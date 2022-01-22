Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
32' Желтая карточкаГавацци Давиде
45' Желтая карточкаЛизи Франческо
69' Желтая карточкаЛовиза Алессандро
73' Желтая карточкаЦаммарини Роберто
0:1
90' ГолКамбьяги Николо
Ход матча
32'
45'
90'
0:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 15
-
60 Владение мячом, % 40
10
Матос
Ридер
72
Перри
Маттео
16
Маньино
Лука
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Вокич ДеянНападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
-
35 Enrico Maset
-
Главный тренер: Bruno Tedino
История личных встреч
Перуджа
Порденоне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|7 (4)
|0.35
|Куан Кристиан
|3
|0.15
|Матос Ридер
|2
|0.1
|Рози Алеандро
|2
|0.1
|Лизи Франческо
|2
|0.1
|Карретта Мирко
|1
|0.05
|Курадо Маркос
|1
|0.05
|Сгарби Филиппо
|1
|0.05
|Мурано Джакопо
|1
|0.05
|Занандреа Джанмария
|1
|0.05
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|3
|0.15
|Бутич Карло
|3 (2)
|0.15
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.1
|Кампорезе Микеле
|2
|0.1
|Фаласко Никола
|1
|0.05
|Пинато Марко
|1
|0.05
|Цаммарини Роберто
|1
|0.05
|Барисон Альберто
|1
|0.05
|Маньино Лука
|1
|0.05
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.05
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|8
|0
|Лизи Франческо
|7
|0
|Куан Кристиан
|5
|1
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Занандреа Джанмария
|2
|2
|Рози Алеандро
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Анджелла Габриэле
|3
|0
|Матос Ридер
|3
|0
|Санторо Симоне
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|6
|1
|Барисон Альберто
|4
|1
|Пинато Марко
|5
|0
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|2
|1
|Маньино Лука
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
|Ловиза Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Пропущено
10
20
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
20%
3
15%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
1
10%
7
35%
61-75
2
20%
4
20%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
9
18
8 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
4
44%
2
11%
1-15
3
33%
5
28%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
11%
5
28%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
2
10%
2
13%
1-15
5
24%
3
19%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
5
24%
3
19%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
3
14%
5
31%
76-90
Пропущено
19
38
12 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 18
6
32%
5
13%
1-15
4
21%
7
18%
16-30
2
11%
6
16%
31-45
3
16%
2
5%
46-60
1
5%
9
24%
61-75
3
16%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0
Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1
Порденоне
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1
Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|27 - 15
|39
|2.
|Брешия
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|3.
|Беневенто
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|4.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|30 - 15
|34
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 18
|34
|8.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|10.
|Перуджа
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 19
|28
|11.
|Комо
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 25
|26
|12.
|Тернана
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|13.
|Реджина
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 27
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 22
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|21 - 29
|20
|17.
|Козенца
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 32
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|21 - 33
|12
|19.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|10.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|11.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|12.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|13.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 17
|2