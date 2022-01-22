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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
2:0
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
32' Желтая карточка
Барба Федерико
1:0
38' Гол
Лунетта Габриэль
41' Желтая карточка
Миланезе Томмазо
2:0
54' Гол
Казарини Федерико
57' Желтая карточка
Пьероцци Эдоардо
60' Желтая карточка
Ба Абу
73' Желтая карточка
Форте Франческо
90'+8
12
Писсери
Маттео
19
Престиа
Джузеппе
44
Мантовани
Валерио
7
Пароди
Лука
25
Пьероцци
Эдоардо
21
Казарини
Федерико
6
Ба
Абу
8
Лунетта
Габриэль
4
Кьярелло
Риккардо
18
Корацца
Симоне
62
Миланезе
Томмазо
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
93
Барба
Федерико
14
Фольякко
Алессандро
32
Машанджело
Эдоардо
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
21
Мончини
Габриэле
8
Тельо
Андрес
Алессандрия
3-4-1-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Алессандрия
Беневенто

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
4:3
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 8 (2) 0.42
Лунетта Габриэль 3 0.16
Кьярелло Риккардо 2 0.11
Арригини Андреа 1 0.05
Ди Дженнаро Маттео 1 0.05
Мустаккьо Маттиа 1 0.05
Ба Абу 1 0.05
Казарини Федерико 1 0.05
Престиа Джузеппе 1 0.05
Паломби Симоне 1 0.05
Колай Аристиди 1 0.05
Маркони Микеле 0 0
Орландо Франческо 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.5
Тельо Андрес 5 0.25
Инсинье Роберто 4 (1) 0.2
Барба Федерико 2 0.1
Ди Серио Джузеппе 2 0.1
Летиция Гаэтано 1 0.05
Акампора Дженнаро 1 0.05
Мончини Габриэле 1 0.05
Фулон Дам 1 0.05
Сау Марко 1 0.05
Импрота Риккардо 1 0.05
Вивиани Маттиа 1 0.05
Элия Сальваторе 1 0.05
Ионице Артур 1 0.05
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 5 1
Лунетта Габриэль 5 0
Пароди Лука 4 0
Кьярелло Риккардо 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Бенедетти Симоне 3 0
Престиа Джузеппе 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Ба Абу 3 0
Казарини Федерико 2 0
Корацца Симоне 2 0
Паломби Симоне 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Орландо Франческо 1 0
Колай Аристиди 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 7 0
Вивиани Маттиа 5 0
Глик Камил 1 2
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Тельо Андрес 4 0
Кало Джакомо 4 0
Ионице Артур 3 0
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Форте Франческо 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Палеари Альберто 1 0
Фулон Дам 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Забито

14
20
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
14%
3
15%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
6
43%
2
10%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
25%
2
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Забито

22
32
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
2
9%
4
13%
1-15
2
9%
7
22%
16-30
8
36%
5
16%
31-45
5
23%
6
19%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
3
14%
5
16%
76-90

Пропущено

28
21
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
7
25%
3
14%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
14%
6
29%
31-45
5
18%
5
24%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
7
25%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Алессандрия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0
Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2
Беневенто
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2
Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 20 11 6 3 27 - 15 39
2. Брешия Заявка 20 11 5 4 33 - 21 38
3. Беневенто Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
4. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
5. Кремонезе Заявка 19 10 5 4 29 - 17 35
6. Лечче Заявка 18 9 7 2 30 - 15 34
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
9. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
10. Перуджа 0:0 Заявка 20 6 11 3 21 - 18 29
11. Комо Заявка 20 6 8 6 26 - 25 26
12. Тернана Заявка 20 6 6 8 30 - 32 24
13. Реджина Заявка 20 6 5 9 16 - 27 23
14. Парма Заявка 19 5 8 6 21 - 22 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия Заявка 19 6 2 11 21 - 29 20
17. Козенца Заявка 19 4 4 11 16 - 32 16
18. Кротоне Заявка 19 2 6 11 21 - 33 12
19. Порденоне 0:0 Заявка 20 1 6 13 15 - 38 9
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Пиза Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Беневенто Заявка 10 6 2 2 21 - 11 20
4. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
5. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
6. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Перуджа 0:0 Заявка 10 3 5 2 10 - 9 14
9. Козенца Заявка 10 4 1 5 10 - 12 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 11 - 9 13
11. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
12. Тернана Заявка 10 4 1 5 15 - 16 13
13. Алессандрия Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Парма Заявка 9 2 4 3 6 - 7 10
17. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 10 8 1 1 19 - 8 25
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 10 5 3 2 14 - 8 18
5. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Лечче Заявка 10 4 4 2 11 - 8 16
7. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа 0:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
10. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 10 3 3 4 7 - 12 12
13. Тернана Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне 0:0 Заявка 10 0 3 7 6 - 20 3
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 17 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Миланезе Томмазо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Лунетта Габриэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Барба Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Алессандрия 2:0 Беневенто онлайн


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