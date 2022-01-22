Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
0:1
12' ГолСоренсен Фредерик
16' Желтая карточкаПеттинари Стефано
28' Желтая карточкаФалетти Сесар
1:1
35' ГолЯгелло Филип
45' Желтая карточкаПалумбо Антонио
69' Желтая карточкаСабелли Стефано
77' Желтая карточкаАгацци Давиде
Ход матча
12'
28'
35'
1:1
45'
69'
77'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
49 Владение мячом, % 51
19
Уар
Матье
37
Лерис
Мехди
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Брешия
Тернана
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|5
|0.25
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.2
|Баич Риад
|3 (1)
|0.15
|Паласио Родриго
|3
|0.15
|Ягелло Филип
|3
|0.15
|Трамони Маттео
|3
|0.15
|Лерис Мехди
|2
|0.1
|Бизоли Димитри
|2
|0.1
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.1
|Кистана Андреа
|2
|0.1
|Айе Флориан
|2
|0.1
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.05
|Чансельор Джон
|1
|0.05
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|8
|0.4
|Доннарумма Альфредо
|7 (1)
|0.35
|Партипило Антони
|4
|0.2
|Петтинари Стефано
|2
|0.1
|Соренсен Фредерик
|2
|0.1
|Маццокки Симоне
|2
|0.1
|Дефенди Марино
|1
|0.05
|Мартелла Бруно
|1
|0.05
|Капоне Кристиан
|1
|0.05
|Перальта Диего
|1
|0.05
|Палумбо Антонио
|1
|0.05
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паяч Марко
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Кистана Андреа
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Бизоли Димитри
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Трамони Маттео
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|4
|2
|Соренсен Фредерик
|7
|0
|Агацци Давиде
|3
|1
|Партипило Антони
|4
|0
|Петтинари Стефано
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Гирингелли Лука
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Палумбо Антонио
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
14%
6
35%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
5
36%
2
12%
76-90
Пропущено
13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
3
23%
4
29%
61-75
4
31%
1
7%
76-90
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
5
31%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Пропущено
8
15
6 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
4
50%
6
40%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Забито
33
33
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
4
12%
7
21%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
6
18%
4
12%
31-45
4
12%
6
18%
46-60
6
18%
7
21%
61-75
9
27%
5
15%
76-90
Пропущено
21
29
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
2
10%
4
14%
1-15
4
19%
8
28%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
5
24%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2
Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2
Тернана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2
Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|27 - 15
|39
|2.
|Брешия
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|3.
|Беневенто
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|4.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|30 - 15
|34
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 18
|34
|8.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|10.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|20
|6
|11
|3
|21 - 18
|29
|11.
|Комо
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 25
|26
|12.
|Тернана
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|13.
|Реджина
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 27
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 22
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|21 - 29
|20
|17.
|Козенца
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 32
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|21 - 33
|12
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|20
|1
|6
|13
|15 - 38
|9
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 20
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 17
|2