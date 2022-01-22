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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
0:1
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
32' Желтая карточка
Гавацци Давиде
45' Желтая карточка
Лизи Франческо
69' Желтая карточка
Ловиза Алессандро
73' Желтая карточка
Цаммарини Роберто
0:1
90' Гол
Камбьяги Николо
90'+5
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
8
Буррай
Сальваторе
30
Феррарини
Габриэле
6
Сегре
Джакопо
28
Куан
Кристиан
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
9
Де
Лука
Мануэль
22
Перизан
Самуэле
33
Цаммарини
Роберто
6
Барисон
Альберто
26
Бассоли
Алессандро
72
Перри
Маттео
79
Гавацци
Давиде
16
Маньино
Лука
5
Ловиза
Алессандро
7
Менса
Дэвис
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
Перуджа
3-1-4-2
Порденоне
4-3-3

История личных встреч

Перуджа
Порденоне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
1:2
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 7 (4) 0.35
Куан Кристиан 3 0.15
Матос Ридер 2 0.1
Рози Алеандро 2 0.1
Лизи Франческо 2 0.1
Карретта Мирко 1 0.05
Курадо Маркос 1 0.05
Сгарби Филиппо 1 0.05
Мурано Джакопо 1 0.05
Занандреа Джанмария 1 0.05
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 3 0.15
Бутич Карло 3 (2) 0.15
Фолоруншо Майкл 2 0.1
Кампорезе Микеле 2 0.1
Фаласко Никола 1 0.05
Пинато Марко 1 0.05
Цаммарини Роберто 1 0.05
Барисон Альберто 1 0.05
Маньино Лука 1 0.05
Цаджу Франк 1 (1) 0.05
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 8 0
Лизи Франческо 7 0
Куан Кристиан 5 1
Фальцерано Марчелло 6 0
Курадо Маркос 6 0
Занандреа Джанмария 2 2
Рози Алеандро 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Анджелла Габриэле 3 0
Матос Ридер 3 0
Санторо Симоне 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Де Лука Мануэль 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 7 1
Эль-Кауакиби Хамза 6 1
Барисон Альберто 4 1
Пинато Марко 5 0
Цаммарини Роберто 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 2 1
Маньино Лука 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ловиза Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Пропущено

10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
3
15%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
1
10%
7
35%
61-75
2
20%
4
20%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

9
18
8 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
4
44%
2
11%
1-15
3
33%
5
28%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
11%
5
28%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
2
10%
2
13%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
24%
3
19%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
3
14%
5
31%
76-90

Пропущено

19
38
12 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 18
6
32%
5
13%
1-15
4
21%
7
18%
16-30
2
11%
6
16%
31-45
3
16%
2
5%
46-60
1
5%
9
24%
61-75
3
16%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0
Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1
Порденоне
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1
Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 20 11 6 3 27 - 15 39
2. Брешия Заявка 20 11 5 4 33 - 21 38
3. Беневенто Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
4. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
5. Кремонезе Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
6. Лечче Заявка 18 9 7 2 30 - 15 34
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
9. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Комо Заявка 20 6 8 6 26 - 25 26
12. Тернана Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
13. Реджина Заявка 20 6 5 9 16 - 27 23
14. Парма Заявка 19 5 8 6 21 - 22 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 19 6 2 11 21 - 29 20
17. Козенца Заявка 19 4 4 11 16 - 32 16
18. Кротоне Заявка 19 2 6 11 21 - 33 12
19. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Козенца Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
9. Комо Заявка 10 3 4 3 11 - 9 13
10. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
11. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
12. Алессандрия Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
13. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Парма Заявка 9 2 4 3 6 - 7 10
17. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Лечче Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 17 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Лизи Франческо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Гавацци Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перуджа 0:1 Порденоне онлайн


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