Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Stadio G. Moccagatta
32' Желтая карточкаБарба Федерико
1:0
38' ГолЛунетта Габриэль
41' Желтая карточкаМиланезе Томмазо
2:0
54' ГолКазарини Федерико
57' Желтая карточкаПьероцци Эдоардо
60' Желтая карточкаБа Абу
73' Желтая карточкаФорте Франческо
Ход матча
32'
38'
1:0
41'
54'
57'
60'
73'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 19
-
35 Владение мячом, % 65
6
Ба
Абу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Mikel Dyzeni
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
26 Bruno Umile
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Алессандрия
Беневенто
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|8 (2)
|0.42
|Лунетта Габриэль
|3
|0.16
|Кьярелло Риккардо
|2
|0.11
|Арригини Андреа
|1
|0.05
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|0.05
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.05
|Ба Абу
|1
|0.05
|Казарини Федерико
|1
|0.05
|Престиа Джузеппе
|1
|0.05
|Паломби Симоне
|1
|0.05
|Колай Аристиди
|1
|0.05
|Маркони Микеле
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.5
|Тельо Андрес
|5
|0.25
|Инсинье Роберто
|4 (1)
|0.2
|Барба Федерико
|2
|0.1
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.1
|Летиция Гаэтано
|1
|0.05
|Акампора Дженнаро
|1
|0.05
|Мончини Габриэле
|1
|0.05
|Фулон Дам
|1
|0.05
|Сау Марко
|1
|0.05
|Импрота Риккардо
|1
|0.05
|Вивиани Маттиа
|1
|0.05
|Элия Сальваторе
|1
|0.05
|Ионице Артур
|1
|0.05
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|5
|1
|Лунетта Габриэль
|5
|0
|Пароди Лука
|4
|0
|Кьярелло Риккардо
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Бенедетти Симоне
|3
|0
|Престиа Джузеппе
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Ба Абу
|3
|0
|Казарини Федерико
|2
|0
|Корацца Симоне
|2
|0
|Паломби Симоне
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Тельо Андрес
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Форте Франческо
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
5
42%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
3
38%
2
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Забито
14
20
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
14%
3
15%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
6
43%
2
10%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
14%
4
20%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
25%
2
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
19%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Забито
22
32
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
2
9%
4
13%
1-15
2
9%
7
22%
16-30
8
36%
5
16%
31-45
5
23%
6
19%
46-60
2
9%
5
16%
61-75
3
14%
5
16%
76-90
Пропущено
28
21
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
7
25%
3
14%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
14%
6
29%
31-45
5
18%
5
24%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
7
25%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Алессандрия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0
Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2
Беневенто
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2
Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5 Парма - Беневенто 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|27 - 15
|39
|2.
|Брешия
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|33 - 21
|38
|3.
|Беневенто
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|4.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|29 - 17
|35
|6.
|Лечче
|Заявка
|18
|9
|7
|2
|30 - 15
|34
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|20
|8
|10
|2
|32 - 18
|34
|8.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|10.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|20
|6
|11
|3
|21 - 18
|29
|11.
|Комо
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 25
|26
|12.
|Тернана
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|13.
|Реджина
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|16 - 27
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|21 - 22
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|21 - 29
|20
|17.
|Козенца
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 32
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|21 - 33
|12
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|20
|1
|6
|13
|15 - 38
|9
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Беневенто
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 11
|20
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|9.
|Козенца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 9
|13
|11.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Тернана
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 16
|13
|13.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|17.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 8
|25
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Лечче
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 8
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 12
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|6 - 20
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 17
|2