лерис
Мехди
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
9
Морео
Стефано
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
3
Челли
Алессандро
III
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
80
Куцупиас
Илиас
17
Фалетти
Сесар
32
Петтинари
Стефано
Брешия
4-3-1-2
Тернана
4-2-3-1

История личных встреч

Брешия
Тернана

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:2
СB
3:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
2:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 5 0.25
Бертаньоли Массимо 4 0.2
Баич Риад 3 (1) 0.15
Паласио Родриго 3 0.15
Ягелло Филип 3 0.15
Трамони Маттео 3 0.15
Лерис Мехди 2 0.1
Бизоли Димитри 2 0.1
Ван Де Лои Томми 2 0.1
Кистана Андреа 2 0.1
Айе Флориан 2 0.1
Паяч Марко 1 (1) 0.05
Чансельор Джон 1 0.05
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 8 0.4
Доннарумма Альфредо 7 (1) 0.35
Партипило Антони 4 0.2
Петтинари Стефано 2 0.1
Соренсен Фредерик 2 0.1
Маццокки Симоне 2 0.1
Дефенди Марино 1 0.05
Мартелла Бруно 1 0.05
Капоне Кристиан 1 0.05
Перальта Диего 1 0.05
Палумбо Антонио 1 0.05
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паяч Марко 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Кистана Андреа 4 0
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Бизоли Димитри 2 0
Шпалек Николас 2 0
Морео Стефано 2 0
Баич Риад 2 0
Трамони Маттео 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Сабелли Стефано 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 4 2
Соренсен Фредерик 7 0
Агацци Давиде 3 1
Партипило Антони 4 0
Петтинари Стефано 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Капуано Марко 3 0
Гирингелли Лука 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Палумбо Антонио 2 0
Диаките Салим 2 0
Дефенди Марино 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
14%
6
35%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
5
36%
2
12%
76-90

Пропущено

13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
5
31%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Пропущено

8
15
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
4
50%
6
40%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Забито

33
33
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
4
12%
7
21%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
6
18%
4
12%
31-45
4
12%
6
18%
46-60
6
18%
7
21%
61-75
9
27%
5
15%
76-90

Пропущено

21
29
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
2
10%
4
14%
1-15
4
19%
8
28%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
5
24%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2
Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2
Тернана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2
Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 20 11 6 3 27 - 15 39
2. Брешия Заявка 20 11 5 4 33 - 21 38
3. Беневенто Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
4. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
5. Кремонезе Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
6. Лечче Заявка 18 9 7 2 30 - 15 34
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
9. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
10. Перуджа 0:0 Заявка 20 6 11 3 21 - 18 29
11. Комо Заявка 20 6 8 6 26 - 25 26
12. Тернана Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
13. Реджина Заявка 20 6 5 9 16 - 27 23
14. Парма Заявка 19 5 8 6 21 - 22 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 19 6 2 11 21 - 29 20
17. Козенца Заявка 19 4 4 11 16 - 32 16
18. Кротоне Заявка 19 2 6 11 21 - 33 12
19. Порденоне 0:0 Заявка 20 1 6 13 15 - 38 9
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Перуджа 0:0 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9. Козенца Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 11 - 9 13
11. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Алессандрия Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Парма Заявка 9 2 4 3 6 - 7 10
17. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Лечче Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа 0:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне 0:0 Заявка 10 0 3 7 6 - 20 3
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 17 2
Где смотреть матч Брешия 1:1 Тернана онлайн


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